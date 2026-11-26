Die Deutsche EuroShop Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den SDAX Verlierern: Der Betreiber von 21 Einkaufszentren verliert 0,25% auf 16,00 Euro. Nach der Anhebung der Jahresprognose am 4. November hatte die Deutsche EuroShop Aktie am Abend noch bei 16,58 Euro gelegen, der aktuelle Kurs ist damit rund 3,5% niedriger.
Deutsche EuroShop Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Prognoseplus verpufft
Die Deutsche EuroShop Aktie gibt am Donnerstagmittag um 0,25% auf 16,00 Euro nach und ist SDAX Verlierer. Die Prognoseanhebung von Anfang November hat der Kurs größtenteils wieder abgegeben.
Der Auslöser
Warum die Deutsche EuroShop Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene Nachricht gibt es am Donnerstag nicht. Die Deutsche EuroShop Aktie kommt trotz angehobener Prognose nicht vom Fleck: Der Kurs gab die Gewinne nach der Ad-hoc-Meldung großteils wieder ab, auch weil die bessere Prognose auf positiven Sondereffekten beruht und keine neue Basis für kommende Jahre bildet.
Die Neunmonatszahlen vom 12. November fielen operativ ordentlich aus: Der Umsatz stieg um 2,5% auf 202,5 Mio. Euro, das EBIT um 4,3% auf 162,1 Mio. Euro, das Konzernergebnis um 5,6% auf 98,8 Mio. Euro. Treiber waren höhere Mieten, Abfindungen von Mietern und geringere Kosten. Rund zehn Millionen Euro entfielen auf Sondereffekte.
|Kennzahl 2026
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|Umsatz
|269 bis 277 Mio. Euro
|272 bis 277 Mio. Euro
|EBIT
|211 bis 219 Mio. Euro
|220 bis 225 Mio. Euro
|FFO
|134 bis 142 Mio. Euro
|144 bis 149 Mio. Euro
Anhebung per Ad-hoc-Mitteilung am 4. November, bestätigt mit den Neunmonatszahlen am 12. November.
Quelle: Deutsche EuroShop SE
Einordnung
Sondereffekte tragen die Zahlen der Deutsche EuroShop Aktie
Hinter dem Plus steckt weniger Dynamik als es scheint: Die Funds from Operations (FFO) je Aktie sanken in den ersten neun Monaten von 1,44 auf 1,37 Euro, weil die Finanzierungskosten gestiegen sind. Zudem ging die Besucherfrequenz in den Centern leicht zurück. Positiv bleibt die hohe Vermietungsquote und die Dividende von 1,00 Euro je Aktie, die im Juni ausgezahlt wurde.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche EuroShop Aktie
Warum fällt die Deutsche EuroShop Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach der Prognoseanhebung hat die Deutsche EuroShop Aktie die Kursgewinne großteils wieder abgegeben.
Ist die Deutsche EuroShop Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,25% gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche EuroShop Aktie? ISIN DE0007480204, WKN 748020, Handelssymbol DEQ (Xetra).
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