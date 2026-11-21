Montag – vor dem Sturm. Die Aktie gab 0,81 Prozent auf 32,92 Euro nach.

Dienstag – der Schock. Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ veröffentlichten mehr als 200 Journalisten Berichte auf Basis von über 15 Millionen interner Dokumente. Die Aktie brach um 6,00 Prozent auf 30,94 Euro ein und war gemeinsam mit SAP das Schlusslicht im DAX.

Mittwoch – der Druck hält an. Die Aktie verlor weitere 3,05 Prozent auf 29,995 Euro und rutschte knapp unter die Marke von 30 Euro. Auch die Commerzbank geriet unter Druck.

Donnerstag – kurze Atempause. Die Aktie erholte sich leicht auf 30,10 Euro. Am selben Tag berichtete die Financial Times über mutmaßlich verschleierte Verluste bei der italienischen Tochter.

Freitag – neues Wochentief. Im breiten Ausverkauf fiel die Aktie um 3,22 Prozent auf 29,13 Euro – den tiefsten Stand seit Wochen.