Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Treiber ist das Marktumfeld: Der Einbruch der KI-Werte nach dem Strohfeuer um Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) sorgt für kräftige Kursausschläge, der DAX rutscht zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Für die Deutsche Börse ist das gut fürs Geschäft. An der Terminbörse Eurex sichern sich Anleger in unruhigen Phasen verstärkt mit Derivaten ab, über Clearstream und Xetra laufen höhere Umsätze. Nach Einschätzung der Redaktion kaufen Anleger die Aktie deshalb gezielt als Absicherung gegen die Nervosität am Markt.