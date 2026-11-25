Die Deutsche Bank Aktie steht vor einem Rätsel. Deutschlands größtes Geldhaus meldete das dritte Rekordquartal in Folge: Der Vorsteuergewinn stieg um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,85 Milliarden Euro. Auf die Aktionäre entfielen knapp 1,6 Milliarden Euro – fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2007.
Deutsche Bank Aktie: Drittes Rekordquartal in Folge, weniger Kapitalpflichten ab 2027 – warum hinkt der Kurs trotzdem hinterher?
Die Deutsche Bank verdient so viel wie seit 2007 nicht mehr und muss ab 2027 weniger Kapital vorhalten. Trotzdem liegt die Deutsche Bank Aktie seit Jahresbeginn im Minus. Was hinter dem Widerspruch steckt.
Die Überraschung
Firmenkunden als Gewinnbringer
Besonders das Firmenkundengeschäft überraschte positiv, während die Erträge im Handel mit Zins- und Währungsprodukten um 3 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro sanken. Ein Betrugsfall in Asien erhöhte die Risikovorsorge. Das Ertragsziel von rund 33 Milliarden Euro für 2026 bekräftigte Konzernchef Christian Sewing.
Der Rückenwind
Weniger Kapital, mehr Spielraum
Zusätzlichen Spielraum verschafft die Aufsicht: Die EZB senkt die Säule-2-Kapitalanforderung ab Januar 2027 auf 2,60 Prozent. Sewing zeigt sich zuversichtlich, das Renditeziel von über 13 Prozent für 2028 sogar zu übertreffen. An der Börse kommt das bislang kaum an: Ende Oktober lag die Deutsche Bank Aktie seit Jahresbeginn rund 9 Prozent im Minus.
Die Deutsche Bank Aktie liefert operativ, doch der Markt bleibt skeptisch. Die Jahreszahlen im Januar müssen zeigen, dass die Rekordgewinne nachhaltig sind.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Wie viel verdiente die Deutsche Bank im dritten Quartal?
Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, vor Steuern gut 2,6 Milliarden Euro.
Was ändert sich bei den Kapitalanforderungen?
Ab 2027 sinkt die Säule-2-Anforderung auf 2,60 Prozent.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Im Januar 2027.
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