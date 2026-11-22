Mit einem KGV von 8,75 und einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent gehört die Deutsche-Bank-Aktie zu den günstig bewerteten Titeln im DAX. Konzernchef Sewing sieht die Bank auf Kurs für 2026 und bestärkt sein Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent für 2028. Das Management stellte höhere Mittelfristziele in Aussicht. Die Investmentbank lieferte mit knapp 1,1 Milliarden Euro Vorsteuergewinn den größten Beitrag und wuchs um zwölf Prozent.