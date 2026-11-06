Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) gibt nach: Beim angegebenen Kurs von 25,92 Euro verliert das Papier 0,28 Euro beziehungsweise 1,07%. Doch die DZ Bank bleibt zuversichtlich. In seiner Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom 05.11.2026 bestätigt Karsten Oblinger das Rating "kaufen", obwohl er den fairen Wert von zuvor 35 Euro auf 33 Euro reduziert. Das Kursziel 33 Euro liegt damit weiterhin rund 27,3% über dem genannten Aktienkurs. Hinter der Anpassung steckt vor allem eine niedrigere Bewertung der US-Tochter T-Mobile US.
Deutsche Telekom Aktie: T-Mobile US drückt den fairen Wert!
Die DZ Bank senkt das Kursziel für Deutsche Telekom auf 33 Euro, hält aber an "kaufen" fest und sieht rechnerisch rund 27% Kurspotenzial.
Solide Zahlen, leicht besserer Ausblick – warum sinkt trotzdem das Kursziel?
Auf den ersten Blick wirkt die Deutsche Telekom-Aktienanalyse widersprüchlich: Der Neunmonatsbericht fällt solide aus, der Ausblick wird leicht angehoben und Karsten Oblinger erhöht seine Schätzungen marginal. Trotzdem setzt die DZ Bank den fairen Wert niedriger an.
Die Erklärung liegt in der Unterscheidung zwischen Geschäftsentwicklung und Bewertung. Karsten Oblinger beurteilt die operativen Perspektiven etwas besser als zuvor. Gleichzeitig berücksichtigt er T-Mobile US in seinem Bewertungsmodell mit einem niedrigeren Wert. Dieser Effekt überwiegt offenbar die positiven Auswirkungen der leicht angehobenen Schätzungen.
Die DZ Bank reagiert damit nicht auf eine in der Vorlage beschriebene operative Verschlechterung. Vielmehr verändert Karsten Oblinger die Bewertung eines wichtigen Konzernbestandteils. Für Anleger ist dieser Unterschied entscheidend: Ein Unternehmen kann solide Ergebnisse vorlegen, während sein rechnerischer fairer Wert dennoch sinkt.
T-Mobile US bestimmt die Neubewertung
Im Mittelpunkt der Anpassung steht die US-Tochter. Karsten Oblinger begründet den niedrigeren fairen Wert ausdrücklich mit einer reduzierten Bewertung von T-Mobile US in seinem Modell. Wie stark einzelne Bewertungsannahmen verändert wurden und welche konkreten Faktoren dahinterstehen, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor.
Daraus lässt sich deshalb weder eine neue operative Schwäche bei T-Mobile US noch eine bestimmte Veränderung der dortigen Gewinnprognosen ableiten. Fest steht lediglich: Die niedrigere Bewertung der Tochter drückt in der Deutsche Telekom-Aktienanalyse der DZ Bank auf den ermittelten Wert der Muttergesellschaft.
Damit zeigt die Studie zugleich eine zentrale Einflussgröße für die Telekom-Aktie. Neben den eigenen Ergebnissen und dem Konzernausblick spielt die Bewertung der US-Beteiligung eine wichtige Rolle. Selbst solide Geschäftszahlen können diesen Bewertungseffekt nicht zwangsläufig ausgleichen.
Kursziel 33 Euro: Noch immer deutlicher Abstand zum Börsenkurs
Die DZ Bank senkt den fairen Wert um zwei Euro beziehungsweise rund 5,7%. Das ist eine erkennbare Korrektur, aber kein Wechsel der grundlegenden Haltung. Karsten Oblinger bleibt beim Rating "kaufen" und sieht die Deutsche Telekom-Aktie weiterhin deutlich unter dem von ihm angesetzten fairen Wert.
Beim angegebenen Kurs von 25,92 Euro beträgt der Abstand zum Kursziel 33 Euro insgesamt 7,08 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 27,3%, ohne mögliche Dividenden zu berücksichtigen.
