Die Deutsche Telekom Aktie (Xetra: DTE, ISIN DE0005557508) ist am Montag zum Xetra-Schluss mit 26,25 Euro auf Platz 3 der DAX Verlierer gelandet: Minus 0,34 Prozent zum Vortagesschluss von rund 26,34 Euro, während der Leitindex nach der Crash-Woche kräftig zulegte. Eine Unternehmensnachricht hat es nicht gegeben, der Abschlag ist die Kehrseite einer Erholung, die vor allem Technologie- und Zykliker-Aktien trug.
Deutsche Telekom Aktie DAX Verlierer: Defensivwert hinkt der Erholung hinterher – bleibt die Telekom-Aktie bei 26 Euro zurück, wenn die Risikolust wiederkehrt?
Die Deutsche Telekom Aktie schließt am Montag als drittgrößter DAX Verlierer 0,34 Prozent tiefer bei 26,25 Euro, während der DAX 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte steigt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht; die Dividende und die T-Mobile-US-Zahlen sprechen für den Konzern, der Rücksetzer passt zum Rückbau defensiver Positionen.
Tagesbilanz
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie DAX Verlierer, obwohl der Index 2,2 Prozent steigt?
Der DAX schloss am Montag nach Xetra-Angaben bei 25.337 Punkten und damit 2,2 Prozent höher; die 25.000er-Marke war nach der Crash-Woche mit einem Minus von rund 7 Prozent wieder in Reichweite. Nach Medienberichten trieb vor allem die Erholung bei Technologiewerten den Markt, ausgelöst durch die Nachricht, dass Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt; Marktbeobachter sehen zudem deutsche Standardwerte nach der Korrektur teils wieder attraktiver bewertet. Siemens Energy (+6,88 Prozent), Infineon (+6,56 Prozent) und Hochtief (+5,38 Prozent) führten das Feld an.
Für die Telekom heißt das: Wer in der Crash-Woche Schutz suchte, braucht ihn zunächst weniger. Die Aktie hatte sich zuletzt als Fluchtburg behauptet, und genau solche Titel geben häufig nach, wenn der Risikoappetit zurückkehrt. Dass dies der Auslöser war, lässt sich nicht belegen; eine konkrete Nachricht zum Konzern lag am Montag nicht vor, die Einordnung bleibt deshalb eine Deutung.
Hinzu kommt: Bereits am 18. November war die Aktie unter Druck geraten, nachdem nach Medienberichten das Analysehaus Kepler Cheuvreux sein Kursziel gesenkt hatte und Telekommunikationswerte insgesamt schwächer tendierten.
|Rang
|Aktie
|Kurs in €
|Veränderung
|Gewinner 1
|Siemens Energy
|126,46
|+6,88 %
|Gewinner 2
|Infineon Technologies
|48,42
|+6,56 %
|Gewinner 3
|Hochtief
|356,20
|+5,38 %
|Gewinner 4
|Deutsche Bank
|30,525
|+4,79 %
|Gewinner 5
|Rheinmetall
|725,20
|+4,59 %
|Verlierer 1
|Deutsche Börse
|310,90
|-1,33 %
|Verlierer 2
|Bayer
|52,98
|-0,71 %
|Verlierer 3
|Deutsche Telekom
|26,25
|-0,34 %
|Verlierer 4
|Beiersdorf
|79,00
|-0,23 %
Schlusskurse in Euro und Veränderung zum Vortag, Stand nach Xetra-Schluss. Rang 5 der Verlierer, Mercedes-Benz Group, lag mit +0,01 % knapp im Plus.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss
Was bringen die Zahlen und die Dividende der Deutschen Telekom?
Der Konzern liefert operativ weiter, wie die Telekom selbst am 5. November mitteilte: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL legte um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu, der bereinigte Konzerngewinn wuchs um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Die Prognose für 2026 wurde erneut angehoben: Das bereinigte EBITDA AL soll bei rund 47,6 Milliarden Euro liegen, der Free Cashflow AL bei rund 20,1 Milliarden Euro.
Dividende
Der Vorstand schlägt für 2026 eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor, ein Plus von 10 Prozent. Für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro geplant.
T-Mobile US
Die US-Tochter, laut Telekom rund zwei Drittel des Konzernumsatzes, gewann im dritten Quartal 274.000 Postpaid-Kunden hinzu und kommt auf knapp 35 Millionen; der Dienstleistungsumsatz stieg um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden US-Dollar. T-Mobile US hebt zudem seine Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,17 US-Dollar je Aktie an (Stichtag 25. November, Zahlung 10. Dezember).
Deutschland
Im Heimatmarkt wuchs der Umsatz um 3,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro; die Telekom meldete einen Rekord bei neuen Glasfaserkunden.
Wie steht die Telekom Aktie charttechnisch da?
Nach Medienberichten liegen das 52-Wochen-Hoch bei 34,36 Euro (27. Februar 2026) und das Tief bei 23,53 Euro (30. Juni 2026). Der Schlusskurs von 26,25 Euro liegt damit rund 24 Prozent unter dem Jahreshoch und gut 11 Prozent über dem Tief. Die 200-Tage-Linie verlief zuletzt bei rund 28,4 Euro und damit klar über dem Kurs; die 50-Tage-Linie hatte die Aktie am 20. November nach Medienberichten von unten durchbrochen. Die Marke von 27 Euro, an der die Aktie in der Vorwoche mehrfach scheiterte, liegt weiter über dem aktuellen Kurs.
Welche Termine sind für die Telekom Aktie wichtig?
Am 25. November ist Stichtag für die höhere Quartalsdividende von T-Mobile US, die am 10. Dezember gezahlt wird. Die Telekom selbst legt ihre Zahlen für das Gesamtjahr 2026 am 25. Februar 2027 vor; der Dividendenvorschlag von 1,10 Euro je Aktie bezieht sich auf dieses Geschäftsjahr. Bis dahin dürfte vor allem die Stimmung an den Technologiebörsen die Richtung vorgeben.
Häufige Fragen zur Deutschen Telekom Aktie
Warum fällt die Deutsche Telekom Aktie heute? Zum Xetra-Schluss verlor die Aktie (Xetra: DTE, ISIN DE0005557508) 0,34 Prozent auf 26,25 Euro. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht; mögliche Erklärung ist der Rückbau defensiver Positionen in einem stark steigenden Markt.
Wie stark ist der DAX am Montag gestiegen? Der DAX schloss bei 25.337 Punkten, 2,2 Prozent höher.
Wie hoch ist die geplante Dividende? Die Telekom schlägt 1,10 Euro je Aktie für 2026 vor, 10 Prozent mehr als zuvor; bei 26,25 Euro entspricht das rund 4,2 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Das Jahresergebnis 2026 ist für den 25. Februar 2027 angekündigt.
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