Der Markt misstraut der Qualität des Wachstums. KI-Server bestehen zum großen Teil aus teuren Chips von Nvidia und Speicher, die Dell zukauft. Steigende Speicherpreise drücken auf die Marge, während Kunden wie Cloud-Anbieter harte Preise verhandeln. Hinzu kommt die allgemeine Nervosität bei KI-Werten, die in dieser Woche auch Chip- und Rechenzentrumsaktien erfasst hat.

Für die Dell Aktie heißt das: Der Auftragsbestand sichert Umsatz für viele Monate, die Frage ist aber, wie viel davon beim Gewinn ankommt. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.