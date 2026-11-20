Die Marktreaktion fiel bisher unterschiedlich deutlich aus: Während ein Bericht minus 3,6 Prozent nennt, sprach Stock-World von rund einem Prozent Minus und schrieb, von einem Ausverkauf könne „keine Rede sein“. Die Dermapharm Aktie lag nach diesen Quellen im Jahresverlauf rund 18,5 Prozent im Minus und deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 45,35 Euro vom 1. April 2026. Die Marktkapitalisierung wird mit rund 1,64 Milliarden Euro angegeben. Im Vordergrund steht für Anleger weniger die Summe als die Frage der Governance: Geschäfte mit dem Mutterunternehmen und Darlehen an nahestehende Parteien werden von Investoren besonders aufmerksam geprüft. Ob das Thema über Dermapharm hinaus Pharmaaktien oder Nebenwerte belastet, ist nicht belegt (Einschätzung der Redaktion).