aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:32 9 Min.

Die Deutsche Börse AG Aktie gibt am Montag trotz steigendem DAX rund 2 Prozent nach, nachdem UBS sie auf „Sell“ abgestuft hat. Unsere Deutsche Börse Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Risiken ein.

Xetra, 23.11.2026, 13:51 Uhr (-2,1%; Vortagesschluss 315,10 EUR) 308,60 EUR Seit Jahresbeginn (Stand Xetra-Schluss 20.11.2026) +40,9% Marktkapitalisierung, 23.11.2026 rund 56,7 Mrd. EUR KGV erwartet 2027 (eigene Rechnung mit UBS-Gewinnschätzung) rund 22 Durchschnittliches Kursziel der Analysten (je nach Datenanbieter, Stand 20.–23.11.2026) rund 310 bis 318 EUR Quelle : Xetra, Stand 23.11.2026; Unternehmensmitteilung 20.10.2026

Die Deutsche Börse AG Aktie (ISIN: DE0005810055, FSE: DB1) zählt am Montag zu den größten DAX-Verlierern: Gegen 13:51 Uhr kostet sie im Xetra-Handel 308,60 Euro und liegt damit rund 2,1 Prozent im Minus, obwohl der Leitindex nach sechs Verlusttagen um rund 0,8 Prozent zulegt. Seit Jahresbeginn steht für den Börsenbetreiber dennoch ein Plus von rund 41 Prozent zu Buche.

Hintergrund ist eine Abstufung von UBS am Freitag sowie die Frage, wie viel der starken Rally im Kurs bereits steckt. Diese Deutsche Börse Aktienanalyse klärt, wie solide die Zahlen sind und wie die Deutsche Börse Aktie bewertet ist.

01 Kurs Die Deutsche Börse Aktie schloss am Freitag bei 315,10 EUR, rund 5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 333 EUR; am Montag fällt sie auf 308,60 EUR. 02 Zahlen Im dritten Quartal stieg der Konzernüberschuss um 18 Prozent auf 559 Mio. EUR, die Jahresprognose wurde zum zweiten Mal angehoben. 03 Abstufung UBS stuft am 20.11.2026 von „Neutral“ auf „Sell“ ab, hebt das Kursziel aber von 265 auf 300 EUR. 04 Risiko Die Bewertung ist hoch, und das Handelsgeschäft könnte 2027 an Dynamik verlieren.

Auslöser Warum fällt die Deutsche Börse Aktie heute? Ein klarer Auslöser fehlt

Für den Rückgang am Montag gibt es keine unternehmensspezifische Nachricht. Mögliche Einflüsse sind nach Einschätzung der Redaktion Gewinnmitnahmen nach der Rally – die Aktie hatte Mitte November ein Rekordhoch erreicht – und die Abstufung von UBS vom Freitag. Charttechnisch gilt seit dem 17. November ein MACD-Verkaufssignal; auf fünf Tage hat die Aktie rund 4,6 Prozent verloren. UBS begründet die Abstufung nach den Marktberichten mit der hohen Bewertung und einem schwächeren Handelsgeschäft im Jahr 2027. Das Umsatzwachstum im Segment Trading und Clearing soll von 13 auf 4 Prozent sinken, das Wachstum des Konzernumsatzes von 11 auf 5 Prozent. Dass UBS das Kursziel trotz „Sell“-Votum anhebt, zeigt, wie stark die Gewinnschätzungen zuletzt gestiegen sind.

Hinweis zur Weitergabe Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Sell“ mit Kursziel 300 EUR stammt von UBS (Datum der Originalempfehlung 20.11.2026) und wird von aktiencheck.de lediglich weitergegeben. Es ist keine eigene Empfehlung. Pflichtangaben und Offenlegungen: UBS Investment Bank – Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Text wurde KI-unterstützt erstellt.

Was macht die Deutsche Börse? Das Geschäftsmodell in Kürze

Die Deutsche Börse Gruppe betreibt unter anderem die Terminbörse Eurex, den Kassamarkt Xetra, die Abwicklungs- und Verwahrstelle Clearstream sowie Datendienste und Indizes. Das Geschäft ist weniger von Kursrichtungen abhängig als von Handelsvolumen, Volatilität und Zinsniveau: Hohe Schwankungen an den Märkten bringen Provisionserlöse, hohe Zinsen erhöhen das Zinsergebnis aus Kundengeldern. Die Aktie ist damit ein Profiteur nervöser Märkte – wie zuletzt im Herbst.

