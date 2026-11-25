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Deutsche Bank Aktie: Wie Kredite und Anleihen das 36-Euro-Ziel stützen

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 12:46 2 Min.

Die DZ Bank sieht für die Deutsche Bank-Aktie rund 21 Prozent Kurspotenzial und setzt auf neue Kredite und Anleiheaufträge.

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Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker: DBK) gibt um 0,21 Euro oder 0,72 Prozent auf 29,69 Euro nach, während Philipp Häßler von der DZ Bank an seinem fairen Wert von 36 Euro festhält. Vom aktuellen Kurs bis zu dieser Marke ergebe sich ein Potenzial von rund 21,3 Prozent. Das Urteil der DZ Bank in ihrer Deutsche Bank-Aktienanalyse laute damit weiterhin: Kursziel 36 Euro, Rating "kaufen". Woher der Rückenwind kommen könne Philipp Häßler erwarte, dass das Marktumfeld für europäische Banken günstig bleibe. Steigende Zinsen und ein etwas kräftigeres Wirtschaftswachstum in Europa dürften den Instituten zugutekommen. Für die Deutsche Bank sei dabei besonders interessant, wie Unternehmen ihren nächsten Wachstumsschritt finanzieren würden. Nehme ein Unternehmen für eine neue Produktionslinie einen Kredit auf, könne die Deutsche Bank als Kreditgeberin verdienen. Entscheide sich ein Konzern für eine Anleihe, könne das Institut die Emission begleiten und Gebühren einnehmen. Gerade diese Kombination mache die Aktie für Philipp Häßler interessant. Der Analyst der DZ Bank sehe das Frankfurter Institut ideal positioniert, um sowohl von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland als auch von einem höheren Anleiheemissionsvolumen zu profitieren. Mit dem Kursziel 36 Euro und dem Rating "kaufen" bleibe Philipp Häßler bei seiner bisherigen Bewertung. Für Anleger rücke mit der Deutsche Bank-Aktienanalyse der DZ Bank damit eine konkrete Frage in den Vordergrund: Wie viel vom erwarteten Aufschwung komme bei den Frankfurtern tatsächlich als neuer Kreditvertrag oder Emissionsauftrag an? Schick den Artikel dem Freund, der bei jeder Aktie sagt: "Die hatte ich schon bei 30 Euro auf dem Zettel." Bei 29,69 Euro hat er diesmal sogar Zeit, den Zettel zu suchen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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