Der Speicher-Superzyklus: Micron, Sandisk, Seagate und Western Digital sind die heimlichen Gewinner des KI-Booms – Apple, Cisco und Nvidia zahlen die Rechnung

Warum profitieren Speicherhersteller vom KI-Boom?

KI-Beschleuniger brauchen Hochleistungsspeicher, KI-Modelle riesige Datenspeicher. Weil die Hersteller ihre Kapazitäten auf KI-Speicher umlenken, sind auch die Preise für herkömmliche Speicherchips stark gestiegen.

Welche Aktien gehören zu den Speicherwerten?

Die bekanntesten sind Micron Technology, Sandisk, Seagate Technology und Western Digital.

Warum leiden Apple, Cisco und Nvidia unter den Speicherpreisen?

Sie verbauen Speicherchips in ihren Produkten. Steigende Preise erhöhen die Kosten und drücken die Margen, wenn sie nicht vollständig an Kunden weitergegeben werden können.

Wie haben sich die Speicheraktien in dieser Woche entwickelt?

Seagate gewann 14,44 Prozent, Micron 12,80 Prozent und Western Digital 12,08 Prozent. Sandisk stieg am Mittwoch an einem Tag um 13,69 Prozent.