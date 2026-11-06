Deutsche Telekom Aktie: T-Mobile US drückt den fairen Wert!

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) gibt nach: Beim angegebenen Kurs von 25,92 Euro verliert das Papier 0,28 Euro beziehungsweise 1,07%. Doch die DZ Bank bleibt zuversichtlich. In seiner Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom 05.11.2026 bestätigt Karsten Oblinger das Rating "kaufen", obwohl er den fairen Wert von zuvor 35 Euro auf 33 Euro reduziert. Das Kursziel 33 Euro liegt damit weiterhin rund 27,3% über dem genannten Aktienkurs. Hinter der Anpassung steckt vor allem eine niedrigere Bewertung der US-Tochter T-Mobile US.