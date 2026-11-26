Selten sah ein Rekordquartal so wenig nach Rekord aus. Dell steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar und hob die Jahresprognose an. Die Dell Aktie fiel am Dienstag trotzdem um 11,8 Prozent auf 295,28 Dollar. Am Mittwoch rutschte sie vorbörslich zunächst weiter ab, erholte sich im Handel aber wieder auf das Niveau des Vortags. Binnen eines Monats hat das Papier rund ein Drittel verloren.
Dell Aktie: Umsatz verdoppelt, Prognose angehoben – und trotzdem fällt der Kurs um 12 Prozent
Dell meldet 54,9 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und einen KI-Auftragsbestand von 132 Milliarden Dollar. Die Dell Aktie verliert dennoch zweistellig. Anleger fragen sich, wie viel Gewinn vom KI-Serverboom am Ende übrig bleibt.
Die Zahlen
Ein Quartal weit über den Erwartungen
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 6,57 Dollar gerechnet. Im Quartal gingen KI-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar ein, der Bestand an offenen KI-Aufträgen wuchs auf 132,3 Milliarden Dollar. Dell erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun rund 78 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Servern und stockte das Rückkaufprogramm um 25 Milliarden Dollar auf.
Die Sorge
Viel Umsatz, wenig Marge?
Der Markt misstraut der Qualität des Wachstums. KI-Server bestehen zum großen Teil aus teuren Chips von Nvidia und Speicher, die Dell zukauft. Steigende Speicherpreise drücken auf die Marge, während Kunden wie Cloud-Anbieter harte Preise verhandeln. Hinzu kommt die allgemeine Nervosität bei KI-Werten, die in dieser Woche auch Chip- und Rechenzentrumsaktien erfasst hat.
Für die Dell Aktie heißt das: Der Auftragsbestand sichert Umsatz für viele Monate, die Frage ist aber, wie viel davon beim Gewinn ankommt. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Bei der Dell Aktie zählt nicht mehr, ob der KI-Boom ankommt. Er ist längst da. Gefragt wird jetzt, was er unterm Strich abwirft.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Warum fällt die Dell Aktie trotz guter Zahlen?
Anleger sorgen sich um die Margen im KI-Servergeschäft und um die Stimmung bei KI-Werten insgesamt.
Wie hoch ist der KI-Auftragsbestand?
Dell nannte 132,3 Milliarden Dollar.
Was hat Dell beim Ausblick geändert?
Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr stieg von 192 auf 202 Milliarden Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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