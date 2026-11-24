Fundamental spricht viel für den Konzern. Das organische operative Ergebnis wächst um rund 8 Prozent, die Dividende soll für 2026 auf 1,10 Euro steigen, für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro geplant. Trotzdem liegt die Aktie rund 22 Prozent unter ihrem Hoch vom Februar. Als Belastung gilt die Sorge um die US-Tochter T-Mobile US, die neue Konkurrenz durch Satellitenkommunikation fürchten muss. Barclays hob das Kursziel im November auf 33 Euro an, im Schnitt sehen Analysten rund 35 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.