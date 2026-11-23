Mit 26,25 Euro liegt die Aktie rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro vom 27. Februar 2026. Das 52-Wochen-Tief von 23,53 Euro stammt vom 30. Juni 2026. Operativ lief es zuletzt gut: Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 5. November verbesserte die Telekom den Gewinn je Aktie auf 0,58 Euro nach 0,50 Euro im Vorjahr, der Umsatz wuchs um rund 7,5 % auf 31,10 Milliarden Euro. Unter den zuletzt veröffentlichten Analystenurteilen überwiegen nach Datenanbietern die Kaufempfehlungen.