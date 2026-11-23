Dell legt das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 am Dienstag nach US-Börsenschluss vor; die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr MEZ.
Dell Aktie Prognose: Zahlen am Dienstag - Optionsmarkt rechnet mit bis zu 17 Prozent Ausschlag, Analysten-Ziele im Schnitt bei 589 Dollar -Trägt der KI-Server-Boom?
Vor den Quartalszahlen am Dienstagabend steht die Dell Aktie nach rund 40 Prozent Monatsverlust bei etwa 278 Dollar. Die Dell Aktienprognose: Konsens Umsatz rund 49,3 Mrd. Dollar, 6,62 Dollar Gewinn je Aktie, Analysten-Kursziel im Schnitt 589 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- ISIN
- US24703L2025
- Ticker
- DELL (NYSE)
- Zahlen Q3 FY2027
- Dienstag, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss (Call 22:30 Uhr MEZ)
- Prognose Gesamtjahr
- Umsatz 192 Mrd. $, bereinigter Gewinn 25,50 $ je Aktie
Stand: 23.11.2026, Kurs 23.11.2026 ohne belegte Uhrzeit; Zahlen am 24.11.2026 nach US-Börsenschluss
Dell Aktie Prognose
Was erwarten Analysten – und was preist der Optionsmarkt ein?
Zahlen am Dienstag
Konsens
Erwartet werden rund 49,3 Milliarden Dollar Umsatz (+83 %) und 6,62 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie; die Prognose des Konzerns lag bei rund 49 Milliarden Dollar und 6,50 Dollar.
Kursziele
Im Schnitt liegt das Dell Kursziel bei 589 Dollar; Goldman Sachs nennt 590, Citi 550, Barclays 574 Dollar.
Ausschlag
Der Optionsmarkt preist laut einer Auswertung ±17,2 Prozent ein, nach Zahlen sprang die Aktie zuletzt bis zu +33 Prozent.
Streitpunkt Speicher
Steigende Speicherchip-Preise sind Chance und Risiko zugleich für Umsatz und Marge im KI-Servergeschäft.
Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, FSE: 12DA, NYSE: DELL) geht mit hohen Erwartungen in den Dienstag: Nach den Marktdaten vom 23. November 2026 notiert sie bei rund 278 US-Dollar – etwa 40 Prozent unter dem Stand vor einem Monat und weit unter dem Rekord-Schlusskurs von 588,40 Dollar aus dem September. Die Dell Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch optimistisch: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 589 Dollar. Am Dienstag nach US-Börsenschluss zeigt der Konzern, ob das Geschäft mit KI-Servern die Erwartungen trägt.
Was ist bei der Dell Aktie zuletzt passiert?
Zuletzt geriet die gesamte KI-Infrastruktur unter Druck. Dell verlor am 16. November rund 7 Prozent, als auch der S&P 500 um 1,9 Prozent fiel. Am 14. Oktober hatte Barclays-Analyst Tim Long die Aktie von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel von 603 auf 574 Dollar gesenkt; Dell fiel an dem Tag um 11,3 Prozent. Hinzu kommt der breite Technologie-Ausverkauf vom Freitag: Der Nasdaq 100 verlor 5,6 Prozent, Zweifel am KI-Investitionsboom prägen den Markt. Die Dell Aktie bleibt trotz allem im bisherigen Jahresverlauf deutlich im Plus (rund +121 Prozent; Schlusskurs 2025: 125,88 Dollar).
Wie verdient Dell sein Geld?
Dell verkauft PCs und Workstations (Client Solutions Group) sowie Server, Speicher und Netzwerktechnik (Infrastructure Solutions Group). Wachstumstreiber sind seit zwei Jahren KI-optimierte Server mit Nvidia-Chips. Im zweiten Quartal erzielte Dell 46,97 Milliarden Dollar Umsatz und 7,04 Dollar Gewinn je Aktie; das KI-Server-Geschäft brachte 16,4 Milliarden Dollar Umsatz, die Aufträge erreichten mit 60,9 Milliarden Dollar einen Rekord. Der Auftragsbestand für KI-Server lag Ende Juli bei rund 95 Milliarden Dollar.
