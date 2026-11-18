Es war der schwärzeste Börsentag für die Deutsche-Bank-Aktie (Kürzel DBK, ISIN DE0005140008) seit mehr als einem Jahr: Um 6 Prozent ging es am Dienstag nach unten, zeitweise bis auf 30,88 Euro. Auslöser ist kein Quartalsbericht und keine Zinsprognose, sondern ein Datenberg: Mehr als 15 Millionen interne Dokumente, ausgewertet von über 200 Journalisten weltweit, zeichnen unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ das Bild einer Bank, die über Jahre Warnungen ihrer eigenen Kontrolleure überhört haben soll. Am Mittwochmorgen stellt sich die Frage, die den Kurs in den kommenden Wochen bestimmen dürfte: Ist das ein Blick in die Vergangenheit – oder eine offene Rechnung für die Gegenwart?
Deutsche-Bank-Aktie: 15 Millionen Dokumente, 6 Prozent Minus – wie gefährlich wird das Leak für Sewing?
Nach dem Leak „Inside Deutsche Bank“ fiel die Deutsche-Bank-Aktie am Dienstag um 6 Prozent. Berlin fordert volle Transparenz, der Aufsichtsrat stellt sich hinter Sewing.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- Kürzel
- DBK
- Schluss 16.11.
- 32,92 €
- Tagestief 17.11.
- 30,88 €
- Analysten-Kursziel (Schnitt)
- 35,25 € (18 Analysten, MarketScreener)
Stand: 17.11.2026, Kurse Xetra, Schluss des Vortags laut MarketScreener
Das Leak
Was steht in den Dokumenten zur Deutschen Bank – und was ist neu?
Koordiniert wurde die Recherche von der südafrikanischen Non-Profit-Organisation Barracuda Media, beteiligt sind unter anderem ZDF frontal, Der Spiegel, Manager Magazin, Der Standard, die Financial Times, die New York Times und Le Monde. Das Material stammt nach Angaben des ZDF vor allem aus den Bereichen Finanzkriminalität, Sanktionen und interne Revision. ZDF spricht vom größten bekannten Bankenleak weltweit.
Die Vorwürfe reichen weit: Die Bank soll Geschäfte mit Hochrisikokunden fortgeführt haben, obwohl interne Experten vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen warnten. Laut ZDF blieben verurteilte Kriminelle, russische Oligarchen und Betrüger jahrelang Kunden. Im Fall Jeffrey Epstein soll die Bank verdächtige Transaktionen von fast 600 Millionen Dollar abgewickelt haben – mehr als doppelt so viel wie bisher öffentlich bekannt. Hinzu kommen Berichte über versehentlich verschickte Steuerunterlagen von Donald Trump aus dem Jahr 2017 und Tausende verdächtige Zahlungen mit Kolumbien-Bezug ohne Verdachtsmeldung in Deutschland.
Politisch brisant ist vor allem eine Zeile, die Vorstandschef Christian Sewing zugeschrieben wird. In einer internen E-Mail von 2017 soll er geschrieben haben: „KYC bricht uns das revenue Genick“. KYC steht für „Know Your Customer“ – also genau jene Kundenprüfung, die Geldwäsche verhindern soll.
Die Reaktionen
Wie reagieren Bank, Politik und Aufsicht auf das Deutsche-Bank-Leak?
Die Bank wehrt sich mit einer klaren Linie: Viele Vorgänge lägen Jahre bis Jahrzehnte zurück und seien damals mit den Aufsehern aufgearbeitet worden. Unter Sewing habe man das Kontrollumfeld grundlegend umgebaut und von 2019 bis 2025 rund 7 Milliarden Euro in Kontrollsysteme gesteckt. Nennenswerte finanzielle Folgen erwartet das Institut nach eigenen Angaben nicht. Zu einzelnen Kundenbeziehungen äußert sie sich nicht.
Rückendeckung kommt vom Aufsichtsratsvorsitzenden Alexander Wynaendts: Seit Beginn seiner Amtszeit habe es keine einzige Entscheidung Sewings gegeben, die ihm Anlass zu Bedenken gegeben hätte, sagte er laut ZDF.
Die Deutsche Bank ist jetzt in der Verantwortung, mit vollständiger Transparenz aufzuklären.
Die Bundesregierung erhöht damit den Druck. Finanzminister Lars Klingbeil forderte zudem die Aufsicht auf, weiter sehr genau hinzuschauen. Die BaFin äußerte sich laut Reuters nicht direkt zum Leak, verwies aber auf sechs Sonderprüfungen bei der Deutschen Bank seit 2018. Die EZB lehnte einen Kommentar ab. Der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen will Sewing und die BaFin laut ZDF in den Finanzausschuss des EU-Parlaments laden. Und aus Asien meldete sich US-Präsident Donald Trump zu den versehentlich weitergegebenen Steuerdaten: „Es ist illegal, das zu tun“, sagte er laut ZDF.
