Wenn die Chipwerte fallen, sucht das Geld Sicherheit – und findet sie ausgerechnet im Telefonkonzern. Die Deutsche Telekom-Aktie (Symbol DTE, ISIN DE0005557508) gewann am Dienstag 2,17 Prozent auf 26,82 Euro und setzte sich an die Spitze des Dax, während Infineon 9,68 Prozent einbüßte und der Leitindex 1,26 Prozent verlor.
Deutsche Telekom-Aktie: Dax-Spitze im Chip-Sturm, aber unter der 50-Tage-Linie – ist die Defensive jetzt zu teuer?
Die Deutsche Telekom-Aktie stieg am Dienstag um 2,2 Prozent auf 26,82 Euro, während Infineon fast 10 Prozent verlor. Was Analysten sagen und welche Marken zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- Symbol
- DTE (Xetra)
- 52-Wochen-Spanne
- 23,53 – 34,36 €
- KGV
- 14,3
- Dividendenrendite
- 3,1 %
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026)
Stand: 25.11.2026, Kursangaben vom 24.11.2026, soweit nicht anders genannt
Am Mittwoch trat die Telekom-Aktie dann auf der Stelle: Am Nachmittag notierte sie bei Xetra um 15:52 Uhr bei 26,83 Euro, nach einem Tageshoch von 27,02 Euro und einem Tief von 26,76 Euro. Die Frage, die Anleger jetzt googeln: Hält die Rolle als Fluchtburg, oder ist der Defensiv-Lauf bereits eingepreist?
Der Kontrast des Tages
Warum steigt die Telekom-Aktie, wenn Chipwerte fallen? Das Kapital sucht Substanz.
Der Dienstag war ein Tag der Gegensätze. Während der KI-Ausverkauf Halbleiter- und Technologiewerte erfasste, griffen Anleger bei Konzernen zu, deren Geschäft kaum an Rechenzentrumsfantasien hängt: Mobilfunk, Festnetz, Glasfaser. Die Telekom Aktie profitierte von dieser Rotation – ein Muster, das sich in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt hat, wenn der Technologiesektor unter Druck geriet.
Dabei ist die Telekom keineswegs ein reiner Gegenpol zur KI. In der Vorwoche investierte ihr T.Capital Tech Fund nach Angaben von Investing.com 100 Millionen Euro in den französischen KI-Spezialisten Mistral AI. Der Konzern wettet also auf die Technologie, bleibt aber im Kern ein Infrastrukturbetreiber mit planbaren Erlösen.
Wie steht die Telekom-Aktie im Chart – und wo liegen die Marken?
Auf Jahressicht ist die Deutsche Telekom-Aktie weit von ihrem Hoch entfernt: Die 52-Wochen-Spanne reicht von 23,53 bis 34,36 Euro, der Schlusskurs von 26,82 Euro liegt damit etwa ein Fünftel unter dem Höchststand. Charttechnisch meldete finanzen.net am Mittwoch, der Kurs habe die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt. Als Widerstand nennt Investing.com das Intraday-Hoch vom 17. November bei 27,30 Euro, die 20-Tage-Linie verläuft demnach bei rund 26,23 Euro.
Was sagen Analysten zur Telekom-Aktie und zum Kursziel?
Die Meinung der Profis ist deutlich freundlicher als der Kursverlauf: Laut Investing.com raten 15 Analysten zum Kaufen, zwei zum Halten, keiner zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 35,81 Euro, die Spanne bei 28 bis 43 Euro. finanzen.net nennt ein leicht abweichendes Mittel von 35,06 Euro – die Unterschiede ergeben sich aus unterschiedlichen Stichtagen und Datenbasen. Ein Kursziel von aktiencheck.de ist damit nicht verbunden.
|Institut
|Votum
|Kursziel
|Datum
|Barclays
|Kaufen
|33,00 € (zuvor 32,00 €)
|11.11.2026
|BofA Securities
|Kaufen
|32,00 € (zuvor 36,00 €)
|09.11.2026
|Kepler Cheuvreux
|Halten
|32,00 € (zuvor 35,00 €)
|27.08.2026
|Bernstein SocGen
|Halten
|28,10 € (zuvor 37,00 €)
|24.09.2026
Angaben laut Investing.com; Kursziele sind Einschätzungen der genannten Institute, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Investing.com, 25.11.2026
Auffällig: Mehrere Häuser haben ihre Ziele in den vergangenen Monaten gesenkt, ohne ihr Votum zu ändern. Selbst die skeptischeren Stimmen sehen den fairen Wert damit oberhalb des aktuellen Kurses – ein Puffer, der die Aktie in unruhigen Phasen stützen kann, aber keine Garantie ist.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom – und was zeigen die Quartalszahlen?
Für das Jahr 2025 schüttete der Konzern 1,00 Euro je Aktie aus. Für 2026 erwarten Experten laut finanzen.net 1,11 Euro; das ist eine Schätzung, keine Unternehmenszusage. Auf Basis des Kurses von 26,82 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 3,1 Prozent, wie Investing.com ausweist.
Die Quartalszahlen vom 5. November: Der Umsatz stieg im dritten Quartal laut finanzen.net auf 31,10 Milliarden Euro, ein Plus von 7,49 Prozent. Die Telekom hob ihre Jahresprognose leicht an und kündigte eine höhere Dividende an – dennoch schloss die Aktie an jenem Tag niedriger. Konkrete Beträge nannten die ausgewerteten Quellen nicht.
Was spricht gegen die Telekom-Aktie?
Welche Termine stehen für die Telekom-Aktie an?
Der nächste feste Termin sind die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026 am 25. Februar 2027. Bis dahin dürften die Marktstimmung rund um KI-Werte, die Dax-Entwicklung und Analystenupdates den Kurs bestimmen. Wer die Telekom Aktie verfolgt, sollte außerdem im Blick behalten, ob sich die Aktie nachhaltig über der 20-Tage-Linie hält und ob der Widerstand bei 27,30 Euro fällt.
FAQ: Deutsche Telekom-Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Deutschen Telekom-Aktie? Der Xetra-Schlusskurs am 24. November 2026 lag bei 26,82 Euro; am 25. November um 15:52 Uhr bei 26,83 Euro.
Welches Kursziel haben Analysten für die Telekom-Aktie? Laut Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel bei 35,81 Euro bei einer Spanne von 28 bis 43 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Telekom-Dividende? Für 2025 wurden 1,00 Euro je Aktie gezahlt, für 2026 erwarten Experten laut finanzen.net 1,11 Euro. Die Dividendenrendite beträgt rund 3,1 Prozent.
Wann legt die Telekom die nächsten Zahlen vor? Am 25. Februar 2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026).
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