Wie stark sind die Zahlen? Deutsche Börse Aktie im Zahlen-Check

Laut Quartalsmitteilung vom 20. Oktober 2026 stiegen die Nettoerlöse im dritten Quartal um 13 Prozent auf 1,633 Mrd. EUR, ohne Zinsergebnis um 14 Prozent auf 1,415 Mrd. EUR. Das EBITDA legte um 16 Prozent auf 978 Mio. EUR zu, der Konzernüberschuss um 18 Prozent auf 559 Mio. EUR, der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 EUR. Nach neun Monaten steht ein Konzernüberschuss von 1,713 Mrd. EUR (+14 Prozent). Für 2026 erwartet das Management nun Nettoerlöse von mehr als 6,5 Mrd. EUR (zuvor mehr als 6,4 Mrd. EUR), davon rund 5,7 Mrd. EUR ohne Zinsergebnis, sowie ein EBITDA von rund 3,9 Mrd. EUR. Das Zinsergebnis soll über 0,8 Mrd. EUR liegen. Für das Geschäftsjahr 2025 hatte der Konzern Nettoerlöse ohne Zinsergebnis von 5,2 Mrd. EUR (+9 Prozent) und ein EBITDA ohne Zinsergebnis von 2,7 Mrd. EUR (+14 Prozent) gemeldet; die Dividende betrug 4,20 EUR je Aktie, hinzu kam ein Aktienrückkauf von 500 Mio. EUR.

Deutsche Börse: Kennzahlen im Überblick Kennzahl 2025 Q3 2026 Prognose 2026 Nettoerlöse (ohne Zinsergebnis) 5,2 Mrd. EUR 1,415 Mrd. EUR (+14 %) rund 5,7 Mrd. EUR Nettoerlöse (gesamt) – 1,633 Mrd. EUR (+13 %) über 6,5 Mrd. EUR EBITDA (gesamt) – 978 Mio. EUR (+16 %) rund 3,9 Mrd. EUR Konzernüberschuss – 559 Mio. EUR (+18 %) – Dividende je Aktie 4,20 EUR – – Nettoerlöse ohne Zinsergebnis bzw. EBITDA ohne Zinsergebnis, soweit angegeben. 2026: Prognose des Managements. Quelle : Unternehmensmitteilungen vom 11.02.2026 und 20.10.2026

Was ist mit Allfunds? Das große Übernahmeprojekt

Für Aufmerksamkeit sorgt die geplante Übernahme des Fondsplattformbetreibers Allfunds. Die Vereinbarung wurde am 21. Januar 2026 geschlossen; der Abschluss wird laut Quartalsmitteilung im ersten Halbjahr 2027 erwartet, vorbehaltlich kartell- und aufsichtsrechtlicher Freigaben. Medienberichten zufolge beträgt das Volumen rund 5,3 Mrd. EUR. Die Aktionäre von Allfunds haben im März zugestimmt. Die Integration bringt zusätzliche Kosten, die das Management in seiner Kostenprognose von rund 3 Prozent Wachstum ausdrücklich ausklammert.

Wie hoch ist die Deutsche Börse Aktie bewertet?

Die Dividende für 2025 betrug 4,20 EUR je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 1,4 Prozent Rendite (eigene Rechnung). Für die Bewertung kommt es auf die Gewinnschätzungen an: UBS erwartet laut Marktberichten für 2027 einen Gewinn je Aktie von 13,81 EUR und für 2028 von 15,30 EUR. Auf Basis der UBS-Schätzung für 2027 ergibt sich beim Kurs von 308,60 EUR ein erwartetes KGV von rund 22 (eigene Rechnung, das Schätzniveau anderer Häuser kann abweichen). Zur Verschuldung enthält die Quartalsmitteilung keine verlässlichen Angaben, die wir hier wiedergeben könnten; ein Vergleich mit anderen Börsenbetreibern ist mangels aktueller, belastbarer Datenlage nicht möglich.

Wie sieht die Deutsche Börse Aktienprognose der Analysten aus?

