Rekordgewinn im dritten Quartal, höhere Ertragsprognose, Kernkapitalquote am oberen Ende des Zielbereichs – und doch rutscht die Deutsche-Bank-Aktie auf 29,13 Euro. Die Deutsche Bank Aktienanalyse sucht nach dem Grund: Zwei Schocks innerhalb von vier Tagen erschütterten das Vertrauen.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Rekordgewinn, Skandalberichte, EZB-Schock – was wirklich in den Zahlen steckt
Die Deutsche Bank Aktienanalyse zeigt: Drei Rekordquartale in Folge, aber die Deutsche-Bank-Aktie fällt auf 29,13 Euro. Kritische Medienberichte und eine mögliche Mindestreserve-Erhöhung der EZB belasten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- WKN
- 514000
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DB (NYSE)
- Börsenwert
- rund 54 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Deutsche Bank Aktie schloss am 20. November 3,2 Prozent im Minus, auf Zwölf-Monats-Sicht steht ein kleines Minus von 2,3 Prozent. Dabei liefert das Institut operativ so gut wie lange nicht. Diese Aktienanalyse trennt, was an der Börse Stimmung ist und was in den Büchern steht.
Die Zahlen
Das dritte Quartal: Rekord zum dritten Mal in Folge
Die Deutsche Bank steigerte ihren Vorsteuergewinn im dritten Quartal um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Nach Steuern stand mit 1,9 Milliarden Euro ein Rekord, das Ergebnis je Aktie stieg um 6 Prozent auf 0,94 Euro. In den ersten neun Monaten kam die Bank auf 8,4 Milliarden Euro vor Steuern und 5,9 Milliarden Euro nach Steuern.
Deutsche-Bank-Aktie: Vorsteuergewinn in Milliarden Euro
Mrd. €
Quartals- und Neunmonatswerte; Vorjahreswerte aus Berichterstattung.
Quelle: Deutsche Bank, Berichterstattung zum Q3 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Vorsteuergewinn
|Q3 2025
|2,4
|Q3 2026
|2,6
|Neun Monate 2025
|7,7
|Neun Monate 2026
|8,4
Die Eigenkapitalrendite lag im dritten Quartal bei 10,6 Prozent, nach neun Monaten bei 11,5 Prozent. Die harte Kernkapitalquote von 14,0 Prozent erlaubt laut Bank Wachstum und Ausschüttungen entsprechend einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent. Für 2026 erwartet das Management operative Erträge über 33 Milliarden Euro.
Die Belastung
Zwei Schocks in vier Tagen
Kritische Medienberichte (17.11.)
Mehrere Medien, darunter Financial Times, Spiegel und Manager Magazin, berichteten über Vorgänge in der Vergangenheit, über Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung und über den Führungsstil des Vorstandschefs. Die Aktie verlor zeitweise rund sechs Prozent, die Bank sprach von bekannten Sachverhalten.
EZB-Mindestreserve (20.11.)
Laut Reuters stimmte im EZB-Rat eine Mehrheit dafür, die Mindestreserve der Banken von 1 auf 2 Prozent zu erhöhen. Die Beratung folgt am 25. November. Das könnte Zinserträge der Banken drücken.
Risikovorsorge
Die Risikovorsorge stieg im dritten Quartal wegen eines Betrugsfalls in Asien.
Die Stärken
Bewertung, Kapital und Ziele
Mit einem KGV von 8,75 und einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent gehört die Deutsche-Bank-Aktie zu den günstig bewerteten Titeln im DAX. Konzernchef Sewing sieht die Bank auf Kurs für 2026 und bestärkt sein Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent für 2028. Das Management stellte höhere Mittelfristziele in Aussicht. Die Investmentbank lieferte mit knapp 1,1 Milliarden Euro Vorsteuergewinn den größten Beitrag und wuchs um zwölf Prozent.
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