Deutsche Bank-Aktie DAX Gewinner: Rekordgewinne und Zinsrückenwind – nimmt die Aktie jetzt das Jahreshoch ins Visier?

Montag – Bankenfantasie aus Mailand. Die UniCredit meldete für das dritte Quartal einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro und nannte einen konkreten Zeitplan für die Kontrolle über die Commerzbank. Dazu kamen Berichte über eine mögliche Fusion im italienischen Bankensektor. Der europäische Bankenindex stieg um 2,4 Prozent, die Deutsche Bank-Aktie gewann 3,26 Prozent.

Dienstag – die Zinsangst als Rückenwind. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober stärker als erwartet. Während Technologie- und Immobilienwerte litten, legte die Deutsche Bank um 1,93 Prozent zu. Höhere Zinsen stützen die Zinserträge der Banken. Nach den Daten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, und auch in Europa wächst die Erwartung eines Zinsschritts der EZB.

Mittwoch – der nächste Schritt nach oben. Am Tag des DAX-Rekordschlusses gewann die Aktie weitere 1,42 Prozent.

Donnerstag und Freitag – Durchschnaufen. In der zweiten Wochenhälfte verlagerte sich das Interesse auf Industrie- und Versicherungswerte. Am Freitag gab die Deutsche Bank-Aktie leicht um 0,57 Prozent nach, das Wochenplus blieb deutlich.