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Dell Technologies Aktie: Servergeschäft überrascht – Kursziel steigt auf 408 US-Dollar

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:02 1 Min. Morgan Stanley

Dells Servergeschäft übertrifft die Erwartungen, doch Morgan Stanley hebt das Kursziel nur um 5 US-Dollar an.

Bild: Its me Pravin / Unsplash

Die Analysten von Morgan Stanley haben das Kursziel für die Dell Technologies-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker: DELL) von 403 auf 408 US-Dollar angehoben und die Einstufung "equal-weight" bestätigt. Dell Technologies habe ein "sehr starkes" drittes Geschäftsquartal verzeichnet. In den meisten Geschäftsbereichen habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, insbesondere im Servergeschäft. Auch die Margen seien höher ausgefallen als erwartet. Mit einem starken Abschneiden hätten die Analysten von Morgan Stanley allerdings bereits vor der Zahlenvorlage gerechnet. Ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 hätten sie nach der Veröffentlichung daher kaum verändert. Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Dell Technologies-Aktie weiterhin mit "equal-weight" und setzen das Kursziel auf 408 US-Dollar. (Analyse vom 25.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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