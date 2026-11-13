Deutsche Börse AG Aktie: Abgestuft! Barclays favorisiert Euronext

Die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker: DB1) legt um 2,30 Euro beziehungsweise 0,70% auf 329,30 Euro zu. Barclays nimmt dagegen eine vorsichtigere Haltung ein: In ihrer Deutsche Börse AG-Aktienanalyse vom 12.11.2026 stuft Grace Dargan den Titel von "overweight" auf das Rating "equal-weight" ab. Das Kursziel 320 Euro bleibt unverändert und liegt damit rund 2,8% unter dem aktuellen Aktienkurs.