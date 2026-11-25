Der Bonner Riese bleibt gefragt. Die Deutsche Telekom Aktie legt am Mittwochmorgen um 0,37 Prozent auf 26,92 Euro zu (Stand 09:21 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Dienstag war sie mit plus 2,17 Prozent der stärkste Wert im DAX, während der Index 1,26 Prozent verlor.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner – die KI-Fabrik ist ausverkauft, jetzt wackelt die 27-Euro-Marke
Die Deutsche Telekom Aktie steigt am Mittwochmorgen um 0,37 Prozent auf 26,92 Euro und ist TecDAX Gewinner. Nach dem Sprung an die DAX-Spitze treiben KI-Fabrik, Mistral-Einstieg und Rückkäufe.
Warum steigt die Deutsche Telekom Aktie heute?
Zunächst ist es die Marktlage. Chip- und KI-Werte fallen den zweiten Tag in Folge, über Nacht brach der koreanische Kospi um mehr als 6 Prozent ein. In solchen Phasen suchen Anleger planbare Erträge. Die Deutsche Telekom Aktie bietet dafür stabile Mobilfunk- und Festnetzumsätze, eine steigende Dividende und laufende Aktienrückkäufe.
Die Telekom hat aber auch eine eigene KI-Geschichte, und die unterscheidet sie von den Verlierern des Tages. Die im Februar eröffnete KI-Fabrik im Münchner Tucherpark ist in der ersten Ausbaustufe ausgebucht. Konzernchef Tim Höttges will die Kapazität auf 20.000 Grafikprozessoren von Nvidia verdoppeln, die Leistung steigt auf 20 Megawatt. Die Telekom verdient hier an der Nachfrage nach Rechenleistung, ohne das Bewertungsrisiko eines Chipherstellers zu tragen.
100 Millionen für Mistral, Milliarden für die Aktionäre
Dazu passt eine Beteiligung. Der Wagniskapitalarm T.Capital hat 100 Millionen Euro in das französische KI-Unternehmen Mistral AI investiert. Die Telekom spricht von einem ersten Schritt zu einer strategischen Partnerschaft, konkrete Angebote stehen noch aus.
Parallel fließt Geld an die Eigentümer. Vom 16. bis 20. November kaufte der Konzern rund 3,37 Millionen eigene Aktien, seit dem Start des Programms am 10. August sind es rund 57 Millionen. Für 2027 sind Rückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro vorgesehen. Die Dividende für 2026 soll von 1,00 auf 1,10 Euro je Aktie steigen.
Charttechnik: Der Blick geht auf 27,30 Euro
Am Dienstag schloss die Deutsche Telekom Aktie auf dem Tageshoch bei 26,82 Euro und damit über der steigenden 20-Tage-Linie, die bei rund 26,23 Euro verläuft. Der nächste Widerstand ist das Hoch vom 17. November bei 27,30 Euro. Erst darüber wäre der Ausbruch bestätigt. Auf Jahressicht bleibt der Titel ein Nachzügler: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 34,36 Euro.
Was jetzt für die Deutsche Telekom Aktie zählt
27,30 Euro
Ein Schlusskurs über dem November-Hoch wäre das charttechnische Signal, auf das Anleger warten.
Mistral-Partnerschaft
Konkrete Produkte würden aus der Beteiligung ein Geschäft machen.
25. Februar 2027
Dann folgen die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026.
Stammdaten
Deutsche Telekom AG: ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, US-Handelssymbol DTEGY (OTC)
Kurs: 26,92 Euro, plus 0,37 Prozent (Stand 09:21 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
T-Mobile US: ISIN US8725901040, WKN A1T7LU, Handelssymbol TM5, US-Handelssymbol TMUS
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