Nach Angaben der beteiligten Medien handelt es sich um das größte Datenleck, das je aus einer Bank bekannt wurde. Den Berichten zufolge soll die Deutsche Bank über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung vernachlässigt haben. Die italienische Tochter soll über mehr als zehn Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro über Derivate und eine verdeckte Rücklage verschleiert haben. Wichtig: Das sind Vorwürfe aus Medienberichten, behördliche Feststellungen zu den neuen Berichten liegen nicht vor. Für die Deutsche Bank Aktie zählt trotzdem, wie viele Dokumente noch ausgewertet werden.