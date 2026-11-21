Jahrelang hat die Deutsche Bank daran gearbeitet, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. In dieser Woche holte sie das Institut mit voller Wucht ein. Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Xetra-Kürzel: DBK, US-Handelssymbol: DB an der NYSE) ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 12,22 Prozent auf 29,13 Euro belegt sie Platz zwei unter den Wochenverlierern. Noch in der Vorwoche hatte die Aktie mehr als 6 Prozent zugelegt. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt.
Deutsche Bank-Aktie DAX Verlierer: 15 Millionen geleakte Dokumente – die schwerste Woche seit Jahren für Christian Sewing
Die Deutsche Bank-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 12,22 Prozent auf 29,13 Euro belegt das Geldhaus Platz zwei der Wochenverlierer. Berichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten und Vorwürfe aus Italien erschütterten das Vertrauen. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, die Antwort der Bank und was jetzt auf dem Spiel steht.
Wochenanalyse
Ein Datenleck und seine Folgen: so lief die Woche der Deutsche Bank-Aktie
Die Woche begann unauffällig. Dann erschienen die ersten Berichte – und die Aktie fiel in drei von vier verbleibenden Handelstagen deutlich.
Montag – vor dem Sturm. Die Aktie gab 0,81 Prozent auf 32,92 Euro nach.
Dienstag – der Schock. Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ veröffentlichten mehr als 200 Journalisten Berichte auf Basis von über 15 Millionen interner Dokumente. Die Aktie brach um 6,00 Prozent auf 30,94 Euro ein und war gemeinsam mit SAP das Schlusslicht im DAX.
Mittwoch – der Druck hält an. Die Aktie verlor weitere 3,05 Prozent auf 29,995 Euro und rutschte knapp unter die Marke von 30 Euro. Auch die Commerzbank geriet unter Druck.
Donnerstag – kurze Atempause. Die Aktie erholte sich leicht auf 30,10 Euro. Am selben Tag berichtete die Financial Times über mutmaßlich verschleierte Verluste bei der italienischen Tochter.
Freitag – neues Wochentief. Im breiten Ausverkauf fiel die Aktie um 3,22 Prozent auf 29,13 Euro – den tiefsten Stand seit Wochen.
Die Gründe für den Kursverlust
Was die Berichte behaupten
Nach Angaben der beteiligten Medien handelt es sich um das größte Datenleck, das je aus einer Bank bekannt wurde. Den Berichten zufolge soll die Deutsche Bank über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Am Donnerstag legte die Financial Times nach: Die italienische Tochter soll über mehr als zehn Jahre Verluste aus Hypothekendarlehen von bis zu 800 Millionen Euro über Derivate und eine verdeckte Rücklage verschleiert haben. Wichtig ist: Es handelt sich um Vorwürfe aus Medienberichten. Behördliche Feststellungen zu den neuen Berichten liegen nicht vor.
Das Datenleck
Mehr als 15 Millionen interne Dokumente bilden die Grundlage der Recherchen. Weitere Veröffentlichungen aus dem Bestand sind möglich.
Die Italien-Vorwürfe
Der Bericht über mutmaßlich verschleierte Verluste von bis zu 800 Millionen Euro bei der italienischen Tochter verstärkte die Unsicherheit.
Banken unter Druck
Am Donnerstag verloren auch die großen US-Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan mehr als 5 Prozent. Die gesamte Branche litt unter der verschwundenen Risikofreude.
Charttechnik
Mit dem Fall unter die 200-Tage-Linie bei rund 30 Euro brach eine wichtige Unterstützung.
Die Antwort der Bank
Was die Deutsche Bank dazu sagt
Die Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück. Die Vorgänge reichten bis zu 20 Jahre zurück, das Risikomanagement sei seither deutlich verbessert worden. Vorstandschef Christian Sewing hält an den Zielen für 2026 fest. Die hessische Datenschutzbehörde prüft den Vorgang; Tests ergaben laut Berichten keine Hinweise auf aktuelle Zugriffe auf sensible Kundendaten. Für die Aktie ist entscheidend, ob aus den Berichten neue Verfahren, Auflagen oder Rückstellungen entstehen. Solange das offen ist, dürfte jede weitere Veröffentlichung den Kurs bewegen.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche Bank-Aktie einer der DAX Verlierer der Woche?
Berichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten sowie ein Bericht über mutmaßlich verschleierte Verluste in Italien belasteten die Aktie. Sie verlor in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 12,22 Prozent. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche Bank-Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000. Auf Xetra wird die Aktie unter DBK gehandelt, an der New York Stock Exchange unter DB.
Was sagt die Deutsche Bank zu den Vorwürfen?
Die Vorgänge lägen bis zu 20 Jahre zurück, das Risikomanagement sei seither verbessert worden. Die Ziele für 2026 gelten weiter.
Wo steht die Deutsche Bank-Aktie im Verhältnis zum Buchwert?
Mit 29,13 Euro notiert die Aktie unter ihrem materiellen Buchwert von 31,87 Euro je Aktie.
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