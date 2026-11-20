Die deutsche Wirtschaft wächst wieder, aber die Qualität des Wachstums ist umstritten: Laut Statistischem Bundesamt legte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2026 um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, im Vorjahresvergleich um 1,3 Prozent. Die Berenberg-Volkswirte rechnen für die ersten drei Quartale insgesamt mit einem Plus von rund 1 Prozent – nach drei Jahren Stagnation. Zugleich bleibt der DAX nach sechs Verlusttagen unter Druck: Der Index schloss am Freitag, 20. November 2026, laut dpa-AFX bei 24.802,78 Punkten und damit 2,60 Prozent im Minus. Was die Konjunkturzahlen für den DAX und die Aktien aus Industrie, Rüstung und Bau bedeuten, ordnen wir hier ein.
Deutsche Konjunktur: Wachstum auf Pump? Berenberg sieht 1 % in drei Quartalen, Tariflöhne +2,57 % – trägt das den DAX?
Nach drei Jahren Stagnation wächst die deutsche Wirtschaft wieder: plus 0,2 Prozent im dritten Quartal, rund 1 Prozent in den ersten neun Monaten. Doch Investitionen und Exporte schwächeln, das Plus stützt sich auf Staatsausgaben. Was das für DAX, Rüstungs- und Industrieaktien heißt.
Wachstum
Wie stark wächst Deutschland wirklich?
Die Zahlen sind besser als das Stimmungsbild an den Börsen: Nach Angaben von Destatis, wiedergegeben von ZDFheute am 30. Oktober 2026, stieg das BIP im dritten Quartal stärker als erwartet. Im ersten Quartal waren es laut ZDF plus 0,4 Prozent, im zweiten plus 0,3 Prozent.
Hinter dem Wachstum steckt allerdings ein schwächer werdender Motor. Der Außenhandel, der die erste Jahreshälfte getragen hatte, schwächte sich im dritten Quartal laut Destatis „merklich ab“. Die Investitionen gingen zurück, der private Konsum legte leicht zu. Ökonomen wie Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Bethmann Bank HAL, führen das Plus laut ZDF vor allem auf das schuldenfinanzierte Fiskalpaket des Bundes zurück. Die Zuordnung zum Staatskonsum ist eine Einschätzung der Ökonomen, keine Destatis-Aussage.
Genau diesen Punkt greift die jüngste Berenberg-Analyse auf: Private Investitionen sind demnach seit 2019 rückläufig, das Ausgabenpaket der Regierung stärke dagegen die öffentlichen Investitionen, vor allem im Verteidigungsbereich. Für 2028 erwartet Berenberg ein Wachstum von 1,6 Prozent. Ob die Prognose eintritt, hängt auch davon ab, ob private Unternehmen dem staatlichen Impuls folgen.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|BIP 1. Quartal 2026
|+0,4 %
|gegenüber Vorquartal
|BIP 2. Quartal 2026
|+0,3 %
|gegenüber Vorquartal
|BIP 3. Quartal 2026
|+0,2 %
|stärker als erwartet
|BIP erste drei Quartale
|rund +1 %
|nach drei Jahren Stagnation (Berenberg)
|Prognose 2028
|+1,6 %
|Berenberg
|Investitionen 3. Quartal
|rückläufig
|Destatis
BIP preis-, saison- und kalenderbereinigt. Berenberg-Wert als Summe der ersten drei Quartale 2026.
Quelle: Destatis via ZDFheute (30.10.2026); Berenberg via Dow Jones (20.11.2026)
Löhne
Was sagen die Löhne zur Inflation?
Eine zweite Zahl vom Freitag betrifft die Notenbank: Die ausgehandelten Löhne im Euroraum lagen im dritten Quartal 2026 um 2,57 Prozent über dem Vorjahr, nach 2,45 Prozent im zweiten Quartal. Nach der Meldung zieht die Inflation wegen des Krieges zwischen den USA und dem Iran an, das Lohnwachstum bleibt aber verhalten. Das ist für die EZB eine wichtige Information, denn sie fürchtet Zweitrundeneffekte, wenn höhere Energiepreise in Lohnforderungen durchschlagen. Nach unserer Vorschau vom Morgen liegt die Inflation im Oktober bei 4,0 Prozent, der Einlagesatz bei 2,5 Prozent; die nächste Zinsentscheidung steht am 16. und 17. Dezember an.
Börse
Was bedeutet das für DAX, Rüstungs- und Industrieaktien?
Der DAX hat nach sechs Verlusttagen mehr als sieben Prozent in der Woche eingebüßt und liegt laut dpa-AFX unter seiner 200-Tage-Linie; als Belastung nennt der Bericht Zinssorgen, den starken Dollar und die Unsicherheit über den Rechenzentrenausbau in den USA. Konjunkturdaten kommen darin nicht vor. Die deutsche Konjunktur ist damit am Freitag nicht der Kurstreiber, sondern ein Gegengewicht: Ein stabiles Wachstum mit staatlichem Rückenwind stützt die Ertragserwartungen von Rüstungs-, Bau- und Infrastrukturwerten, während schwache Exporte und Investitionen Zykliker wie Maschinenbauer belasten. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose; eine direkte Kursreaktion lässt sich nicht belegen.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Die Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 im Bundestag am 27. November, laut unserem Bericht mit rund 210 Milliarden Euro neuen Schulden.
Die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland am 30. November um 14:00 Uhr und im Euroraum am 1. Dezember um 11:00 Uhr.
Die EZB-Zinsentscheidung am 16. und 17. Dezember.
Häufige Fragen zur deutschen Konjunktur
Wie stark wächst die deutsche Wirtschaft 2026? Das BIP legte im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu; Berenberg beziffert das Plus der ersten drei Quartale auf rund 1 Prozent.
Wer trägt das Wachstum? Laut Ökonomen vor allem das schuldenfinanzierte Fiskalpaket; private Investitionen sind laut Berenberg seit 2019 rückläufig.
Wie hoch ist der Tarifabschluss-Anstieg im Euroraum? Die ausgehandelten Löhne stiegen im dritten Quartal um 2,57 Prozent zum Vorjahr.
Wie reagiert der DAX? Der DAX schloss am 20.11.2026 bei 24.802,78 Punkten (-2,60 %); ein Zusammenhang mit den Konjunkturdaten ist nicht belegt.
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