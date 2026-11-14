Deutsche Börse Aktienanalyse: Plus 38 Prozent, Prognose zum zweiten Mal erhöht – verdient Eschborn am Börsenboom mehr als jeder andere?

Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro, das EBITDA um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro.

Was erwartet die Deutsche Börse für 2026?

Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro.

Was ist Allfunds?

Eine Plattform für den Fondsvertrieb, die die Deutsche Börse für rund 5 Milliarden Euro übernehmen will – der größte Zukauf ihrer Geschichte.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Deutsche Bank Research 339 Euro, Jefferies 330 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.