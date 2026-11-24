Wann legt Dell die Quartalszahlen vor? Dell berichtet das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 24.11.2026 nach US-Börsenschluss.

Wie lautet die Dell Aktienprognose für das dritte Quartal? Die Unternehmensprognose sieht 49,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar Gewinn je Aktie vor, der Konsens liegt bei rund 49,3 Milliarden Dollar und 6,55 bis 6,62 Dollar.

Welches Kursziel haben Analysten für die Dell Aktie? Die Spanne ausgewählter Häuser reicht von 403 Dollar (Morgan Stanley) bis 650 Dollar (Mizuho); das durchschnittliche Ziel liegt laut Konsens bei rund 580 bis 590 Dollar.

Warum fällt die Dell Aktie am 24.11.2026? Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung, die Margenwarnung von HPE und ein Abverkauf im Chipsektor belasten.

Ist die Dell Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.