Warum ist die Deutsche Telekom Aktie ein DAX-Gewinner der Woche?

Sie verlor in der 47. Kalenderwoche nur 0,98 Prozent, während der DAX um 7,28 Prozent fiel.

Wie hoch ist die Dividende der Telekom?

Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026 nach 1,00 Euro im Vorjahr.

Wann legt die Telekom die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 25. Februar 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?

ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE.