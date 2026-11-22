Wenn die Börse brennt, suchen Anleger Geschäftsmodelle, die auch in schwierigen Zeiten Geld verdienen. In dieser Woche wurden sie bei der Deutschen Telekom fündig. Während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte, verlor die Deutsche Telekom Aktie nur 0,98 Prozent auf 26,34 Euro. Am Freitag, als der DAX unter 25.000 Punkte fiel, stieg die Telekom Aktie sogar um 1,15 Prozent und gehörte zu den nur sieben DAX-Werten im Plus.
Deutsche Telekom Aktie: Magenta als Fluchtburg – warum die Telekom Aktie im Crash glänzt und welches Risiko aus dem All droht
Der DAX verlor in einer Woche 7,28 Prozent, die Deutsche Telekom Aktie nur 0,98 Prozent. Am Freitag legte sie sogar zu. Krisenfestes Geschäft, höhere Dividende und die KI-Fabrik machen den Bonner Konzern zum Ruhepol. Die große Analyse: Was die Telekom Aktie stützt und warum SpaceX und T-Mobile US der wunde Punkt sind.
Die Stammdaten der Deutsche Telekom Aktie und der im Artikel genannten Werte: Deutsche Telekom – ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE (US-Symbol DTEGY, ADR außerbörslich). T-Mobile US – ISIN US8725901040, WKN A1T7LU, Handelssymbol TM5 (US-Symbol TMUS). SpaceX – ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (US-Symbol SPCX).
Die Woche
Auf und ab, aber kein Absturz: Magenta hält Kurs
Montag: Die Telekom Aktie stieg um 1,5 Prozent auf 27,00 Euro, getrieben von der KI-Fabrik, mit der die Telekom Rechenleistung für Industrie und Behörden anbietet. Dienstag: Plus von 0,44 Prozent, während der DAX um 2,08 Prozent einbrach. Mittwoch und Donnerstag: zwei schwache Tage, am Donnerstag meldete die Telekom eine Investition von 100 Millionen Euro in das französische KI-Unternehmen Mistral AI. Freitag: Im Ausverkauf griffen Anleger wieder zu, Schluss bei 26,34 Euro.
Deutsche Telekom Aktie: Schlusskurse der Woche
Euro
Xetra-Schlusskurse vom 13. bis 20. November 2026.
Quelle: Xetra; onvista
Daten als Tabelle
|Tag
|Euro
|13. November
|26,60
|Montag
|27,00
|Dienstag
|27,12
|Mittwoch
|26,33
|Donnerstag
|26,04
|Freitag
|26,34
Die Gründe
Stabile Erträge, steigende Dividende: was die Telekom Aktie stützt
Die Telekom verdient ihr Geld mit Mobilfunk, Festnetz und Glasfaser – Dienstleistungen, auf die Kunden auch in der Krise nicht verzichten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Der Konzern hob die Jahresprognose leicht an und schlug eine um 10 Prozent höhere Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor. Beim aktuellen Kurs entspricht das rechnerisch rund 4,2 Prozent Rendite. Ab 2027 plant die Telekom Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro.
Das Risiko
Zwei Drittel des Gewinns kommen aus den USA – und SpaceX klopft an
So stabil die Deutsche Telekom Aktie wirkt, ein Risiko schwingt mit: Rund zwei Drittel des Konzern-EBITDA stammen von der US-Tochter T-Mobile US. Seit SpaceX Anfang Oktober Mobilfunkfrequenzen in den USA gekauft hat, fürchten Anleger neue Konkurrenz aus dem All durch Starlink. Seit Jahresbeginn liegt die Telekom Aktie rund 6 Prozent im Minus, deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro aus dem Februar. Sie hat also Aufholpotenzial, aber auch eine offene Flanke.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie ein DAX-Gewinner der Woche?
Sie verlor in der 47. Kalenderwoche nur 0,98 Prozent, während der DAX um 7,28 Prozent fiel.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026 nach 1,00 Euro im Vorjahr.
Wann legt die Telekom die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 25. Februar 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?
ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE.
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