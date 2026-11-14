Banken sind zurück in der Gunst der Anleger – und die Deutsche Bank führt die Bewegung im DAX an. Mit einem Plus von 6,28 Prozent ist die Deutsche Bank-Aktie der DAX Gewinner der Woche auf Platz vier der Wochengewinner. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 33,19 Euro. Drei Kräfte trieben den Kurs: Bankenfantasie nach dem Rekordgewinn der UniCredit, steigende Zinserwartungen nach heißen US-Inflationsdaten und die Nachwirkung von drei Rekordquartalen in Folge. Bis zum Jahreshoch von knapp 36 Euro fehlen nur noch rund 7 Prozent. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Analysten noch deutlich mehr Potenzial sehen.
Deutsche Bank-Aktie DAX Gewinner: Rekordgewinne und Zinsrückenwind – nimmt die Aktie jetzt das Jahreshoch ins Visier?
Die Deutsche Bank-Aktie ist DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 6,28 Prozent belegt das größte deutsche Geldhaus Platz vier der Wochengewinner im DAX. Bankenfantasie aus Italien, steigende Zinserwartungen und drei Rekordquartale in Folge treiben den Kurs. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursanstieg, was die Analysten erwarten und warum die Aktie trotz Rally günstig bewertet bleibt.
Wochenanalyse
Drei Gewinntage in Folge: die Woche der Deutsche Bank-Aktie
Der Wochengewinner hat sein Plus vor allem in der ersten Wochenhälfte eingesammelt. An drei Tagen in Folge zählte die Deutsche Bank-Aktie zu den starken Werten im DAX.
Montag – Bankenfantasie aus Mailand. Die UniCredit meldete für das dritte Quartal einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro und nannte einen konkreten Zeitplan für die Kontrolle über die Commerzbank. Dazu kamen Berichte über eine mögliche Fusion im italienischen Bankensektor. Der europäische Bankenindex stieg um 2,4 Prozent, die Deutsche Bank-Aktie gewann 3,26 Prozent.
Dienstag – die Zinsangst als Rückenwind. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober stärker als erwartet. Während Technologie- und Immobilienwerte litten, legte die Deutsche Bank um 1,93 Prozent zu. Höhere Zinsen stützen die Zinserträge der Banken. Nach den Daten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, und auch in Europa wächst die Erwartung eines Zinsschritts der EZB.
Mittwoch – der nächste Schritt nach oben. Am Tag des DAX-Rekordschlusses gewann die Aktie weitere 1,42 Prozent.
Donnerstag und Freitag – Durchschnaufen. In der zweiten Wochenhälfte verlagerte sich das Interesse auf Industrie- und Versicherungswerte. Am Freitag gab die Deutsche Bank-Aktie leicht um 0,57 Prozent nach, das Wochenplus blieb deutlich.
Die Gründe für den Kursanstieg
Rekordgewinne, höhere Ziele, neue Geschäfte: was den Wochengewinner antreibt
Das Fundament für die Rally hat die Deutsche Bank Ende Oktober gelegt. Im dritten Quartal stieg der Gewinn vor Steuern um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro – das dritte Rekordquartal in Folge. Die Eigenkapitalrendite erreichte nach neun Monaten 11,5 Prozent, alle vier Geschäftsbereiche kamen jeweils auf mehr als 12 Prozent. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 61,4 Prozent. Nach neun Monaten steht ein Nachsteuergewinn von rund 5,9 Milliarden Euro in den Büchern.
Unternehmensbank mit Rekorderträgen
Die Unternehmensbank steigerte die Erträge um 9 Prozent auf den Rekordwert von 2 Milliarden Euro und den Gewinn um 11 Prozent auf 743 Millionen Euro. Konzernchef Christian Sewing nannte die wirtschaftliche Dynamik im deutschen Heimatmarkt ermutigend.
Investmentbank über den Erwartungen
Die Investmentbank erhöhte den Vorsteuergewinn um 12 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, Analysten hatten mit rund 991 Millionen Euro gerechnet.
Höheres Ertragsziel
Für 2026 sollen die Erträge nun die bisher angepeilte Marke von 33 Milliarden Euro übertreffen.
Ehrgeizige Ziele für 2028
Sewing traut der Bank zu, das Renditeziel von mehr als 13 Prozent für 2028 zu übertreffen. Wie viel mehr möglich ist, will der Vorstand noch erläutern.
Neue Geschäftsfelder
Diese Woche startete die Deutsche Bank einen Verwahrdienst für digitale Vermögenswerte für institutionelle Kunden und Firmenkunden in Europa. Zudem gründet sie mit der Commerzbank und dem Sparkassenverband ein Gemeinschaftsunternehmen gegen Finanzkriminalität.
Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2026 zu erreichen.
Die Analysten
Goldman sieht 47,75 Euro: das größte Kursziel im Markt
Die Analysten trauen der Deutsche Bank-Aktie noch einiges zu. Goldman Sachs hob das Kursziel am 4. November von 44,25 auf 47,75 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Chris Hallam verwies auf Erträge und Kosten, die besser ausgefallen seien als erwartet. RBC sieht die Aktie bei 40 Euro, die Bank of America bei 39 Euro, UBS bei 37 Euro. Zurückhaltender sind Jefferies mit 33 Euro und die Citigroup mit 32,80 Euro. Für die Einordnung wichtig: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 bis 9 ist die Aktie trotz der Rally günstig bewertet, die Dividendenrendite liegt bei gut 3 Prozent. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche Bank-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Bankenfantasie nach dem Rekordgewinn der UniCredit, steigende Zinserwartungen nach heißen US-Inflationsdaten und drei Rekordquartale in Folge trieben die Aktie. Sie stieg in der Woche vom 9. bis 13. November um 6,28 Prozent.
Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?
Der Gewinn vor Steuern stieg um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro. Es war das dritte Rekordquartal in Folge.
Warum profitieren Banken von steigenden Zinsen?
Höhere Zinsen vergrößern in der Regel die Spanne zwischen den Zinsen für Kredite und den Zinsen für Einlagen. Das stärkt die Zinserträge der Banken.
Welches Kursziel haben Analysten für die Deutsche Bank-Aktie?
Die Spanne reicht von 32,80 Euro (Citigroup) über 37 Euro (UBS) und 40 Euro (RBC) bis 47,75 Euro (Goldman Sachs).
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