Zunächst ist es die Marktlage. Chip- und KI-Werte fallen den zweiten Tag in Folge, über Nacht brach der koreanische Kospi um mehr als 6 Prozent ein. In solchen Phasen suchen Anleger planbare Erträge. Die Deutsche Telekom Aktie bietet dafür stabile Mobilfunk- und Festnetzumsätze, eine steigende Dividende und laufende Aktienrückkäufe.

Die Telekom hat aber auch eine eigene KI-Geschichte, und die unterscheidet sie von den Verlierern des Tages. Die im Februar eröffnete KI-Fabrik im Münchner Tucherpark ist in der ersten Ausbaustufe ausgebucht. Konzernchef Tim Höttges will die Kapazität auf 20.000 Grafikprozessoren von Nvidia verdoppeln, die Leistung steigt auf 20 Megawatt. Die Telekom verdient hier an der Nachfrage nach Rechenleistung, ohne das Bewertungsrisiko eines Chipherstellers zu tragen.