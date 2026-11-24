Warum fällt die Dell Aktie heute?

Die Margenwarnung des Rivalen HPE und der Rückzug aus KI-Werten belasteten den Kurs vor den Quartalszahlen. Dell selbst hatte bis Handelsschluss nichts gemeldet.

Ist die Dell Aktie S&P 500 Verlierer?

Ja. Mit minus 11,83 Prozent gehört sie am Dienstag zu den drei größten Verlierern im S&P 500.

Wie sind die Quartalszahlen von Dell ausgefallen?

Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 Dollar. Die Jahresprognose wurde auf 202 Milliarden Dollar Umsatz angehoben.