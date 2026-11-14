Wer Verlässlichkeit sucht, wird bei der Deutschen Telekom fündig. Am 5. November hob der Bonner Konzern die Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an, kündigte eine Rekorddividende an und meldete einen Rekord beim Glasfaserausbau. Fast alle wichtigen Kennzahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Und doch hat die Deutsche-Telekom-Aktie seit Jahresbeginn rund 15 Prozent verloren und notierte Anfang November nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Warum jubelt die Börse nicht?
Deutsche-Telekom-Aktie: Rekorddividende, dritte Prognoseanhebung, Glasfaser-Rekord – warum die Börse trotzdem nicht jubelt
Die Deutsche Telekom liefert Quartal für Quartal: Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben, Dividende plus 10 Prozent auf 1,10 Euro, Rekord beim Glasfaserausbau. Doch die Deutsche-Telekom-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 15 Prozent im Minus. Die große Deutsche Telekom Aktienanalyse: T-Mobile US, die SpaceX-Sorge, Dividende, Rückkauf und alle Chancen und Risiken für die Telekom-Aktie.
Deutsche Telekom Aktienanalyse
Ein Quartal ohne Schwächen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss wuchs um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Auch in Deutschland läuft es: 284.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden, erstmals seit Langem wieder ein Plus bei den Breitbandanschlüssen und ein Rekord von 190.000 neuen Glasfaserkunden. Die Prognose für das bereinigte EBITDA AL steigt auf rund 47,6 Milliarden Euro, für den freien Cashflow auf rund 20,1 Milliarden Euro.
Our strong figures are setting benchmarks in our industry.
Übersetzt: Die starken Zahlen setzten Maßstäbe in der Branche.
Das große Bild
Ein amerikanischer Konzern mit deutschem Sitz
Wer die Telekom-Aktie verstehen will, muss nach Amerika schauen. Die US-Tochter T-Mobile US ist der Wachstumsmotor – und zugleich die Quelle der aktuellen Sorgen.
Die Anhebung der Prognose spiegelt vor allem höhere Erwartungen an T-Mobile US. Die Tochter gewann im Quartal 274.000 Vertragskonten hinzu und steigerte den Service-Umsatz um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar. Doch seit Berichten über Pläne von SpaceX, mit seinen Satelliten ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen, steht T-Mobile US an der Börse unter Druck – und mit ihr die Bonner Mutter. Hinzu kommt die Umschichtung vieler Anleger aus defensiven Werten in Technologie- und Zyklikeraktien.
Enttäuscht hat am Zahlentag etwas anderes: die Ausschüttung. Die Dividende soll zwar um 10 Prozent auf 1,10 Euro steigen, Analysten hatten aber mit 1,12 Euro gerechnet. Für 2027 plant die Telekom Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro, erwartet worden waren rund 3 Milliarden. Für 2026 läuft noch ein Programm von bis zu 5 Milliarden Euro.
Die Telekom liefert – doch die Börse fragt, wer ihr in Amerika gefährlich wird.
Häufige Fragen zur Deutsche-Telekom-Aktie
Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Telekom?
Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, ein Plus von 10 Prozent.
Warum fällt die Telekom-Aktie trotz guter Zahlen?
Dividende und geplanter Rückkauf für 2027 blieben hinter den Erwartungen zurück. Zudem belasten Berichte über Mobilfunkpläne von SpaceX die US-Tochter T-Mobile US.
Was erwartet die Telekom für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro, einen freien Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,20 Euro.
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