Die Börse
Warum fällt die Deutsche-Bank-Aktie so stark, wenn die Bank keine Kosten erwartet?
Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: Die Bank erwartet keine wesentlichen Belastungen, Finanzvorstand Raja Akram sieht laut Bloomberg allenfalls geringe Auswirkungen – und trotzdem verliert die Aktie an einem Tag 6 Prozent. Der Grund liegt im Geschäftsmodell der Bank selbst. Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Jahren vor allem eines zurückgewonnen: Vertrauen. Die Ratingagenturen haben sie laut Cash. binnen sechs Jahren zehnmal hochgestuft, im zweiten Quartal 2026 stieg der Nettogewinn um 10 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Genau dieses Vertrauen ist es, das der Markt jetzt neu bepreist.
Reputation ist Kapital
Für eine Bank mit großem Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsgeschäft ist der Ruf Teil des Produkts. DZ-Bank-Analysten sprechen laut DER AKTIONÄR und MarketScreener von möglichen Reputationsschäden, Morningstar sieht Fragen zu Risikokontrollen und Compliance.
Die Aufsicht kennt die Bank
Die BaFin hatte 2018 einen Sonderbeauftragten in die Bank geschickt, der laut Private Banking Magazin erst Ende 2024 abgezogen wurde. Im September 2026 setzte sie neue Fristen zur Behebung von Mängeln im Transaktionsmonitoring.
Der Faktor Sewing
Der Vorstandschef ist das Gesicht des Umbaus. Reuters wertet das Leak als schweren Rückschlag für Sewings Versuch, den Ruf der Bank wiederherzustellen.
Die Analysten sind gespalten. „Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs“, sagte Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl dem ZDF. RBC-Analystin Anke Reingen ordnet die Vorgänge dagegen als historisch, weitgehend bekannt und bereits aufgearbeitet ein. Härter urteilt Filippo Alloatti von Federated Hermes: Irgendwann werde es einen neuen Christian Sewing brauchen, sagte er sinngemäß laut Reuters.
Bewertung
Deutsche-Bank-Aktie: Was sagen Kursziel der Analysten und Bewertung?
Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 18 Analysten bei 35,25 Euro und damit rund 14 Prozent über dem Tagestief vom Dienstag. Das ist eine Momentaufnahme: Mehrere Häuser dürften ihre Einschätzung nach dem Leak überprüfen. Entscheidend wird sein, ob aus Schlagzeilen konkrete Verfahren werden. Laut ZDF könnten Geschädigte Schadenersatz fordern, und neue Ermittlungen zu Geldwäsche und Sanktionen erscheinen möglich. Ein ungenannter europäischer Aufseher sah laut Reuters dagegen zunächst keine Anzeichen für eine große neue Untersuchung.
Hinzu kommt ein Umfeld, das ohnehin rau ist: Der DAX verlor am Dienstag 2,08 Prozent auf 26.045 Punkte, belastet von Tech-Sorgen und Zinsängsten nach Aussagen aus der US-Notenbank. Banken profitieren zwar grundsätzlich von höheren Zinsen – in einem Markt, der Risiken abstößt, wiegt ein Reputationsthema aber doppelt schwer.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Deutsche Bank?
Offen ist, ob das Konsortium weitere Details aus dem Datensatz veröffentlicht. Politisch steht eine mögliche Anhörung im EU-Parlament im Raum. Am Mittwochabend um 20 Uhr veröffentlicht zudem die US-Notenbank das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung – ein Termin, der für den gesamten Bankensektor zählt. Die nächste Bilanz legt die Deutsche Bank mit den Zahlen zum vierten Quartal vor.
Häufige Fragen zur Deutsche-Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie gefallen? Wegen des Datenlecks „Inside Deutsche Bank“ mit über 15 Millionen internen Dokumenten zu Geldwäsche-Kontrollen und Risikokunden. Die Aktie schloss am 17.11.2026 rund 6 Prozent tiefer.
Was sagt die Deutsche Bank zu den Vorwürfen? Die Vorgänge lägen lange zurück, die Kontrollen seien seit 2018 grundlegend umgebaut worden. Wesentliche finanzielle Folgen erwartet die Bank nicht.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Deutsche-Bank-Aktie? Laut MarketScreener im Schnitt 35,25 Euro (18 Analysten, Stand vor möglichen Anpassungen nach dem Leak).
Ist Christian Sewing in Gefahr? Aufsichtsratschef Wynaendts stärkt ihm öffentlich den Rücken. Kritische Investorenstimmen gibt es aber, und der Ausgang weiterer Recherchen ist offen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.