Jahrelang hat die Deutsche Bank daran gearbeitet, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. In dieser Woche holte sie das Institut mit voller Wucht ein. Die Deutsche Bank Aktie verlor 12,22 Prozent und schloss am Freitag bei 29,13 Euro – dem tiefsten Stand seit Wochen. Damit ist sie nach SAP der zweitgrößte Verlierer im DAX, der in der Woche insgesamt um rund 7 Prozent nachgab. Noch in der Vorwoche hatte die Deutsche Bank Aktie mehr als 6 Prozent zugelegt. Was ist passiert?
Deutsche Bank Aktie: 15 Millionen geleakte Dokumente – warum die Deutsche Bank Aktie jetzt um ihr Vertrauen kämpft
Minus 12 Prozent in einer Woche, Platz zwei der DAX-Verlierer: Berichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten und neue Vorwürfe aus Italien haben die Deutsche Bank Aktie unter die Marke von 30 Euro gedrückt. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. Die große Analyse: Was hinter dem Absturz der Deutsche Bank Aktie steckt und was jetzt entscheidet.
Die Stammdaten der Deutsche Bank Aktie und der im Artikel genannten Werte: Deutsche Bank – ISIN DE0005140008, WKN 514000, Handelssymbol DBK (US-Symbol DB, NYSE). Commerzbank – ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, Handelssymbol CBK. Goldman Sachs – ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS (US-Symbol GS). JPMorgan Chase – ISIN US46625H1005, WKN 850628, Handelssymbol CMC (US-Symbol JPM).
Die Woche
Von 33 auf 29 Euro: fünf Tage, die die Deutsche Bank Aktie erschütterten
Die Woche begann unauffällig, dann kippte sie. Am Dienstag veröffentlichten mehr als 200 Journalisten unter dem Titel „Inside Deutsche Bank" Berichte auf Basis von über 15 Millionen interner Dokumente. Die Deutsche Bank Aktie brach um 6 Prozent auf 30,94 Euro ein. Am Mittwoch folgte ein weiteres Minus von 3,05 Prozent, die Marke von 30 Euro fiel. Am Donnerstag berichtete die Financial Times über mutmaßlich verschleierte Verluste bei der italienischen Tochter. Am Freitag verlor die Deutsche Bank Aktie im breiten Ausverkauf weitere 3,22 Prozent.
Deutsche Bank Aktie: der Weg nach unten
Euro
Xetra-Schlusskurse vom 13. bis 20. November 2026.
Quelle: Xetra; onvista
Daten als Tabelle
|Tag
|Euro
|13. November
|33,19
|Montag
|32,92
|Dienstag
|30,94
|Mittwoch
|30,00
|Donnerstag
|30,10
|Freitag
|29,13
Die Vorwürfe
Was die Berichte behaupten – und was nicht belegt ist
Nach Angaben der beteiligten Medien handelt es sich um das größte Datenleck, das je aus einer Bank bekannt wurde. Den Berichten zufolge soll die Deutsche Bank über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung vernachlässigt haben. Die italienische Tochter soll über mehr als zehn Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro über Derivate und eine verdeckte Rücklage verschleiert haben. Wichtig: Das sind Vorwürfe aus Medienberichten, behördliche Feststellungen zu den neuen Berichten liegen nicht vor. Für die Deutsche Bank Aktie zählt trotzdem, wie viele Dokumente noch ausgewertet werden.
Weitere Enthüllungen
Aus dem Datenbestand können neue Berichte folgen. Jede Veröffentlichung kann die Deutsche Bank Aktie erneut bewegen.
Banken unter Druck
Am Donnerstag verloren auch Goldman Sachs und JPMorgan mehr als 5 Prozent. Die Commerzbank gab in der Woche 8,87 Prozent ab.
Charttechnik
Mit dem Fall unter die 200-Tage-Linie bei rund 30 Euro brach eine wichtige Unterstützung.
Die Antwort
Dementi und Ziele: was die Bank dazu sagt
Die Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück. Die Vorgänge reichten bis zu 20 Jahre zurück, das Risikomanagement sei seither deutlich verbessert worden. Vorstandschef Christian Sewing hält an den Zielen für 2026 fest. Die hessische Datenschutzbehörde prüft den Vorgang, Tests ergaben laut Berichten keine Hinweise auf aktuelle Zugriffe auf sensible Kundendaten. Entscheidend für die Deutsche Bank Aktie ist, ob aus den Berichten Verfahren, Auflagen oder Rückstellungen entstehen.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie so stark gefallen?
Berichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten und ein Bericht über mutmaßlich verschleierte Verluste in Italien belasteten. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.
Wie hoch war der Wochenverlust der Deutsche Bank Aktie?
12,22 Prozent in der 47. Kalenderwoche, Schlusskurs 29,13 Euro am Freitag.
Wo steht die Deutsche Bank Aktie im Verhältnis zum Buchwert?
Mit 29,13 Euro notiert sie unter dem materiellen Buchwert von 31,87 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
ISIN DE0005140008, WKN 514000. Handelssymbol DBK, in den USA DB.
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