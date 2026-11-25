Die deutsche Konjunktur wächst, aber die Industrie trägt sie nicht: Das Statistische Bundesamt hat das Wachstum im dritten Quartal 2026 am Mittwoch auf 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal revidiert, nach 0,2 Prozent in der Schnellmeldung. Die Exporte sanken um 1,0 Prozent, die Ausrüstungsinvestitionen um 3,5 Prozent. Der DAX notierte um 16:44 Uhr MEZ bei 24.786,72 Punkten, ein Minus von 0,92 Prozent. Gleichzeitig hat das ifo Institut für November ein Geschäftsklima von 90,6 Punkten gemeldet – ein Widerspruch, der sich bei genauem Hinsehen auflöst.
Deutsche Industrie: Exporte minus 1,0 Prozent, Ausrüstungsinvestitionen minus 3,5 Prozent – warum der ifo-Aufschwung an der Industrie vorbeigeht
Das Statistische Bundesamt hat das Wachstum im dritten Quartal auf 0,1 Prozent gesenkt, die Exporte schrumpften, die Investitionen in Maschinen und Anlagen fielen. Der ifo-Index steigt dennoch auf 90,6 Punkte. Was das für DAX und Exportwerte heißt.
Steckbrief
- Index
- DAX (ISIN DE0008469008)
- Stand 25.11., 16:44 Uhr
- 24.786,72 Punkte (−0,92 %)
Stand: 25.11.2026, Xetra, 16:44 Uhr MEZ; Vortagsschluss 25.017,81 Punkte
Das Bruttoinlandsprodukt
Wie schwach war das Wachstum im dritten Quartal wirklich?
Nach der Revision liegt das BIP im dritten Quartal um 0,1 Prozent über dem Vorquartal und um 1,2 Prozent über dem Vorjahr (preisbereinigt). Zuvor hatte es im ersten Quartal 0,4 und im zweiten 0,3 Prozent Wachstum gegeben; das Tempo lässt also nach. Die Details zeigen, woran es liegt: Die Bruttoanlageinvestitionen fielen um 1,2 Prozent, darunter Ausrüstungen um 3,5 Prozent und Bauten um 0,3 Prozent. Die Exporte gingen um 1,0 Prozent zurück (Waren minus 0,8 Prozent, Dienstleistungen minus 1,7 Prozent), die Importe um 1,4 Prozent. Der private Konsum legte um 0,1 Prozent zu, der Staat um 0,3 Prozent.
Im Produzierenden Gewerbe ging die Wertschöpfung um 0,3 Prozent zurück, während die Informations- und Kommunikationsbranche um 1,5 Prozent zulegte. Die Zahl der Erwerbstätigen lag bei rund 45,7 Millionen und damit um etwa 222.000 unter dem Vorjahr. Im EU-Vergleich wuchs die Wirtschaft um 0,5 Prozent, Frankreich schrumpfte um 0,1 Prozent, Italien stagnierte.
|Position
|Veränderung
|Bruttoinlandsprodukt
|+0,1 %
|Private Konsumausgaben
|+0,1 %
|Staatskonsum
|+0,3 %
|Ausrüstungsinvestitionen
|−3,5 %
|Bauinvestitionen
|−0,3 %
|Exporte
|−1,0 %
|Importe
|−1,4 %
Preis-, saison- und kalenderbereinigt; Detailwerte laut Zusammenfassung der Destatis-Meldung.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 25.11.2026
Das ifo-Geschäftsklima
Warum steigt der ifo-Index, obwohl die Industrie schwächelt?
Das ifo-Geschäftsklima stieg im November auf 90,6 Punkte, nach 90,1 im Oktober (revidiert) und bei einer Prognose von 90,5. Die Lagebeurteilung verbesserte sich auf 89,4 Punkte, die Erwartungen auf 91,9 Punkte. Getragen wird der Anstieg von Dienstleistern, Handel und den Bau-Erwartungen. In der Industrie dagegen sank das Klima nach sechs Anstiegen in Folge, die Erwartungen sind wieder negativ. ifo-Präsident Clemens Fuest fasst es so zusammen, die Erholung schreite voran, „es fehlt jedoch an Breite“.
Hinzu kommt der Zollplan der USA: Als betroffene Branchen werden Maschinen, Autos, Stahl und Chemie genannt – genau die Bereiche, in denen die Investitionen derzeit sinken.
Das große Bild
Was bedeutet die schwache Industrie für DAX, Maschinenbau und Exportwerte?
Der DAX ist ein Exportindex: Siemens Aktie, Mercedes-Benz Aktie, BASF Aktie und Co. verdienen einen großen Teil ihres Geldes im Ausland. Schrumpfende Exporte und sinkende Investitionen in Maschinen sind deshalb für die Gewinnerwartungen relevant. Belegt ist ein direkter Kurseffekt der heutigen Zahlen allerdings nicht: Am Mittwoch bewegten vor allem der Technologie-Ausverkauf, die US-Zinsen und der Zollplan den Markt. Als Einschätzung der Redaktion gilt, dass eine Erholung der Industrie, falls sie kommt, später sichtbar würde als bei Dienstleistern.
Termine
Welche Konjunkturtermine stehen als Nächstes an?
27.11.: Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2027 im Bundestag.
Januar 2027: mögliches Inkrafttreten der neuen US-Zölle nach den Anhörungen.
Häufige Fragen zur deutschen Konjunktur
Wie stark wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2026? Das Statistische Bundesamt meldet 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nach zuvor 0,2 Prozent.
Wie hoch ist das ifo-Geschäftsklima im November 2026? Es liegt bei 90,6 Punkten, nach 90,1 im Oktober.
Warum sinken die Exporte? Die Quellen nennen keinen einzelnen Grund; die Exporte fielen im dritten Quartal um 1,0 Prozent.
Was heißt das für den DAX? Eine belegte Kursprognose gibt es nicht; Anleger beobachten Industrie- und Exportdaten sowie die US-Zölle.
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