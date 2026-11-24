Die Dell Aktie (Dell Technologies Inc., ISIN: US24703L2025, NYSE: DELL) steht am Dienstag im Brennpunkt der Wall Street: Nach der Rally um gut 20 Prozent am Montag gibt der Kurs am 24.11.2026 um 10:01 Uhr New Yorker Zeit (16:01 Uhr MEZ) um 10,4 Prozent auf 299,94 US-Dollar nach. Entscheidend ist die Dell Aktie Prognose der Analysten für heute Abend: Der Markt erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 49,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn von etwa 6,55 bis 6,62 Dollar je Aktie.
Dell Aktie Prognose: Zahlen heute Abend, Analysten-Kursziele um 550 Dollar – reicht die KI-Story nach dem Absturz?
Die Dell Aktie fällt vor den Q3-Zahlen am Dienstagabend um gut 10 Prozent. Die Dell Aktienprognose der Analysten: Konsens bei rund 6,55 Dollar je Aktie, Kursziele zwischen 403 und 650 Dollar, im Optionsmarkt eine erwartete Kursbewegung von rund 13 Prozent. Was hinter der Dell Aktie Prognose steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Börse / Ticker
- NYSE, DELL
- ISIN
- US24703L2025
- Kerngeschäft
- Server, Speicher, PCs, KI-Infrastruktur
- Börsenwert
- rund 158 Mrd. USD (Redaktionsrechnung)
- 52-Wochen-Spanne
- 110,22 USD bis 595,51 USD
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026 nach US-Börsenschluss (Q3 Geschäftsjahr 2027)
Stand: 24.11.2026, Intraday-Kurs NYSE, 10:01 Uhr New Yorker Zeit; Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Die Zahlen kommen nach US-Börsenschluss. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von rund 13 Prozent in beide Richtungen ein, nach den letzten drei Zahlentagen mit Tagesbewegungen zwischen 15,8 und 32,8 Prozent keine Überraschung. Die Dell Aktienprognose hängt deshalb an drei Fragen: Hält der Auftragsberg im KI-Servergeschäft, bleibt die Marge stabil, und bestätigt Dell die angehobene Jahresprognose?
Was ist passiert?
Warum fällt die Dell Aktie vor den Zahlen?
Mehrere Faktoren drücken die Dell Aktie am Dienstag. Hewlett Packard Enterprise verlor vorbörslich zweistellig, nachdem das Management vor dünneren Margen im KI-Servergeschäft gewarnt hatte; die Sorge: Dell könnte Ähnliches melden. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung, ein breiter Abverkauf im Chipsektor und Berichte über Preisaufschläge von 25 bis 45 Prozent, die Speicherlieferanten bei laufenden Verträgen verlangen. Der Kurs liegt damit rund 34 Prozent unter dem Oktober-Höchststand.
Geschäftsmodell
Was macht Dell Technologies – und woran verdient der Konzern?
Dell verkauft Server, Speicher, Netzwerktechnik und PCs. Der Wachstumstreiber ist die Infrastruktursparte ISG: Im zweiten Quartal stieg ihr Umsatz laut Unternehmensmitteilung vom 01.09.2026 um 89 Prozent auf 31,8 Milliarden Dollar. Allein die KI-Server steuerten 16,4 Milliarden Dollar bei, ein Plus von 100 Prozent. Die operative Marge der ISG-Sparte lag bei 15,0 Prozent. Dell profitiert damit direkt von den Investitionen der Cloudkonzerne und Unternehmen in KI-Rechenzentren auf Basis von Nvidia-Chips.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Unternehmensprognose für die Dell Aktie?
Im zweiten Quartal erzielte Dell einen Umsatz von 47,0 Milliarden Dollar (+58 Prozent) und einen bereinigten Gewinn von 7,04 Dollar je Aktie. Die KI-Aufträge erreichten mit 60,9 Milliarden Dollar ein Rekordniveau, der KI-Auftragsbestand lag bei 95 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hob daraufhin die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2027 deutlich an.
|Kennzahl
|Dell-Prognose
|Analysten-Konsens
|Q3 Umsatz
|49,0 Mrd. USD (±0,5)
|rund 49,3 Mrd. USD
|Q3 Gewinn je Aktie (bereinigt)
|6,50 USD (±0,10)
|6,55 bis 6,62 USD
|Q3 KI-Server-Umsatz
|rund 19 Mrd. USD
|rund 19 Mrd. USD
|GJ 2027 Umsatz
|192 Mrd. USD (zuvor 167)
|rund 194,3 Mrd. USD
|GJ 2027 Gewinn je Aktie
|25,50 USD (zuvor 17,90)
|24,16 bis 25,86 USD
|GJ 2027 KI-Server-Umsatz
|74 Mrd. USD (zuvor 60)
|–
|GJ 2028 Umsatz / Gewinn je Aktie
|–
|232,6 Mrd. USD / 28,48 USD
Konsenswerte schwanken je nach Datenanbieter; für das Geschäftsjahr 2027 liegt der Gewinn-Konsens zwischen 24,16 und 25,86 Dollar. Q3 = drittes Quartal Geschäftsjahr 2027 (August bis Oktober 2026).
