Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.
Deutsche Telekom Aktie: Bonner Konzern setzt Wachstumskurs fort
T-Mobile US leistet erneut wesentlichen Beitrag zur guten Geschäftsentwicklung
Deutsche Telekom habe das Wachstumstempo im dritten Quartal 2026 weiter erhöht. Der Konzernumsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 7,5% auf EUR 31,1 Mrd. zugelegt, organisch das Plus 5,5% betragen. Erwartet worden seien USD 30,45 Mrd. Noch stärker habe sich die operative Profitabilität entwickelt: Das bereinigte EBITDA AL sei um 9,9% auf EUR 12,2 Mrd. gestiegen, während das organische Wachstum bei 8,0% gelegen habe. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe sich um 14,3% auf EUR 0,63 erhöht und liege damit über den Analystenerwartungen von USD 0,61. Beim freien Cashflow AL sei der Zuwachs mit 1,4% auf EUR 5,7 Mrd. hingegen moderater ausgefallen.
Die positive Entwicklung sei erneut maßgeblich von T-Mobile US getragen worden. Die US-Tochter habe ihren Umsatz um 7,5% auf USD 23,6 Mrd. und das bereinigte EBITDA AL um 11,4% auf USD 9,4 Mrd. gesteigert. Auch das Deutschland-Geschäft habe sich insgesamt solide entwickelt: Der Umsatz habe sich um 3,9% auf EUR 6,6 Mrd. erhöht, während das bereinigte EBITDA AL um 1,5% auf EUR 2,8 Mrd. zugenommen habe. Positiv hervorzuheben seien die beschleunigte Entwicklung der Breitbanderlöse und der Rekordwert von 190.000 Glasfaser-Neukunden.
Auch in den übrigen Konzernbereichen habe sich der Wachstumskurs fortgesetzt. Im Europa-Segment habe der Umsatz um 4,2% auf EUR 3,3 Mrd. zugenommen, das bereinigte EBITDA AL habe sich um 6,3% auf EUR 1,3 Mrd. verbessert. Bei T-Systems sei der Umsatz um 6,5% auf EUR 1,1 Mrd. gestiegen. Rückenwind hätten insbesondere das Digitalgeschäft, Projekte für den öffentlichen und den Verteidigungssektor sowie die hohe Nachfrage nach der Industrial AI Cloud geliefert.
Ausblick: Nach dem starken dritten Quartal habe Deutsche Telekom die Jahresziele für das bereinigte EBITDA AL und den freien Cashflow AL erneut leicht angehoben. Für 2026 rechne der Konzern nun mit einem bereinigten EBITDA AL von rund EUR 47,6 Mrd. und einem freien Cashflow AL von rund EUR 20,1 Mrd. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie bleibe bei rund EUR 2,20. Darüber hinaus sei für 2026 eine Dividende von EUR 1,10 je Aktie vorgesehen, während 2027 Aktien im Umfang von bis zu EUR 2 Mrd. zurückgekauft werden sollten.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Deutsche Telekom habe "kaufen" gelautet, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2026)
Offenlegungen:
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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