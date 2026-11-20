Hinter dem Wachstum steckt allerdings ein schwächer werdender Motor. Der Außenhandel, der die erste Jahreshälfte getragen hatte, schwächte sich im dritten Quartal laut Destatis „merklich ab“. Die Investitionen gingen zurück, der private Konsum legte leicht zu. Ökonomen wie Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Bethmann Bank HAL, führen das Plus laut ZDF vor allem auf das schuldenfinanzierte Fiskalpaket des Bundes zurück. Die Zuordnung zum Staatskonsum ist eine Einschätzung der Ökonomen, keine Destatis-Aussage.

Genau diesen Punkt greift die jüngste Berenberg-Analyse auf: Private Investitionen sind demnach seit 2019 rückläufig, das Ausgabenpaket der Regierung stärke dagegen die öffentlichen Investitionen, vor allem im Verteidigungsbereich. Für 2028 erwartet Berenberg ein Wachstum von 1,6 Prozent. Ob die Prognose eintritt, hängt auch davon ab, ob private Unternehmen dem staatlichen Impuls folgen.