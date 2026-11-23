Später kamen Berichte über die italienische Tochter hinzu: Laut einem Medienbericht soll sie über mehr als zehn Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro verschleiert haben. Die Deutsche Bank erklärt, die historischen Vorgänge gründlich aufgearbeitet und die zuständigen Stellen informiert zu haben. Eine Ad-hoc-Mitteilung sei nicht nötig gewesen, da Konzernergebnis und Segmente nicht wesentlich betroffen seien. Am Freitag schloss die Deutsche Bank Aktie auf Tradegate bei 28,59 Euro, ein Tagesminus von 4,4 Prozent, auch weil der breite Markt im Tech-Ausverkauf nachgab.