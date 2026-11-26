Der Dienstag war ein Tag der Gegensätze. Während der KI-Ausverkauf Halbleiter- und Technologiewerte erfasste, griffen Anleger bei Konzernen zu, deren Geschäft kaum an Rechenzentrumsfantasien hängt: Mobilfunk, Festnetz, Glasfaser. Die Telekom Aktie profitierte von dieser Rotation – ein Muster, das sich in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt hat, wenn der Technologiesektor unter Druck geriet.

Dabei ist die Telekom keineswegs ein reiner Gegenpol zur KI. In der Vorwoche investierte ihr T.Capital Tech Fund nach Angaben von Investing.com 100 Millionen Euro in den französischen KI-Spezialisten Mistral AI. Der Konzern wettet also auf die Technologie, bleibt aber im Kern ein Infrastrukturbetreiber mit planbaren Erlösen.