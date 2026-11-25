Was plant die Telekom mit der KI-Fabrik?

Die Telekom verdoppelt die Kapazität in München auf 20.000 Nvidia-Grafikprozessoren und 20 Megawatt, weil die erste Ausbaustufe ausgebucht ist.

Wie hoch soll die Dividende steigen?

Für das Geschäftsjahr 2026 plant die Telekom eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, zehn Prozent mehr als zuvor.

Kauft die Telekom eigene Aktien zurück?

Ja. Das laufende Programm umfasst bis zu fünf Milliarden Euro, für 2027 sind bis zu zwei Milliarden Euro geplant.