Die Deutsche Börse Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Handelssymbol: DB1, US-Handelssymbol: DBOEY) zeigt sich am Dienstag von ihrer robusten Seite. Am Abend notiert das Papier des Frankfurter Börsenbetreibers bei 315,50 Euro, ein Plus von 1,48 Prozent. Damit gehört die Deutsche Börse zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Montag hatte die Deutsche-Börse-Aktie noch 1,33 Prozent auf 310,90 Euro verloren – als einer der wenigen Verlierer an einem starken Börsentag. Jetzt dreht sich das Bild komplett.
Deutsche Börse Aktie: DAX Gewinner am Abend – wenn die Märkte zittern, verdient der Börsenbetreiber, startet jetzt der Angriff auf das Rekordhoch?
Die Deutsche Börse Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,48 Prozent auf 315,50 Euro. Während der DAX zeitweise unter 25.000 Punkte rutscht, profitiert der Börsenbetreiber von hohen Handelsumsätzen und der Suche nach Sicherheit. Bis zum Rekordhoch fehlen nur noch gut 4 Prozent. Was hinter dem Anstieg der Deutsche Börse Aktie steckt.
Der Auslöser
Profiteur der Nervosität: warum die Deutsche Börse Aktie steigt
Die Deutsche Börse ist ein Sonderfall im DAX: Wenn die Kurse stark schwanken, steigen ihre Einnahmen. Genau das zeigt sich am Dienstag.
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Treiber ist das Marktumfeld: Der Einbruch der KI-Werte nach dem Strohfeuer um Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) sorgt für kräftige Kursausschläge, der DAX rutscht zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Für die Deutsche Börse ist das gut fürs Geschäft. An der Terminbörse Eurex sichern sich Anleger in unruhigen Phasen verstärkt mit Derivaten ab, über Clearstream und Xetra laufen höhere Umsätze. Nach Einschätzung der Redaktion kaufen Anleger die Aktie deshalb gezielt als Absicherung gegen die Nervosität am Markt.
Volatilität als Geschäft
Starke Kursschwankungen treiben den Handel mit Derivaten an der Eurex.
Defensive Qualität
Der Börsenbetreiber verdient unabhängig davon, ob Kurse steigen oder fallen.
Starke Zahlen
Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal um 13 Prozent, die Jahresziele wurden angehoben.
Nähe zum Rekord
Bis zum Hoch von Anfang November fehlen nur gut 4 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Rekordkurs und angehobene Ziele: das Geschäft brummt
Im dritten Quartal steigerte die Deutsche Börse ihre Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro und hob ihre Jahresziele für 2026 erneut an. Anfang November erreichte die Aktie mit 329,10 Euro ein Rekordhoch, danach folgten Gewinnmitnahmen. Die Analysten sind geteilter Meinung: Metzler sieht 344 Euro, die Deutsche Bank 340 Euro, beide mit Kaufempfehlung. Barclays stufte dagegen auf „Equal Weight“ mit Kursziel 320 Euro ab. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Deutsche Börse Aktie: 321 Euro als Schlüsselmarke
Charttechnisch nähert sich die Deutsche Börse Aktie einer wichtigen Zone. Das alte Rekordhoch bei rund 321 Euro ist die erste Hürde, danach folgt das Allzeithoch bei 329,10 Euro. Nach unten hat sich die Zone um 309 bis 311 Euro als Unterstützung bewährt – dort drehte die Aktie am Dienstag nach oben.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie
Warum ist die Deutsche Börse Aktie heute DAX Gewinner?
Starke Kursschwankungen nach dem Einbruch der KI-Werte treiben die Handelsumsätze. Davon profitiert der Börsenbetreiber direkt, die Aktie gilt zudem als defensiver Wert.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Börse Aktie?
Die ISIN lautet DE0005810055, die WKN 581005, das Handelssymbol DB1. In den USA wird ein ADR unter DBOEY gehandelt.
Wo liegt das Rekordhoch der Deutsche Börse Aktie?
Bei 329,10 Euro, erreicht Anfang November 2026.
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