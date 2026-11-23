Die Deutsche Bank Aktie startet mit einer Gegenbewegung in die Woche: Bei Lang und Schwarz notiert sie am Montagmorgen um 08:06 Uhr bei 29,26 Euro, ein Plus von 0,48 Euro oder 1,67 Prozent. Damit zählt das größte deutsche Geldhaus zu den fünf stärksten DAX-Werten in der vorbörslichen Indikation.
Deutsche Bank Aktie: Nach der Datenleck-Woche greifen Anleger am Morgen zu – Schnäppchen oder Falle?
Die Deutsche Bank Aktie hat nach Medienberichten über geleakte interne Dokumente eine schwere Woche hinter sich. Am Montagmorgen gehört sie zu den DAX-Gewinnern. Wir analysieren die Vorwürfe, die Reaktion der Bank und warum Analysten trotzdem an Kaufempfehlungen festhalten.
Die Woche
Ein Datenleck erschüttert die Deutsche Bank
Die Deutsche Bank Aktie erlebte eine der schwierigsten Wochen des Jahres. Am Dienstag, dem 17. November, fiel sie bis zum Xetra-Schluss um 6,0 Prozent auf 30,94 Euro, nachdem ein Medienkonsortium Berichte auf Basis geleakter interner Dokumente veröffentlicht hatte. Die Themen reichen nach Darstellung der Berichte vom Russland-Geschäft über Transaktionen im Umfeld von Jeffrey Epstein bis zum Umgang mit Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump. Die hessische Datenschutzbehörde prüft, ob die Bank angemessene Schutzmaßnahmen getroffen hatte.
Später kamen Berichte über die italienische Tochter hinzu: Laut einem Medienbericht soll sie über mehr als zehn Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro verschleiert haben. Die Deutsche Bank erklärt, die historischen Vorgänge gründlich aufgearbeitet und die zuständigen Stellen informiert zu haben. Eine Ad-hoc-Mitteilung sei nicht nötig gewesen, da Konzernergebnis und Segmente nicht wesentlich betroffen seien. Am Freitag schloss die Deutsche Bank Aktie auf Tradegate bei 28,59 Euro, ein Tagesminus von 4,4 Prozent, auch weil der breite Markt im Tech-Ausverkauf nachgab.
Die Analysten
Reputationsschaden ja, aber kein Verkaufssignal
Bemerkenswert ist die Reaktion der Analysten: Keines der erfassten Häuser rät zum Verkauf. Neun empfehlen den Kauf, neun das Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,19 Euro. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein bestätigte Overweight mit einem Kursziel von 41 Euro, RBC hält an Outperform und 40 Euro fest. DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler sieht einen massiven Reputationsschaden, verweist aber darauf, dass die technischen Systeme nach vorliegenden Informationen nicht kompromittiert worden seien, und bleibt bei Kaufen mit einem fairen Wert von 36 Euro. Am optimistischsten ist Goldman Sachs: Analyst Chris Hallam erhöhte das Kursziel Anfang November von 44,25 auf 47,75 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Rebound
Warum Käufer jetzt zurückkehren
Für die Erholung am Morgen sprechen zwei Faktoren. Erstens die Marktlage: Der DAX dürfte sich laut dpa-AFX dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen, was Banken als klassischen Indexschwergewichten hilft. Zweitens der Rückschlag selbst: Nach mehreren Verlusttagen notiert die Deutsche Bank Aktie deutlich unter den Kurszielen der Analysten, was Schnäppchenjäger anlockt.
Einordnung der Redaktion: Die Deutsche Bank Aktie steht zwischen Bewertungsargument und Reputationsrisiko. Die Erholung am Morgen zeigt, dass Anleger die Vorwürfe derzeit vor allem als Altlasten einordnen. Neue Enthüllungen oder behördliche Schritte könnten dieses Bild jedoch schnell ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie zuletzt gefallen?
Medienberichte auf Basis geleakter interner Dokumente sowie Vorwürfe zur italienischen Tochter belasteten die Aktie. Am Freitag kam der breite Ausverkauf an den Märkten hinzu.
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute?
Der DAX startet robust, und nach dem Kursrutsch liegt die Aktie deutlich unter den Kurszielen der Analysten, von denen keiner zum Verkauf rät.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche Bank Aktie?
ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK (Xetra), US-Handelssymbol: DB (NYSE).
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