Selten lagen Angst und Erleichterung so dicht beieinander. Die Dell Aktie verliert am Dienstag im regulären Handel 11,83 Prozent auf 295,28 Dollar und zählt zu den drei größten S&P 500 Verlierern. Kurz nach der Schlussglocke legt der Computerkonzern Zahlen vor, die alle Erwartungen übertreffen. Im nachbörslichen Handel dreht der Kurs ins Plus.
Dell Aktie: S&P 500 Verlierer am Abend – minus 11,8 Prozent vor den Zahlen, nach Börsenschluss folgt ein Rekordquartal
Die Dell Aktie verliert am Dienstag 11,83 Prozent auf 295,28 Dollar und ist S&P 500 Verlierer. Die Margenwarnung von Rivale HPE verunsichert Anleger vor den Quartalszahlen. Nach Handelsschluss meldet Dell dann Rekordumsatz und hebt die Prognose an.
Der Auslöser
Warum die Dell Aktie als S&P 500 Verlierer einbricht
Der Kurssturz hatte nichts mit Dell selbst zu tun. Am Montag war die Dell Aktie um mehr als 20 Prozent auf 334,91 Dollar gestiegen, getragen von der Euphorie um die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang. Dann kam der Dämpfer vom Rivalen: Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Symbol: HPE) meldete zwar gute Zahlen, stellte aber sinkende Margen im Geschäft mit KI-Servern in Aussicht. Die HPE-Aktie verlor am Dienstag rund 16 Prozent.
Für Anleger lag der Schluss nahe: Wenn HPE an KI-Servern weniger verdient und vor knappen Bauteilen bis ins Jahr 2028 warnt, trifft das auch den größeren Wettbewerber. Wenige Stunden vor den eigenen Zahlen wollte kaum jemand das Risiko tragen, zumal sich die Dell Aktie in diesem Jahr mehr als verdoppelt hat. Dazu kam der breite Rückzug aus KI-Werten, bei dem auch Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) deutlich nachgab.
Nach Börsenschluss
Dell antwortet mit Rekorden und einer höheren Prognose
Nach Handelsschluss kam die Antwort. Dell steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf den Rekordwert von 54,9 Milliarden Dollar, Analysten hatten rund 49,3 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 Dollar statt der geschätzten 6,60 Dollar. Der Konzern nahm im Quartal KI-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar herein, der Auftragsbestand für KI-Server stieg auf 132,3 Milliarden Dollar.
Auch die Prognose steigt. Für das Gesamtjahr erwartet Dell nun 202 Milliarden Dollar Umsatz nach bisher 192 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29,68 Dollar. Das Aktienrückkaufprogramm wird um 25 Milliarden Dollar aufgestockt. Zur Margenfrage sagte Finanzchef David Kennedy laut Mitteilung, das Unternehmen arbeite effizienter und steigere die Profitabilität, obwohl KI-Server einen größeren Teil des Geschäfts ausmachen. Nachbörslich legte die Dell Aktie Berichten zufolge knapp 4 Prozent zu.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Warum fällt die Dell Aktie heute?
Die Margenwarnung des Rivalen HPE und der Rückzug aus KI-Werten belasteten den Kurs vor den Quartalszahlen. Dell selbst hatte bis Handelsschluss nichts gemeldet.
Ist die Dell Aktie S&P 500 Verlierer?
Ja. Mit minus 11,83 Prozent gehört sie am Dienstag zu den drei größten Verlierern im S&P 500.
Wie sind die Quartalszahlen von Dell ausgefallen?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 Dollar. Die Jahresprognose wurde auf 202 Milliarden Dollar Umsatz angehoben.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Dell Aktie?
ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, US-Handelssymbol DELL (NYSE).
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