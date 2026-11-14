Wenn über den KI-Boom gesprochen wird, fallen meist dieselben Namen: Nvidia, AMD, Broadcom. Doch jedes KI-Modell braucht nicht nur Rechenleistung, sondern auch Speicher – schnellen Arbeitsspeicher für die Chips und gewaltige Festplatten für die Daten. Genau dort spielt sich gerade eine der spannendsten Geschichten der Börse ab. In der Woche nach den US-Zwischenwahlen brachen die Speicherwerte um fast 30 Prozent ein. In dieser Woche folgte das Comeback: Seagate gewann 14,44 Prozent, Micron 12,80 Prozent, Western Digital 12,08 Prozent, Sandisk sprang an einem einzigen Tag um 13,69 Prozent. Und während die Hersteller verdienen, zahlen andere: Apple, Cisco und Nvidia kämpfen mit explodierenden Speicherkosten.
Der Speicher-Superzyklus: Micron, Sandisk, Seagate und Western Digital sind die heimlichen Gewinner des KI-Booms – Apple, Cisco und Nvidia zahlen die Rechnung
Ohne Speicher kein KI-Rechenzentrum: Micron, Sandisk, Seagate und Western Digital erleben eine Achterbahnfahrt – erst der Absturz nach den US-Wahlen, dann ein Comeback mit zweistelligen Wochengewinnen. Gleichzeitig treiben explodierende Speicherpreise die Kosten bei Apple, Cisco und Nvidia nach oben. Die große Branchenanalyse: warum Speicher der heimliche Engpass der KI ist, welche Aktien profitieren, wer zahlt und welche Chancen und Risiken für die Micron-Aktie, Sandisk-Aktie, Seagate-Aktie und Western-Digital-Aktie gelten.
Das große Bild
Speicher ist der heimliche Engpass der KI-Revolution
Ein KI-Beschleuniger ist nur so schnell wie der Speicher, der ihn mit Daten füttert. Diese einfache Tatsache verschiebt gerade Milliarden in der Halbleiterbranche.
Die Speicherhersteller lenken ihre Kapazitäten auf Hochleistungsspeicher für KI-Rechenzentren um. Für herkömmliche Arbeits- und Flashspeicher bleibt weniger übrig, die Preise sind regelrecht explodiert. Morgan Stanley schätzt, dass Apples durchschnittliche DRAM-Kosten zwischen den Geschäftsjahren 2025 und 2027 um rund 370 Prozent steigen, die Kosten für NAND-Flash um etwa 280 Prozent. Apple reagierte im Juni mit einem für den Konzern ungewöhnlichen Schritt und hob die Preise für Macs, iPads und Zubehör mitten im Produktzyklus um durchschnittlich rund 20 Prozent an.
Die Kehrseite zeigt sich in den Bilanzen der Abnehmer. Cisco meldete diese Woche das stärkste Wachstum seit 15 Jahren, doch die bereinigte Bruttomarge sank von 68,1 auf 65,6 Prozent – Finanzchef Mark Patterson nannte teurere Speicherchips als einen der Gründe. Die Aktie fiel am Freitag um 6,24 Prozent. Auch Nvidia erwartet einen Margentiefpunkt von 71 bis 72 Prozent im vierten Quartal, unter anderem wegen höherer Speicherkosten. Und beim Chipdesigner Arm bremsen die hohen Speicherpreise den Absatz von Smartphones und PCs. Die Formel ist einfach: Was Micron und Sandisk hilft, kostet andere Marge.
Im KI-Boom verdient nicht nur, wer rechnet – sondern auch, wer speichert.
Die Aktien
Vier Speicherwerte, vier unterschiedliche Geschichten
Micron Technology – der Arbeitsspeicher der KI. Ohne Hochleistungsspeicher von Micron rechnet kein KI-Beschleuniger. Binnen eines Monats hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren, die Bank of America strich sie sogar von ihrer Liste der bevorzugten US-Werte. Dann folgte das Comeback: Am Mittwoch stieg die Aktie um 11,89 Prozent, die Woche schloss mit einem Plus von 12,80 Prozent bei rund 780 Dollar. Morgan Stanley bezeichnet Speicher als zweitliebstes Chipsegment. Laut dem Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic soll Micron dort Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zeichnen. Bemerkenswert ist die Bewertung: Nach Berechnungen der Motley Fool liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 10.
Sandisk – Flash-Speicher an der 1.000-Dollar-Marke. Kaum eine Aktie zeigt die Achterbahnfahrt so deutlich. Nach einem Minus von 27,44 Prozent in der Wahlwoche sprang Sandisk am Mittwoch um 13,69 Prozent auf 977,69 Dollar und klopfte wieder an die Marke von 1.000 Dollar. Ein Warnsignal liefert allerdings der Marktforscher Counterpoint: Der chinesische Rivale YMTC gewinnt Marktanteile im Flash-Geschäft, der Anteil von Sandisk fiel auf 11 Prozent.
Seagate und Western Digital – die Datenlager der KI. Jedes große KI-Modell braucht gewaltige Datenmengen, die irgendwo gespeichert werden müssen – meist auf klassischen Festplatten. Beide Hersteller hatten in der Vorwoche fast 28 Prozent verloren. Als der KI-Cloudanbieter CoreWeave am Mittwoch Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr bestätigte, griffen Anleger wieder zu. Seagate schloss die Woche mit 14,44 Prozent Plus bei rund 528 Dollar, Western Digital mit 12,08 Prozent bei 295,65 Dollar. Am Freitag gaben beide wieder deutlich nach – ein Hinweis darauf, wie nervös der Sektor bleibt.
Speicheraktien: Wochenplus vom 6. bis 13. November 2026
Prozent
Quelle: Nasdaq; Morningstar; eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenplus
|Seagate
|14,44
|Micron
|12,80
|Western Digital
|12,08
Branchenanalyse
Superzyklus oder Spitze? Chancen und Risiken der Speicheraktien
Speicher ist das zyklischste Geschäft der Halbleiterbranche. Wer hier investiert, muss vor allem eine Frage beantworten: Wo im Zyklus stehen wir?
Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von Micron klingt verlockend. Bei Speicherherstellern ist ein niedriges KGV aber oft ein Warnsignal: Die Börse preist ein, dass hohe Gewinne nicht ewig halten, weil neue Fabriken das Angebot irgendwann wieder ausweiten und die Preise drücken. Die Optimisten halten dagegen, dass der KI-Bedarf diesmal strukturell sei und der Zyklus länger laufe als früher.
Häufige Fragen zu den Speicheraktien
Warum profitieren Speicherhersteller vom KI-Boom?
KI-Beschleuniger brauchen Hochleistungsspeicher, KI-Modelle riesige Datenspeicher. Weil die Hersteller ihre Kapazitäten auf KI-Speicher umlenken, sind auch die Preise für herkömmliche Speicherchips stark gestiegen.
Welche Aktien gehören zu den Speicherwerten?
Die bekanntesten sind Micron Technology, Sandisk, Seagate Technology und Western Digital.
Warum leiden Apple, Cisco und Nvidia unter den Speicherpreisen?
Sie verbauen Speicherchips in ihren Produkten. Steigende Preise erhöhen die Kosten und drücken die Margen, wenn sie nicht vollständig an Kunden weitergegeben werden können.
Wie haben sich die Speicheraktien in dieser Woche entwickelt?
Seagate gewann 14,44 Prozent, Micron 12,80 Prozent und Western Digital 12,08 Prozent. Sandisk stieg am Mittwoch an einem Tag um 13,69 Prozent.
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