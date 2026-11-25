Wie viel verdiente die Deutsche Bank im dritten Quartal?

Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, vor Steuern gut 2,6 Milliarden Euro.

Was ändert sich bei den Kapitalanforderungen?

Ab 2027 sinkt die Säule-2-Anforderung auf 2,60 Prozent.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Im Januar 2027.