Erst Minus, dann Rekord: Die Dell Aktie (DELL, ISIN US24703L2025) schloss am 24. November an der NYSE mit 295,28 US-Dollar um 11,83 Prozent tiefer (22:00 Uhr MEZ), nach 334,91 Dollar am Vortag. Nach Börsenschluss legte Dell Zahlen vor, die alles Dagewesene übertrafen: Umsatz von 54,9 Milliarden Dollar, ein Gewinn je Aktie von 9,45 Dollar statt der erwarteten 6,59 Dollar und eine Jahresprognose von nun 202 Milliarden Dollar. Nachbörslich zog die Aktie laut Motley Fool um etwa 3 Prozent an. Diese Dell Aktienanalyse fragt, was das Rekordquartal wert ist, wenn die Speicherchips knapp werden – und was die Dell Aktienprognose der Analysten hergibt.
Dell Aktienanalyse: 132 Milliarden Dollar KI-Auftragspolster, aber Speicherknappheit – wie viel Luft hat die Aktie nach dem 12-Prozent-Absturz?
Die Dell Aktie fiel vor den Zahlen um 11,8 Prozent, danach lieferte der Konzern ein Rekordquartal und hob die Jahresprognose auf 202 Milliarden Dollar an. Die Dell Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Dell Aktienprognose im Überblick.
Drei Tage, drei Ausschläge
Minus 11 Prozent am 20.11. (278,02 Dollar), plus 20,5 Prozent am 23.11. (334,91 Dollar), minus 11,8 Prozent am 24.11. (295,28 Dollar) – die Dell Aktie pendelt im Stundentakt der KI-Stimmung.
KI-Server treiben alles
Der Umsatz mit KI-optimierten Servern stieg auf 22,0 Milliarden Dollar (+291 Prozent); der Auftragsbestand wuchs von 95 auf 132,3 Milliarden Dollar.
Prognose angehoben
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Dell 202 Milliarden Dollar Umsatz und 29,68 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an – bislang waren es 192 Milliarden und 25,50 Dollar.
Der Knackpunkt Speicher
Konkurrent HPE warnte vor langer Speicherknappheit und verlor 16 Prozent; auch Dell rechnet mit einem angespannten Markt und steigenden Kosten.
Der Auslöser
Was ist bei der Dell Aktie passiert?
Der Handel am Dienstag stand ganz im Zeichen der KI-Hardware. Laut Motley Fool (24.11.) belastete ein Abverkauf bei Rechenzentrums-Ausrüstern die Dell Aktie, nachdem HPE gesagt hatte, Speicher und andere Komponenten könnten „mindestens bis in die zweite Jahreshälfte 2028“ knapp bleiben. HPE verlor rund 16 Prozent; die Aussage ist bislang nur aus einer Quelle belegt. Die Dell Aktie schloss mit 295,28 Dollar, einem Minus von 11,83 Prozent, nachdem sie am Montag um 20,46 Prozent auf 334,91 Dollar gesprungen war.
Nach Börsenschluss legte Dell die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Quartal bis 30. Oktober 2026) vor. Sie fielen deutlich besser aus als erwartet. Nachbörslich notierte die Aktie laut Motley Fool rund 3 Prozent im Plus bei etwa 305 Dollar; andere Quellen nennen zwischen 1,5 und knapp 4 Prozent. Eine genaue Uhrzeit nennt keine Quelle – der Wert ist daher ein Näherungswert.
Die Zahlen
Wie stark waren die Dell-Zahlen wirklich?
Dell ist vom PC-Hersteller zum Lieferanten von KI-Rechenzentren geworden. Das Geschäft läuft über zwei Segmente: die Infrastruktur-Sparte ISG mit Servern, Speicher und Netzwerk sowie die Client-Sparte CSG mit PCs. Im dritten Quartal wuchs ISG um 198 Prozent auf 41,97 Milliarden Dollar, die PC-Sparte nur um 3 Prozent auf 12,89 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 GJ2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|54,94 Mrd. USD
|+103 %
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|9,45 USD
|+265 %
|Segment ISG (Infrastruktur)
|41,97 Mrd. USD
|+198 %
|davon KI-optimierte Server
|22,03 Mrd. USD
|+291 %
|Segment CSG (PCs)
|12,89 Mrd. USD
|+3 %
|Operative Marge ISG
|17,0 %
|Vorjahr 12,4 %
|Operative Marge CSG
|5,5 %
|operatives Ergebnis -6 %
|Bruttomarge
|21,2 %
|+10 Basispunkte
Non-GAAP, soweit nicht anders vermerkt. Konsens vor den Zahlen: Gewinn je Aktie 6,59 USD, Umsatz 49,32 Mrd. USD (TipRanks).
Quelle: Dell Technologies, 8-K Exhibit 99.1 vom 24.11.2026; BigGo, Startup Fortune (Gegenprüfung)
Auffällig sind der KI-Auftragseingang von 60,2 Milliarden Dollar im Quartal – das zweite Quartal in Folge über 60 Milliarden – und der Backlog von 132,3 Milliarden Dollar. Hinzu kommt eine Kostenquote von rund 7 Prozent des Umsatzes, laut Dell der niedrigste Wert der 42-jährigen Firmengeschichte. Der freie Cashflow betrug im Quartal 3,47 Milliarden Dollar; Dell kaufte eigene Aktien für 4,4 Milliarden Dollar zurück und hat eine neue Ermächtigung über 25 Milliarden Dollar.
|Größe
|Neue Prognose
|Bisherige Prognose
|Umsatz Geschäftsjahr
|202,0 Mrd. USD
|192,0 Mrd. USD
|Umsatz mit KI-Servern
|78 Mrd. USD
|74 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|29,68 USD
|25,50 USD
|Q4: Umsatz
|rund 56,3 Mrd. USD (+69 %)
|–
|Q4: Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|8,40 USD
|–
Q4: Quartal bis 29.01.2027. Alte Werte in Klammern laut Dell-Mitteilung vom 24.11.2026 (Vergleich mit Vorprognose).
