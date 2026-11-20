Die Dermapharm Aktie (ISIN: DE000A2GS5D8, FSE: DMP) gerät nach einer Beanstandung der Finanzaufsicht unter Druck: Die BaFin hat nach einer im Sommer eingeleiteten Prüfung festgestellt, dass der Konzernabschluss 2025 von Dermapharm fehlerhaft ist (dpa-AFX, 20.11.2026, 06:49 und 07:34 Uhr). Im Konzernanhang fehlte die Erklärung, dass der Anstieg der Geschäfte mit dem Mutterunternehmen von rund 7,0 auf rund 70,8 Millionen Euro auf ein Darlehen von 70,0 Millionen Euro zurückgeht. Die Aktie notierte im Xetra-Handel am Vormittag zwischen 31,90 Euro (08:58 Uhr, –3,63 Prozent) und rund 33,10 Euro; die Quellen zeigen unterschiedliche Stände.
Dermapharm Aktie: BaFin rügt Konzernabschluss 2025 wegen 70-Millionen-Darlehen an die Mutter - Wie ernst ist der Fehler?
Die Finanzaufsicht hält den Konzernabschluss 2025 für fehlerhaft: Im Anhang fehlte die Erklärung, dass Geschäfte mit dem Mutterunternehmen von 7,0 auf 70,8 Millionen Euro stiegen. Was die Fehlerfeststellung für Dermapharm Aktie, Anleger und die Bilanzkontrolle bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dermapharm Holding SE
- Kürzel
- DMP (Xetra)
- Auslöser
- BaFin-Fehlerfeststellung zum Konzernabschluss 2025, 20.11.2026
Stand: 20.11.2026, Kursangaben der Quellen im Vormittagshandel weichen voneinander ab (31,90–33,10 €).
Der Befund
Was genau hat die BaFin bei Dermapharm beanstandet?
Nach den Berichten geht es um zwei Punkte: Transparenz bei Geschäften mit nahestehenden Unternehmen und die Werthaltigkeit der Forderung. Das Darlehen von 70,0 Millionen Euro an das Mutterunternehmen steht inklusive Zinsen mit 63,2 Millionen Euro in den Büchern, und zwar ohne Wertberichtigung. Die erwarteten Kreditverluste, die zu berücksichtigen wären, beziffert die Meldung auf mindestens 1,9 Millionen Euro. Das ist eine erwartete Größe, kein realisierter Mittelabfluss (Goldesel, KI-erstellt und redaktionell geprüft).
Wie Dermapharm den Befund bewertet, ob das Unternehmen den Fehler akzeptiert und wann eine Korrektur veröffentlicht wird, ist in den vorliegenden Berichten nicht genannt. Gleiches gilt für etwaige Auswirkungen auf Ergebnis oder Prognose.
Die Aufsicht
Wie läuft die Bilanzkontrolle in Deutschland ab?
Börsennotierte Unternehmen unterliegen in Deutschland einer zweistufigen Bilanzkontrolle. Stellt die Aufsicht einen Fehler fest, muss das Unternehmen diesen bekanntmachen. Die jetzt gemeldete Fehlerfeststellung ist damit eine formale Maßnahme der Aufsicht und kein Strafverfahren. Ob und wann Dermapharm Korrekturen vornimmt, bleibt abzuwarten.
|Größe
|Wert
|Geschäfte mit Mutterunternehmen 2024
|rund 7,0 Mio. €
|Geschäfte mit Mutterunternehmen 2025
|rund 70,8 Mio. €
|Darlehen an das Mutterunternehmen
|70,0 Mio. €
|Forderung inkl. Zinsen
|63,2 Mio. €, ohne Wertberichtigung
|Erwartete Kreditverluste
|mindestens 1,9 Mio. €
|Aktienkurs Xetra (08:58 Uhr, Goldesel)
|31,90 € (-3,63%)
|Aktienkurs Xetra (Vormittag, Stock-World)
|zeitweise rund 33,10 €, rund 1% tiefer
Alle Angaben laut dpa-AFX-Berichten vom 20.11.2026; Kurse im Vormittagshandel, Uhrzeiten je Quelle.
Quelle: finanzen.net, Börsen-Zeitung, Goldesel, Stock-World (20.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet die Rüge für die Aktie und für Nebenwerte?
Die Marktreaktion fiel bisher unterschiedlich deutlich aus: Während ein Bericht minus 3,6 Prozent nennt, sprach Stock-World von rund einem Prozent Minus und schrieb, von einem Ausverkauf könne „keine Rede sein“. Die Dermapharm Aktie lag nach diesen Quellen im Jahresverlauf rund 18,5 Prozent im Minus und deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 45,35 Euro vom 1. April 2026. Die Marktkapitalisierung wird mit rund 1,64 Milliarden Euro angegeben. Im Vordergrund steht für Anleger weniger die Summe als die Frage der Governance: Geschäfte mit dem Mutterunternehmen und Darlehen an nahestehende Parteien werden von Investoren besonders aufmerksam geprüft. Ob das Thema über Dermapharm hinaus Pharmaaktien oder Nebenwerte belastet, ist nicht belegt (Einschätzung der Redaktion).
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Eine Stellungnahme oder Pflichtmitteilung von Dermapharm zur Fehlerfeststellung.
Ob die Risikovorsorge von mindestens 1,9 Mio. € nachgeholt werden muss.
Wie Analysten und Investoren die Governance bei Geschäften mit dem Mutterunternehmen bewerten.
Die weitere Kursentwicklung relativ zum SDAX.
Häufige Fragen zur Dermapharm Aktie und zur BaFin-Rüge
Was hat die BaFin bei Dermapharm festgestellt? Der Konzernabschluss 2025 sei fehlerhaft, weil im Anhang die Erklärung zum Anstieg der Geschäfte mit dem Mutterunternehmen auf ein Darlehen fehlte und die Forderung ohne Wertberichtigung geführt wurde.
Wie hoch ist das Darlehen? 70,0 Millionen Euro; die Forderung inklusive Zinsen beträgt 63,2 Millionen Euro.
Wie reagiert die Dermapharm Aktie? Am Vormittag des 20.11.2026 lag sie je nach Quelle bei 31,90 bis rund 33,10 Euro, bis zu 3,6 Prozent im Minus.
Muss Dermapharm den Abschluss korrigieren? Ob und wie korrigiert wird, ist in den Berichten nicht genannt.
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