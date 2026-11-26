Hinzu kommt ein freundliches Umfeld. Immobilienaktien sind seit Wochenmitte gefragt, nachdem Aroundtown seine Prognose angehoben hat und Wohnungswerte wie Grand City Properties kräftig zulegen. Die pbb als Finanzierer von Gewerbeimmobilien profitiert von der verbesserten Stimmung im Sektor. Operativ meldete die Bank zuletzt Bewegung im Neugeschäft: Der Anteil der Neuzusagen stieg auf rund 69%, und am 19. November wurde eine Logistikfinanzierung bei Frankfurt auf 60 Mio. Euro aufgestockt und um fünf Jahre verlängert.