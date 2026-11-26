Warum fällt die Deutsche EuroShop Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach der Prognoseanhebung hat die Deutsche EuroShop Aktie die Kursgewinne großteils wieder abgegeben.

Ist die Deutsche EuroShop Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,25% gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche EuroShop Aktie? ISIN DE0007480204, WKN 748020, Handelssymbol DEQ (Xetra).