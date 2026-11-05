Deutsche Telekom Aktie: Bonner Konzern setzt Wachstumskurs fort

Deutsche Telekom habe das Wachstumstempo im dritten Quartal 2026 weiter erhöht. Der Konzernumsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 7,5% auf EUR 31,1 Mrd. zugelegt, organisch das Plus 5,5% betragen. Erwartet worden seien USD 30,45 Mrd. Noch stärker habe sich die operative Profitabilität entwickelt: Das bereinigte EBITDA AL sei um 9,9% auf EUR 12,2 Mrd. gestiegen, während das organische Wachstum bei 8,0% gelegen habe. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe sich um 14,3% auf EUR 0,63 erhöht und liege damit über den Analystenerwartungen von USD 0,61. Beim freien Cashflow AL sei der Zuwachs mit 1,4% auf EUR 5,7 Mrd. hingegen moderater ausgefallen.