Quelle: Dell Technologies, 8-K vom 24.11.2026; AOL/Startup Fortune (Q4-Details)
Die Bewertung
Wie hoch ist die Dell Aktie bewertet?
Auf Basis der Prognose von 29,68 Dollar Gewinn je Aktie ergibt sich beim Schlusskurs vom 24. November (295,28 Dollar) ein erwartetes KGV von knapp 10 – eine Redaktionsrechnung, die auch Motley Fool so nennt. StockAnalysis zeigte vor den Zahlen (Stand 20.11., 278 Dollar) ein KGV von 16,2 und ein erwartetes KGV von 9,8 sowie eine Marktkapitalisierung von rund 177 Milliarden Dollar. Die Dividende beträgt laut StockAnalysis 2,52 Dollar im Jahr, rund 0,9 Prozent Rendite.
Zur Einordnung: Das 52-Wochen-Hoch liegt laut StockAnalysis bei 595,51 Dollar (Stockstory nennt 588,40 Dollar im September), das Tief bei 110,22 Dollar. Die Aktie notiert damit nach den jüngsten Ausschlägen etwa 50 Prozent unter dem Hoch, aber mehr als das Doppelte über dem Jahrestief.
Die Analysten
Was sagt die Dell Aktienprognose der Analysten?
Vor den Zahlen lautete die durchschnittliche Einstufung laut TipRanks „Moderate Buy“ (14 positive, 7 neutrale Stimmen); das durchschnittliche Kursziel lag bei 569,84 Dollar (TipRanks) bzw. 578,88 Dollar bei 29 Analysten (StockAnalysis, Stand 20.11.). Gemessen am Kurs von 295 Dollar ist das ein erheblicher Abstand, den die Analysten nach den Zahlen vermutlich neu justieren. Konkrete Änderungen nach dem 24. November lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Datenanbieter
|Positiv
|Neutral
|Ø-Kursziel
|TipRanks
|14
|7
|569,84 USD
|StockAnalysis (29 Analysten)
|–
|–
|578,88 USD
Stand vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen; Aktualisierung nach den Zahlen steht aus.
Quelle: TipRanks; StockAnalysis (Stand 20.11.2026)
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Dell Aktie?
Beschreibend: Der Schlusskurs von 295,28 Dollar liegt fast exakt auf der Unterstützung bei rund 294,93 Dollar, die Tradingkey vor dem Handelsschluss am 24. November nannte; darüber verlaufen Widerstände bei 335, 340 und 352 Dollar, das Tageshoch vom 23. November lag bei 379,03 Dollar. Die Quellen liefern keine belastbaren 50- und 200-Tage-Linien. Die Ausschläge von minus 11, plus 20 und minus 12 Prozent in nur drei Handelstagen zeigen, wie nervös der Markt auf jede Nachricht reagiert.
Die Szenarien
Wie geht es mit der Dell Aktienprognose weiter?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden zwei Szenarien diskutiert. Das erste: Der Backlog von 132 Milliarden Dollar sichert Umsatz für Jahre, die Bewertung mit einem KGV um 10 gilt als niedrig, und die Prognoseanhebung bestätigt die Nachfrage. Das zweite: Steigende Speicherpreise fressen die Marge, die Aktie hängt an der Stimmung gegenüber dem gesamten KI-Hardware-Sektor, und HPEs Warnung zeigt, wie schnell diese kippt. Dell selbst weist darauf hin, dass die Margen im vierten Quartal sinken sollen. Welches Szenario sich durchsetzt, entscheiden vermutlich die Kosten der Speicherchips und die Investitionsbereitschaft der KI-Kunden.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?
Häufige Fragen
FAQ zur Dell Aktie
Warum ist die Dell Aktie vor den Zahlen gefallen? Laut Motley Fool belastete ein Abverkauf bei KI-Hardware nach der HPE-Aussage zur Speicherknappheit; die Dell Aktie verlor am 24. November 11,83 Prozent.
Wie waren die Dell-Quartalszahlen? Umsatz 54,9 Milliarden Dollar (+103 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 9,45 Dollar, KI-Backlog 132,3 Milliarden Dollar; die Jahresprognose liegt nun bei 202 Milliarden Dollar.
Was sagt die Dell Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel bei rund 570 bis 579 Dollar; ob und wie die Analysten nach den Zahlen nachjustieren, war bei Redaktionsschluss offen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Dell Aktie bewertet? Auf Basis der Prognose von 29,68 Dollar Gewinn je Aktie ergibt sich beim Kurs von 295 Dollar ein erwartetes KGV von knapp 10 (Redaktionsrechnung).
Zahlt die Dell Aktie eine Dividende? Ja, laut StockAnalysis 2,52 Dollar je Aktie und Jahr, rund 0,9 Prozent Rendite (Stand 20.11.).
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