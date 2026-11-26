Ein Lebenszeichen vom Rekordtief: Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 6,23% auf 2,696 Euro und gehört zu den SDAX Gewinnern. Erst am Mittwoch war der Immobilienfinanzierer bei 2,49 Euro auf ein neues Allzeittief gerutscht. Seitdem hat sich die Aktie um gut 8% erholt - und der Auslöser kommt aus der Chefetage.
Deutsche Pfandbriefbank Aktie: SDAX Gewinner am Mittag - Vorstände kaufen am Rekordtief
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie steigt am Donnerstagmittag um 6,23% auf 2,696 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nur einen Tag nach dem Allzeittief melden zwei Vorstände Aktienkäufe - ein Signal, das Anleger aufhorchen lässt.
Warum steigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute?
Der Vorstand greift selbst zu
Am Donnerstag um 11 Uhr veröffentlichte die pbb gleich mehrere Pflichtmitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften. Zwei Vorstandsmitglieder haben in den Tagen rund um das Rekordtief eigene Aktien gekauft. Für Anleger ist das ein starkes Signal: Wer das Geschäft von innen kennt, hält den aktuellen Kurs offenbar für attraktiv.
|Vorstand
|Handelstag
|Stückzahl
|Kurs
|Volumen
|Kay Wolf (Vorstandschef)
|25.11.2026
|10.000
|2,65 €
|26.500 €
|Jörn Joseph
|24.11.2026
|9.000
|2,61-2,65 €
|23.740 €
|Gesamt
|19.000
|50.240 €
Quelle: EQS-DD-Meldungen vom 26.11.2026
Die Summe von rund 50.000 Euro ist für eine Bank dieser Größe überschaubar. Entscheidend ist aber das Timing: Die Käufe erfolgten zu Kursen nahe dem historischen Tief. Dass Vorstände in einer solchen Phase eigenes Geld investieren, interpretiert der Markt als Vertrauensbeweis.
Rückenwind
Immobilienwerte finden wieder Käufer
Hinzu kommt ein freundliches Umfeld. Immobilienaktien sind seit Wochenmitte gefragt, nachdem Aroundtown seine Prognose angehoben hat und Wohnungswerte wie Grand City Properties kräftig zulegen. Die pbb als Finanzierer von Gewerbeimmobilien profitiert von der verbesserten Stimmung im Sektor. Operativ meldete die Bank zuletzt Bewegung im Neugeschäft: Der Anteil der Neuzusagen stieg auf rund 69%, und am 19. November wurde eine Logistikfinanzierung bei Frankfurt auf 60 Mio. Euro aufgestockt und um fünf Jahre verlängert.
Die Ausgangslage
Eine Aktie im Dauertief
Der heutige Sprung darf nicht über die schwierige Lage hinwegtäuschen. Mit den Neunmonatszahlen vom 12. November hat die Deutsche Pfandbriefbank ihren Ausblick zurückgenommen: Gewinn und Neugeschäft sollen 2026 nur am unteren Ende der Zielspannen landen. Die operativen Erträge sanken in den ersten neun Monaten von 316 auf 266 Mio. Euro. Die Aktie fiel daraufhin von einem Allzeittief zum nächsten.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand zum Kurs von 2,696 €
|MPCM
|Buy
|4,20 €
|+56%
|Deutsche Bank
|Hold
|3,00 €
|+11%
Quelle: MPCM, Deutsche Bank; Stand November 2026
Die Einschätzungen gehen weit auseinander. MPCM sieht die Aktie deutlich unterbewertet, die Deutsche Bank hat ihr Kursziel dagegen zuletzt von 3,10 auf 3,00 Euro gesenkt und rät zum Halten.
Häufige Fragen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Warum ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute SDAX Gewinner? Zwei Vorstandsmitglieder haben nahe dem Allzeittief insgesamt 19.000 eigene Aktien gekauft. Zudem sind Immobilienwerte insgesamt wieder gefragt.
Wo lag das Allzeittief der pbb Aktie? Am 25. November 2026 fiel die Aktie auf 2,49 Euro.
Was erwartet die pbb für 2026? Gewinn und Neugeschäft sollen am unteren Ende der Zielspannen liegen.
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