Der Handel am Dienstag stand ganz im Zeichen der KI-Hardware. Laut Motley Fool (24.11.) belastete ein Abverkauf bei Rechenzentrums-Ausrüstern die Dell Aktie, nachdem HPE gesagt hatte, Speicher und andere Komponenten könnten „mindestens bis in die zweite Jahreshälfte 2028“ knapp bleiben. HPE verlor rund 16 Prozent; die Aussage ist bislang nur aus einer Quelle belegt. Die Dell Aktie schloss mit 295,28 Dollar, einem Minus von 11,83 Prozent, nachdem sie am Montag um 20,46 Prozent auf 334,91 Dollar gesprungen war.

Nach Börsenschluss legte Dell die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Quartal bis 30. Oktober 2026) vor. Sie fielen deutlich besser aus als erwartet. Nachbörslich notierte die Aktie laut Motley Fool rund 3 Prozent im Plus bei etwa 305 Dollar; andere Quellen nennen zwischen 1,5 und knapp 4 Prozent. Eine genaue Uhrzeit nennt keine Quelle – der Wert ist daher ein Näherungswert.