Quelle: Dell Technologies, Unternehmensmitteilung 01.09.2026; Analysten-Konsens, Stand 24.11.2026
Die Bewertung wirkt auf den ersten Blick moderat: Auf die Unternehmensprognose von 25,50 Dollar gerechnet ergibt sich bei rund 300 Dollar ein KGV von etwa 12. Zum Vergleich: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt laut Datenanbietern bei 0,79 für Dell, 0,98 für HPE und 0,18 für Supermicro. Dell zahlt eine Quartalsdividende von 0,63 Dollar; die Finanzschulden beliefen sich Ende Juli auf 34,5 Milliarden Dollar, der operative Cashflow im ersten Halbjahr auf 6,3 Milliarden Dollar.
Analysten
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens ist klar positiv. Nach Datenstand vom 24.11.2026 raten 14 bis 19 Analysten zum Kauf, sieben bis zehn zum Halten, Verkaufsempfehlungen sind selten. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 579 bis 589 Dollar, ein Abstand von fast 100 Prozent zum aktuellen Kurs. Die Streuung der Einzelurteile ist jedoch groß.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Mizuho (Vijay Rakesh)
|Outperform
|650 USD (zuvor 600)
|06.10.2026
|Analystenstudie
|Barclays (Tim Long)
|Equal-Weight (zuvor Overweight)
|574 USD (zuvor 603)
|14.10.2026
|Analystenstudie
|Citi (Asiya Merchant)
|Buy
|550 USD (zuvor 600)
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley (Erik Woodring)
|Equal-Weight
|403 USD (zuvor 511)
|16.11.2026
|Analystenstudie
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Datum der jeweiligen Studie
Auffällig: Die jüngsten Änderungen vor den Zahlen gingen überwiegend nach unten. Citi und Morgan Stanley senkten am 16.11.2026 ihre Ziele, Morgan Stanley mit dem deutlichsten Abschlag von 511 auf 403 Dollar. Die Bullen verweisen auf den Auftragsberg, die Skeptiker auf Margendruck und hohe Erwartungen.
Charttechnik
Wie steht die Dell Aktie charttechnisch da?
Nach dem Rücksetzer rutscht die Aktie in den Bereich der Unterstützung bei rund 295 Dollar. Darunter nennen Chartanalysten Marken bei 258 und 227 Dollar, nach oben bei 352 und 427 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag zuletzt bei rund 29 und damit im überverkauften Bereich. Die Durchschnittslinien werden von den Datenanbietern uneinheitlich angegeben; die 200-Tage-Linie wird mit rund 348 Dollar geführt. Das ist eine rein beschreibende Einordnung, kein Signal.
|Szenario
|Argumente Dritter
|Was beobachtet wird
|Bull-Case
|KI-Auftragsbestand von 95 Mrd. USD, angehobene Jahresprognose, günstiges KGV
|Q3-Umsatz über 49 Mrd. USD, Anhebung der Jahresziele
|Base-Case
|Zahlen im Rahmen der Prognose, Margen stabil
|Bruttomarge, KI-Server-Umsatz um 19 Mrd. USD
|Bear-Case
|Margenwarnung bei HPE, teurere Speicherchips, hohe Erwartungen nach der Rally
|Margenausblick, Kommentar zu Speicherkosten
Zusammenfassung der Argumente Dritter; aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Prognose.
Quelle: Unternehmensmitteilung 01.09.2026; Analystenstudien; Marktkommentare, Stand 24.11.2026
Termine
Was Anleger der Dell Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie Prognose
Wann legt Dell die Quartalszahlen vor? Dell berichtet das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 24.11.2026 nach US-Börsenschluss.
Wie lautet die Dell Aktienprognose für das dritte Quartal? Die Unternehmensprognose sieht 49,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar Gewinn je Aktie vor, der Konsens liegt bei rund 49,3 Milliarden Dollar und 6,55 bis 6,62 Dollar.
Welches Kursziel haben Analysten für die Dell Aktie? Die Spanne ausgewählter Häuser reicht von 403 Dollar (Morgan Stanley) bis 650 Dollar (Mizuho); das durchschnittliche Ziel liegt laut Konsens bei rund 580 bis 590 Dollar.
Warum fällt die Dell Aktie am 24.11.2026? Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung, die Margenwarnung von HPE und ein Abverkauf im Chipsektor belasten.
Ist die Dell Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Morgan Stanley (Equal-Weight, Kursziel 403 US-Dollar, Studie vom 16.11.2026) wird als Meinung Dritter wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen von Morgan Stanley Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Dell Technologies Inc. (DELL): Halten, Kursziel 403,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley Research vom 16.11.2026, 09:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 17:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 17:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.