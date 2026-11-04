Deutsche Telekom Aktie steigt deutlich: Neue Zuversicht im Heimatmarkt

Das klingt zunächst unspektakulär, berührt aber eine entscheidende Frage: Unter welchen Bedingungen können die Anbieter wachsen? Ein Markt, in dem sich Unternehmen vor allem mit immer größeren Datenpaketen gegenseitig überbieten, stellt andere Anforderungen als ein Umfeld, in dem der wirtschaftliche Wert der Angebote stärker zählt.