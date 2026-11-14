Vor wenigen Jahren stand die Deutsche Bank für Skandale, Milliardenstrafen und Verluste. Heute liefert sie Rekord auf Rekord. Die Deutsche-Bank-Aktie schloss am Freitag bei 33,19 Euro, allein in dieser Woche gewann sie mehr als 6 Prozent. Bis zum Jahreshoch von knapp 36 Euro fehlen nur noch rund 7 Prozent. Steigende Zinsen, Bankenfantasie in Europa und drei Rekordquartale in Folge treiben den Kurs. Diese Deutsche Bank Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig der Aufschwung ist und was die Deutsche Bank Aktienprognose jetzt bestimmt.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Drei Rekordquartale, KGV unter 10 – ist die Aktie immer noch zu billig?
Vom Sorgenkind zur Rekordbank: Die Deutsche Bank verdient so viel wie seit Jahren nicht, alle vier Sparten liefern zweistellige Renditen, und Konzernchef Sewing will das Ziel für 2028 übertreffen. Trotzdem kostet die Deutsche-Bank-Aktie weniger als das Zehnfache des Gewinns. Unsere Deutsche Bank Aktienanalyse zeigt, warum Goldman Sachs 47,75 Euro sieht und was die Deutsche Bank Aktienprognose jetzt bestimmt.
DBKDBK
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Ticker
- DBK (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 33,19 Euro
- Börsenwert
- rund 60 Milliarden Euro
- KGV
- rund 10
- Dividendenrendite
- rund 3,5 Prozent
- Vorstandschef
- Christian Sewing
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Sanierungsfall zur Rekordbank
Die Deutsche Bank Aktie erzählt eine der erstaunlichsten Wendegeschichten im DAX.
Unter Christian Sewing hat sich die Deutsche Bank radikal verschlankt: Rückzug aus dem Aktienhandel, Abbau Zehntausender Stellen, Konzentration auf Unternehmenskunden, Privatkunden, Vermögensverwaltung und ein fokussiertes Investmentbanking. Die Früchte dieser Arbeit zeigen sich 2026 in den Zahlen. Gleichzeitig profitiert die Bank von einem Umfeld, das Banken begünstigt: Die Zinsen steigen wieder, in den USA gilt eine Zinserhöhung im Dezember als nahezu sicher, und auch die EZB könnte nachziehen.
Die Quartalszahlen
Alle vier Sparten über 12 Prozent Rendite
Für jede Deutsche Bank Aktienanalyse gilt: Entscheidend ist nicht ein einzelnes Quartal, sondern die Breite der Ertragsbasis.
Im dritten Quartal stieg der Gewinn vor Steuern um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stehen rund 5,9 Milliarden Euro Nachsteuergewinn in den Büchern, die Eigenkapitalrendite erreichte 11,5 Prozent. Alle vier Geschäftsbereiche kamen jeweils auf mehr als 12 Prozent. Die Unternehmensbank steigerte die Erträge um 9 Prozent auf den Rekordwert von 2 Milliarden Euro. Die Investmentbank erhöhte ihren Vorsteuergewinn um 12 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro – deutlich über den erwarteten 991 Millionen Euro. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 61,4 Prozent.
Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2026 zu erreichen.
Der Ausblick
Mehr als 33 Milliarden Euro Erträge, mehr als 13 Prozent Rendite
Für 2026 sollen die Erträge nun die bisher angepeilte Marke von 33 Milliarden Euro übertreffen. Noch wichtiger für die Deutsche Bank Aktienprognose ist das Jahr 2028: Sewing traut der Bank zu, das Renditeziel von mehr als 13 Prozent zu übertreffen. Wie viel mehr möglich ist, will der Vorstand noch erläutern. Neue Geschäftsfelder sollen helfen: Seit dieser Woche bietet die Bank institutionellen Kunden in Europa die Verwahrung digitaler Vermögenswerte an. Mit der Commerzbank und dem Sparkassenverband gründet sie zudem ein Gemeinschaftsunternehmen gegen Finanzkriminalität.
Die Bewertung
KGV um 10: Rekordbank zum Discountpreis
Trotz der Rally ist die Deutsche Bank Aktie günstig bewertet: Das KGV liegt bei rund 10, auf Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr sogar bei 8 bis 9. Die Dividendenrendite beträgt rund 3,5 Prozent, dazu kommen Aktienrückkäufe. US-Großbanken werden deutlich höher bewertet. Der Abschlag spiegelt die Vergangenheit wider – und genau hier liegt das Potenzial: Gelingt es Sewing, die Rendite dauerhaft über 13 Prozent zu heben, könnte der Bewertungsabstand schrumpfen.
Die Analysten
Von 32,80 bis 47,75 Euro: die Optimisten führen
Goldman Sachs hob das Kursziel am 4. November von 44,25 auf 47,75 Euro an und bestätigte „Buy“ – Erträge und Kosten seien besser als erwartet ausgefallen. RBC sieht 40 Euro, die Bank of America 39 Euro, die UBS 37 Euro. Zurückhaltender sind Jefferies mit 33 Euro und die Citigroup mit 32,80 Euro – sie sehen den fairen Wert bereits erreicht. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Deutsche-Bank-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 33,19 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, aktiencheck.de; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Goldman Sachs
|47,75
|RBC
|40
|Bank of America
|39
|UBS
|37
|Jefferies
|33
|Schlusskurs 13. November
|33,19
|Citigroup
|32,8
Die Szenarien
Deutsche Bank Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Ausbruch über das Jahreshoch
Die Zinsen steigen weiter, die Jahreszahlen bestätigen den Rekordkurs, neue Ziele für 2028 überzeugen. Dann könnte die Aktie über 36 Euro steigen und die Ziele von RBC und BofA um 40 Euro anpeilen.
Szenario 2: Konsolidierung
Nach dem starken Lauf nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 30 und 36 Euro.
Szenario 3: Konjunktur kippt
Eine Rezession erhöht Kreditausfälle, das Investmentbanking bricht ein. Dann droht ein Rückfall unter 30 Euro.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktienanalyse
Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?
Der Gewinn vor Steuern stieg um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro.
Warum profitieren Banken von steigenden Zinsen?
Höhere Zinsen vergrößern in der Regel die Spanne zwischen Kredit- und Einlagenzinsen und stärken so die Zinserträge.
Wie ist die Deutsche-Bank-Aktie bewertet?
Mit einem KGV von rund 10 und einer Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 32,80 Euro bei der Citigroup bis 47,75 Euro bei Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter.
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