Die Deutsche Telekom Aktie bekommt eine neue Geschichte: künstliche Intelligenz made in Germany. Die erst im Februar eröffnete KI-Fabrik im Münchner Tucherpark ist in ihrer ersten Ausbaustufe bereits ausgebucht. Konzernchef Tim Höttges kündigte deshalb an, die Kapazität auf 20.000 Grafikprozessoren von Nvidia zu verdoppeln und die Leistung auf 20 Megawatt zu erhöhen. Nach Medienberichten investiert die Telekom dafür rund 250 Millionen Euro.
Deutsche Telekom Aktie: KI-Fabrik ausverkauft, Kapazität verdoppelt – wird der Magenta-Riese zum KI-Gewinner?
Die erste Ausbaustufe der Münchner KI-Fabrik ist ausgebucht, jetzt verdoppelt die Telekom auf 20.000 Nvidia-Chips. Dazu kommen höhere Ziele, mehr Dividende und Milliarden-Rückkäufe. Warum die Deutsche Telekom Aktie trotzdem um Anerkennung kämpft.
Die KI-Offensive
Rechenleistung ausverkauft
Die Industrial AI Cloud war im Februar mit 10.000 Grafikprozessoren gestartet und soll Unternehmen ermöglichen, KI-Modelle mit eigenen Daten auf europäischem Boden zu trainieren. Dass die Kapazität so schnell ausgebucht ist, wertet die Telekom als Beleg, dass KI in der Wirtschaft angekommen ist. Noch größer könnte es werden: Über eine Beteiligung an einer EU-geförderten KI-Gigafactory will der Konzern im Dezember entscheiden, bevorzugt mit einem Standort in Bayern. Für die Deutsche Telekom Aktie wäre das ein weiterer Baustein jenseits des klassischen Netzgeschäfts.
Die Zahlen
Stark im Geschäft, zäh an der Börse
Operativ läuft es: Im dritten Quartal stieg der Umsatz organisch um 5,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL erreichte 12,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 14,5 Prozent auf 0,63 Euro zu. Die Telekom hob ihre Jahresprognose erneut an und erwartet nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro sowie einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro. Treiber bleibt die US-Tochter T-Mobile US.
Auch die Aktionäre sollen profitieren: Die Dividende soll um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie steigen, für 2027 sind Rückkäufe von bis zu zwei Milliarden Euro geplant. Allein vom 9. bis 13. November kaufte die Telekom rund 4,24 Millionen eigene Aktien zurück. Und doch: Das Rückkaufvolumen für 2027 enttäuschte viele Anleger, die mehr erwartet hatten. Konzernchef Höttges räumte ein, dass der Markt das stetige Wachstum derzeit nicht ausreichend honoriere.
Die Telekom ist längst mehr als ein Netzbetreiber. Mit der KI-Fabrik zeigt sie, dass sie auch im Rechenzentrumsgeschäft mitspielen kann – die Börse muss das erst noch einpreisen.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Was plant die Telekom mit der KI-Fabrik?
Die Telekom verdoppelt die Kapazität in München auf 20.000 Nvidia-Grafikprozessoren und 20 Megawatt, weil die erste Ausbaustufe ausgebucht ist.
Wie hoch soll die Dividende steigen?
Für das Geschäftsjahr 2026 plant die Telekom eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, zehn Prozent mehr als zuvor.
Kauft die Telekom eigene Aktien zurück?
Ja. Das laufende Programm umfasst bis zu fünf Milliarden Euro, für 2027 sind bis zu zwei Milliarden Euro geplant.
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