Dieser Abstand erklärt, weshalb die DZ Bank trotz der Zielsenkung an ihrer positiven Empfehlung festhält. Er ist allerdings keine Renditezusage: Ein fairer Wert ist das Ergebnis eines Bewertungsmodells und hängt von dessen Annahmen ab. Verändern sich diese erneut, kann auch das Kursziel angepasst werden.
Karsten Oblinger signalisiert mit seiner Deutsche Telekom-Aktienanalyse somit zweierlei: Die bisherige Bewertung von 35 Euro erscheint ihm nicht mehr angemessen. Zum aktuellen Kursniveau bleibt die Aktie aus Sicht der DZ Bank dennoch kaufenswert.
Kursrückgang trifft auf vorsichtigen Optimismus
Der aktuelle Rückgang um 1,07% zeigt, dass sich die positive Analystenhaltung nicht unmittelbar im Aktienkurs widerspiegelt. Aus den vorliegenden Informationen lässt sich allerdings nicht feststellen, in welchem Umfang die Zielsenkung der DZ Bank für die Kursbewegung verantwortlich ist.
Für Anleger entsteht damit ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen ein solider Neunmonatsbericht, ein leicht angehobener Ausblick und marginal höhere Schätzungen von Karsten Oblinger. Auf der anderen Seite stehen der sinkende Aktienkurs und eine vorsichtigere Bewertung von T-Mobile US.
Die Chance liegt darin, dass sich die etwas besseren operativen Erwartungen im weiteren Geschäftsverlauf bestätigen und der Markt der Aktie wieder eine höhere Bewertung zugesteht. Dafür spricht aus Sicht der DZ Bank das unveränderte Rating "kaufen".
Das Risiko bleibt, dass die Bewertung der US-Tochter weiter unter Druck gerät oder die erwartete Geschäftsentwicklung nicht erreicht wird. Dann könnte sich der vermeintlich komfortable Abstand zum Kursziel 33 Euro verkleinern, ohne dass die Aktie dafür steigen müsste.
Was Anleger aus der Studie mitnehmen können
Die Deutsche Telekom-Aktienanalyse der DZ Bank liefert keine spektakuläre operative Trendwende, sondern eine differenzierte Neubewertung. Karsten Oblinger hebt seine Schätzungen zwar leicht an, reduziert aber zugleich den Wertansatz für T-Mobile US. Unter dem Strich sinkt der faire Wert auf 33 Euro.
Für die positive Einschätzung sprechen der solide Neunmonatsbericht und der leicht verbesserte Ausblick. Die Zielsenkung erinnert jedoch daran, dass gute Geschäftszahlen allein nicht ausreichen: Auch die Bewertung der einzelnen Konzernbestandteile muss das erwartete Kurspotenzial tragen.
Mit dem Kursziel 33 Euro und dem Rating "kaufen" bleibt die DZ Bank auf der optimistischen Seite. Karsten Oblinger sieht weiterhin einen deutlichen Abstand zwischen Börsenkurs und fairem Wert. Anleger sollten dabei sowohl die weitere operative Entwicklung als auch die Bewertung von T-Mobile US im Blick behalten.
Fazit: Kaufempfehlung bleibt, Bewertungsanspruch sinkt
Die DZ Bank hält an ihrer Kaufempfehlung für Deutsche Telekom fest. Karsten Oblinger senkt in seiner Deutsche Telekom-Aktienanalyse den fairen Wert von 35 Euro auf 33 Euro, weil er T-Mobile US niedriger bewertet. Der solide Neunmonatsbericht, der leicht angehobene Ausblick und marginal höhere Schätzungen stützen dagegen die grundsätzlich positive Haltung.
Beim angegebenen Aktienkurs von 25,92 Euro bleibt bis zum Kursziel 33 Euro ein rechnerischer Abstand von rund 27,3%. Das Rating "kaufen" steht damit für Zuversicht trotz vorsichtigerer Bewertung – nicht für die Erwartung eines risikofreien Kursanstiegs.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 6. November 2026
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