Die Deutsche Börse Aktienprognose der Analysten ist insgesamt zurückhaltend positiv: Je nach Datenanbieter empfehlen sechs bis zehn Häuser den Kauf, acht bis vier das Halten, höchstens einer den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter zwischen rund 310 und 318 EUR, die Spanne reicht von 265 bis 345 EUR. Bezogen auf den Xetra-Kurs von 308,60 EUR bleibt damit rechnerisch nur wenig Abstand. Die Zahlen sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.

Jüngste Analysten-Einstufungen zur Deutschen Börse Haus Einstufung Kursziel Datum UBS Sell (zuvor Neutral) 300 EUR (zuvor 265 EUR) 20.11.2026 Rothschild & Co Redburn Buy 378 EUR (zuvor 346 EUR) 19.11.2026 MP Capital Markets Hold (zuvor Buy) 339 EUR 18.11.2026 Deutsche Bank Buy 340 EUR 16.11.2026 Barclays Equal Weight 320 EUR 13.11.2026 Einstufungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Je nach Datenanbieter weichen einzelne Angaben (zum Beispiel bei Baader/AlphaValue) ab. Quelle : Analysten-Berichte, zusammengestellt von aktiencheck.de (Datenstand 23.11.2026)

Was zeigt der Chart der Deutsche Börse Aktie?

Die Deutsche Börse Aktie notiert rund 7 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 333 EUR; das 52-Wochen-Tief lag bei 200,10 EUR. Seit dem 17. November besteht ein MACD-Verkaufssignal, am Freitag bewegte sich der Kurs zwischen 314,30 und 319,90 EUR. Aktuelle Werte der gleitenden Durchschnitte und des RSI haben wir nicht belegt und nennen sie deshalb nicht; sie lassen sich im Chart einblenden.

Was für die Aktie spricht Drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum bei Erlösen und Gewinn, Prognose zweimal angehoben

Volatile Märkte stützen die Handelserlöse

Allfunds-Übernahme soll das Geschäft mit Fondsdienstleistungen ausbauen

Hohe Dividende und Aktienrückkauf (500 Mio. EUR für 2025)

Kursziel-Spanne im Konsens bis 345 EUR (Einschätzung Dritter) Was gegen die Aktie spricht Hohe Bewertung nach rund 41 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn

UBS rechnet 2027 mit deutlich schwächerem Handels- und Clearing-Wachstum

Das Geschäft hängt von Marktvolatilität und Zinsen ab; beruhigen sich die Märkte, kann das die Erlöse bremsen

Allfunds-Abschluss steht unter Genehmigungsvorbehalt und bringt Integrationskosten

Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust sind möglich

Was sollten Anleger bei der Deutsche Börse Aktie jetzt beobachten?

Wichtig sind die Fortschritte bei den Genehmigungen für Allfunds, die Entwicklung der Marktvolatilität und neue Bewertungen der Analysten nach der UBS-Abstufung. Einen bestätigten Termin für die nächsten Geschäftszahlen konnten wir nicht belegen. Die Redaktion weist darauf hin, dass für Börsenbetreiber auch eine Beruhigung des Marktumfelds ein Gegenwind sein kann – ein Szenario, das von Analysten als Argument für Vorsicht diskutiert wird.

FAQ zur Deutsche Börse Aktie

Warum fällt die Deutsche Börse Aktie heute? Die Deutsche Börse Aktie gibt am Montag um rund 2 Prozent nach, obwohl der DAX steigt. Eine unternehmensspezifische Nachricht liegt nicht vor; im Raum stehen Gewinnmitnahmen und die UBS-Abstufung vom Freitag. Wie lautet die Deutsche Börse Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist gemischt bis positiv, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 310 und 318 EUR bei einer Spanne von 265 bis 345 EUR. Es sind Einschätzungen Dritter. Zahlt die Deutsche Börse Aktie Dividende? Ja, für 2025 wurden 4,20 EUR je Aktie ausgeschüttet – rund 1,4 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Was ist mit der Allfunds-Übernahme? Die Übernahme wurde im Januar 2026 vereinbart und soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich Freigaben. Wie hoch ist das KGV der Deutsche Börse Aktie? Auf Basis der UBS-Schätzung für 2027 rund 22 (eigene Rechnung).