Deutsche Bank Aktienanalyse: Drei Rekordquartale, KGV unter 10 – ist die Aktie immer noch zu billig?

Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?

Der Gewinn vor Steuern stieg um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro.

Warum profitieren Banken von steigenden Zinsen?

Höhere Zinsen vergrößern in der Regel die Spanne zwischen Kredit- und Einlagenzinsen und stärken so die Zinserträge.

Wie ist die Deutsche-Bank-Aktie bewertet?

Mit einem KGV von rund 10 und einer Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Von 32,80 Euro bei der Citigroup bis 47,75 Euro bei Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter.