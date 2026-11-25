Nach der Revision liegt das BIP im dritten Quartal um 0,1 Prozent über dem Vorquartal und um 1,2 Prozent über dem Vorjahr (preisbereinigt). Zuvor hatte es im ersten Quartal 0,4 und im zweiten 0,3 Prozent Wachstum gegeben; das Tempo lässt also nach. Die Details zeigen, woran es liegt: Die Bruttoanlageinvestitionen fielen um 1,2 Prozent, darunter Ausrüstungen um 3,5 Prozent und Bauten um 0,3 Prozent. Die Exporte gingen um 1,0 Prozent zurück (Waren minus 0,8 Prozent, Dienstleistungen minus 1,7 Prozent), die Importe um 1,4 Prozent. Der private Konsum legte um 0,1 Prozent zu, der Staat um 0,3 Prozent.

Im Produzierenden Gewerbe ging die Wertschöpfung um 0,3 Prozent zurück, während die Informations- und Kommunikationsbranche um 1,5 Prozent zulegte. Die Zahl der Erwerbstätigen lag bei rund 45,7 Millionen und damit um etwa 222.000 unter dem Vorjahr. Im EU-Vergleich wuchs die Wirtschaft um 0,5 Prozent, Frankreich schrumpfte um 0,1 Prozent, Italien stagnierte.