Die Deutsche Telekom Aktie (Kürzel DTE, ISIN DE0005557508) ist am Montag zum Xetra-Schluss um 0,34 % auf 26,25 Euro gefallen und damit DAX Verlierer auf Rang 3. Einen konkreten Auslöser aus dem Unternehmen gab es nicht: Der Bonner Konzern meldete am Tag nur die turnusmäßige Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf, während der Markt nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang in die Technologiewerte drängte.
Deutsche Telekom Aktie DAX Verlierer: Minus 0,34 % auf 26,25 Euro, während der DAX um 2,2 % springt – verliert der Defensivwert im Tech-Rausch an Rückhalt?
Die Deutsche Telekom Aktie (DTE, DE0005557508) schließt als DAX Verlierer auf Rang 3: 26,25 Euro zum Xetra-Schluss, minus 0,34 %. Während der DAX nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang um 2,2 % auf 25.337 Punkte steigt, gibt es keine Telekom-Nachricht, wohl aber Gegenwind für defensive Werte.
Der DAX schloss 2,2 % höher bei 25.337 Punkten und damit wieder über der Marke von 25.000. Nur vier der 40 Werte lagen im Minus. Die Telekom war einer davon, wenn auch nur knapp.
Tagesbilanz
Warum fällt die Deutsche Telekom Aktie trotz starkem DAX?
Kein Unternehmensanlass
Zum Kursrückgang gab es keine Ad-hoc-Mitteilung und keine neue Analystenstudie, die sich auffinden ließ. Die Bewegung ist klein und bleibt ohne konkrete Unternehmensnachricht.
Sog in die Technologiewerte
Nach Medienberichten trieb die Rückkehr von Nvidia-Chef Huang vor allem KI- und Chipwerte: Siemens Energy legte um 6,9 % zu, Infineon um 6,6 %. Wer in Technologie investiert, hält weniger in ruhigen Dividendenwerten.
Defensive Werte im Rücklauf
Neben der Telekom standen auch Deutsche Börse (-1,33 %), Bayer (-0,71 %) und Beiersdorf (-0,23 %) im Minus. Mit Blick auf die Gewinnerliste liegt die Vermutung nahe, dass Anleger Gewinne aus defensiven Titeln zugunsten zyklischer Werte umschichteten. Belegt ist das nicht.
Die Bewegung der Telekom fügt sich damit in ein Muster der vergangenen Handelstage: Am Freitag hatte die Aktie noch um 1,2 % auf 26,34 Euro zugelegt und dabei die 50-Tage-Linie überwunden. Am Montag gab sie diesen Gewinn zu einem kleinen Teil wieder ab.
|Rang
|Unternehmen
|Kurs
|Veränderung
|Gewinner 1
|Siemens Energy
|126,46
|+6,88 %
|Gewinner 2
|Infineon
|48,42
|+6,56 %
|Gewinner 3
|Hochtief
|356,20
|+5,38 %
|Verlierer 1
|Deutsche Börse
|310,90
|-1,33 %
|Verlierer 2
|Bayer
|52,98
|-0,71 %
|Verlierer 3
|Deutsche Telekom
|26,25
|-0,34 %
|Verlierer 4
|Beiersdorf
|79,00
|-0,23 %
Veränderungen zum Vortagesschluss. Mercedes-Benz (+0,01 %) und BMW (+0,04 %) lagen leicht im Plus. Kurse in Euro.
Quelle: Xetra-Schluss 23.11.2026
Aktienrückkauf
Stützt der laufende Rückkauf den Kurs?
Zwischen dem 16. und 20. November hat die Telekom nach eigener Zwischenmeldung vom 23. November über Xetra insgesamt 3.374.395 eigene Aktien erworben, an jedem Tag zwischen 640.000 und 700.000 Stück. Seit dem Start des Programms am 10. August 2026 summiert sich der Rückkauf auf 56.990.013 Aktien. Der durchschnittliche Erwerbskurs lag am 17. November bei 27,16 Euro, am 20. November bei 26,28 Euro.
Daran lässt sich ablesen, wie sich der Kurs innerhalb einer Woche bewegt hat: von knapp über 27 Euro auf rund 26 Euro. Wie stark der Rückkauf den Kurs tatsächlich stützt, lässt sich aus den Meldungen nicht ableiten. Er läuft planmäßig weiter.
Einordnung
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Mit 26,25 Euro liegt die Aktie rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro vom 27. Februar 2026. Das 52-Wochen-Tief von 23,53 Euro stammt vom 30. Juni 2026. Operativ lief es zuletzt gut: Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 5. November verbesserte die Telekom den Gewinn je Aktie auf 0,58 Euro nach 0,50 Euro im Vorjahr, der Umsatz wuchs um rund 7,5 % auf 31,10 Milliarden Euro. Unter den zuletzt veröffentlichten Analystenurteilen überwiegen nach Datenanbietern die Kaufempfehlungen.
Häufige Fragen
FAQ zur Deutschen Telekom Aktie
Warum fällt die Deutsche Telekom Aktie heute?
Die Deutsche Telekom Aktie (DTE, DE0005557508) verlor zum Xetra-Schluss 0,34 % auf 26,25 Euro. Ein Unternehmensgrund ist nicht erkennbar; die Bewegung fiel in einen Tag, an dem der DAX nach der Huang-Rückkehr bei Nvidia um 2,2 % stieg und Technologiewerte gefragt waren.
Wie schnitt die Telekom im Vergleich zum DAX ab?
Der DAX schloss bei 25.337 Punkten, die Telekom lag mit -0,34 % als eine von vier Aktien im Minus auf Rang 3 der DAX Verlierer.
Läuft der Aktienrückkauf der Telekom noch?
Ja. Laut Zwischenmeldung vom 23. November wurden bis zum 20. November insgesamt 56.990.013 eigene Aktien seit dem Programmstart am 10. August 2026 erworben.
Wann legt die Deutsche Telekom ihre nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind laut Finanzkalender für den 25. Februar 2027 angekündigt.
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