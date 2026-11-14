Wenn die Börsen schwanken, verdient einer immer mit: der Börsenbetreiber. Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal erneut zweistellig zugelegt und die Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Die Deutsche-Börse-Aktie schloss am Freitag bei 330,40 Euro und zählt mit einem Plus von rund 38 Prozent seit Jahresbeginn zu den größten Gewinnern im DAX. Diese Deutsche Börse Aktienanalyse zeigt, wie viel davon Zinsen und Zyklus sind, was Allfunds bringen soll – und was die Deutsche Börse Aktienprognose jetzt bestimmt.
Deutsche Börse Aktienanalyse: Plus 38 Prozent, Prognose zum zweiten Mal erhöht – verdient Eschborn am Börsenboom mehr als jeder andere?
Volatile Märkte, steigende Zinsen, ein Boom bei Privatanlegern: Die Deutsche Börse profitiert von allem. Die Erlöse wachsen zweistellig, die Prognose steigt erneut, Allfunds soll der größte Zukauf der Firmengeschichte werden. Die Deutsche-Börse-Aktie gehört 2026 zu den stärksten DAX-Werten. Unsere Deutsche Börse Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen tragen, wie teuer die Aktie geworden ist und was die Deutsche Börse Aktienprognose bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Börse AG
- Sitz
- Eschborn (Frankfurt am Main)
- Ticker
- DB1 (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 330,40 Euro
- Börsenwert
- rund 59 Milliarden Euro
- KGV
- rund 25
- Dividendenrendite
- rund 1,5 Prozent
- Vorstandschef
- Stephan Leithner
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Mehr als eine Börse: das Geschäftsmodell
Wer bei der Deutsche Börse Aktie nur an das Parkett in Frankfurt denkt, unterschätzt das Unternehmen.
Die Deutsche Börse verdient entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Kapitalmarkts: mit dem Aktienhandel auf Xetra, mit Derivaten an der Terminbörse Eurex, mit der Verwahrung von Wertpapieren bei Clearstream, mit Indizes wie dem DAX und mit Software für Vermögensverwalter über die Tochter SimCorp. Hinzu kommt das Treasury-Ergebnis: Clearstream verwahrt Milliarden an Kundengeldern, auf die bei steigenden Zinsen höhere Erträge anfallen. Diese Breite macht das Geschäft robust – und in einem Umfeld wie 2026 besonders lukrativ.
Die Quartalszahlen
Sechs von acht Bereichen wachsen zweistellig
Für jede Deutsche Börse Aktienanalyse gilt: Entscheidend ist, wie viel Wachstum ohne Zinsrückenwind bleibt.
Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro, deutlich über den erwarteten 1,576 Milliarden. Das EBITDA legte um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro zu. Wichtig: Auch ohne das Treasury-Ergebnis wuchsen die Erlöse kräftig auf 1,415 Milliarden Euro und übertrafen die Prognosen. Sechs von acht Geschäftsbereichen legten zweistellig zu. Finanzvorstand Jens Schulte betonte, das Wachstum sei von strukturellen Trends getragen, aber auch vom zyklischen Marktumfeld unterstützt worden. Ein Wermutstropfen: Die operativen Kosten stiegen, das Ergebnis je Aktie lag nur auf Höhe der Erwartungen.
Aufgrund dieser anhaltend starken Dynamik blicken wir sehr zuversichtlich auf das Gesamtjahr und heben unsere Prognose für 2026 erneut an.
Der Ausblick
Prognose rauf, Allfunds als nächster Wachstumshebel
Für 2026 erwartet die Deutsche Börse nun Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro – ein Plus von rund 11 Prozent. Das Treasury-Ergebnis soll dank höherer Zinsen und gestiegener Barbestände mehr als 800 Millionen Euro erreichen. Der nächste Wachstumshebel heißt Allfunds: Die Fondsvertriebsplattform soll für rund 5 Milliarden Euro übernommen werden – der größte Zukauf der Firmengeschichte. Damit will die Deutsche Börse auch vom geplanten Altersvorsorgedepot profitieren, das im kommenden Jahr startet. Für die Deutsche Börse Aktienprognose zählt, ob die Integration gelingt und ob das Wachstum auch ohne Zinsrückenwind trägt.
Die Bewertung
KGV um 25: Qualität hat ihren Preis
Mit einem KGV von rund 25 ist die Deutsche Börse Aktie kein Schnäppchen mehr, die Dividendenrendite liegt bei rund 1,5 Prozent. Die Börse zahlt eine Prämie für ein Geschäftsmodell mit hohen Margen, wiederkehrenden Erlösen und der Eigenschaft eines „sicheren Hafens“: Gerade in unruhigen Märkten verdient die Deutsche Börse mehr. Genau diese Prämie macht die Aktie aber anfällig, falls Wachstum und Zinsen nachlassen.
Die Analysten
Ziele um 330 bis 340 Euro: der Kurs hat aufgeholt
Nach den Zahlen hoben mehrere Banken ihre Kursziele an. Deutsche Bank Research erhöhte auf 339 Euro und bestätigte „Buy“. Jefferies bleibt bei „Buy“ mit 330 Euro und verweist auf den Status der Deutschen Börse als sicherer Hafen. Die UBS beurteilt die Bewertung zurückhaltender. Auffällig: Der aktuelle Kurs liegt bereits auf Höhe der genannten Ziele. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Deutsche Börse Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Boom hält an
Volatile Märkte, hohe Zinsen und ein erfolgreicher Allfunds-Abschluss treiben die Erlöse weiter. Dann könnte die Aktie neue Rekorde über 340 Euro markieren.
Szenario 2: Verschnaufpause
Die Zahlen bleiben gut, die Bewertung bremst. Die Aktie pendelt zwischen 300 und 345 Euro.
Szenario 3: Zinswende und ruhige Märkte
Sinkende Zinsen und weniger Handel drücken die Erlöse, Allfunds enttäuscht. Dann droht ein Rückfall unter 300 Euro.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktienanalyse
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro, das EBITDA um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro.
Was erwartet die Deutsche Börse für 2026?
Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro.
Was ist Allfunds?
Eine Plattform für den Fondsvertrieb, die die Deutsche Börse für rund 5 Milliarden Euro übernehmen will – der größte Zukauf ihrer Geschichte.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Deutsche Bank Research 339 Euro, Jefferies 330 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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