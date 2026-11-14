Deutsche-Telekom-Aktie: Rekorddividende, dritte Prognoseanhebung, Glasfaser-Rekord – warum die Börse trotzdem nicht jubelt

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Telekom?

Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, ein Plus von 10 Prozent.

Warum fällt die Telekom-Aktie trotz guter Zahlen?

Dividende und geplanter Rückkauf für 2027 blieben hinter den Erwartungen zurück. Zudem belasten Berichte über Mobilfunkpläne von SpaceX die US-Tochter T-Mobile US.

Was erwartet die Telekom für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro, einen freien Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,20 Euro.