Welche Zahlen und Prognosen erwartet der Markt von der Dell Aktie?
Dell hatte für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 49 Milliarden Dollar (+81 Prozent) und einen bereinigten Gewinn von 6,50 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt; für die KI-Server wurden Berichten zufolge rund 19 Milliarden Dollar genannt. Für das Gesamtjahr hob der Konzern Anfang September die Ziele kräftig an: Umsatz 192 Milliarden Dollar (zuvor 167), KI-optimierte Server 74 Milliarden Dollar (zuvor 60) und bereinigter Gewinn von 25,50 Dollar je Aktie (zuvor 17,90).
|Kennzahl
|Prognose Dell
|Konsens
|Vorjahr
|Umsatz
|rund 49,0 Mrd. $
|rund 49,3 Mrd. $
|27,01 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|6,50 $
|6,62 $
|2,59 $
|Citi-Schätzung (Q3)
|–
|49,7 Mrd. $; 6,75 $
|–
|Goldman-Schätzung (Q3)
|–
|rund 50 Mrd. $
|–
Konsenswerte schwanken je nach Datenanbieter (Umsatz 49,25–50,63 Mrd. $, Gewinn 6,60–6,63 $; ‚Whisper‘-Schätzung 7,25 $). Konsens für das Gesamtjahr war nicht verlässlich verfügbar.
Quelle: Dell-Mitteilung vom 1.9.2026, Konsens-Auswertungen 19.–23.11.2026, Analystenschätzungen Citi/Goldman Sachs
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Nach einer Auswertung von 21 Analysten stehen 14 Kaufempfehlungen 7 Halteempfehlungen gegenüber; das durchschnittliche Dell Kursziel liegt bei 589,32 Dollar, rechnerisch mehr als doppelt so hoch wie der Kurs von 278,02 Dollar. Viele Ziele stammen allerdings aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrückgang. Auch einzelne Häuser haben zuletzt nachjustiert: Goldman Sachs (Analystin Katherine Murphy) hob das Ziel Anfang November von 570 auf 590 Dollar und erhöhte die Umsatzschätzung für das Quartal um 2 Prozent. Citi (Asiya Merchant) senkte vor den Zahlen von 600 auf 550 Dollar und bleibt bei „Buy“.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs (Katherine Murphy)
|Buy
|590 $ (zuvor 570 $)
|Anfang November 2026
|Analystenstudie
|Barclays (Tim Long)
|Equal Weight (zuvor Overweight)
|574 $ (zuvor 603 $)
|14.10.2026
|Analystenstudie
|Citi (Asiya Merchant)
|Buy
|550 $ (zuvor 600 $)
|vor den Q3-Zahlen
|Analystenstudie
|Konsens (21 Analysten)
|Moderate Buy (14 Buy, 7 Hold)
|Ø 589,32 $
|23.11.2026
|Konsens-Auswertung
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der aktiencheck.de Redaktion. Das Datum der Citi-Änderung nannte die Quelle nicht; Goldman ‚Anfang November‘.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Konsens-Auswertung 23.11.2026
Ist die Dell Aktie im Vergleich günstig bewertet?
Gemessen an der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr (bereinigter Gewinn 25,50 Dollar) ergibt sich beim Kurs von 278,02 Dollar rechnerisch ein KGV von rund 11 (errechnet, kein Konsens-Wert). Die Kehrseite: Die Marge im KI-Servergeschäft gilt als dünn – Barclays nennt eine operative Marge von rund 5 Prozent – und die Umsatzstärke spiegele nach Einschätzung des Hauses auch die Preissteigerungen bei Speicherchips. Marktforscher erwarten für das vierte Quartal bei DRAM-Verträgen ein Plus von 10 bis 15 Prozent, bei NAND von 15 bis 20 Prozent. Michael Dell betont dagegen, die Nachfrage übersteige das Angebot. Dividende, Verschuldung und Aktienrückkäufe konnte die Redaktion heute nicht aus verlässlichen Quellen zusammentragen.
Was sagt die Charttechnik zur Dell Aktie?
Der Kurs hat seit dem Rekordhoch im September deutlich mehr als die Hälfte verloren; im letzten Monat betrug das Minus rund 40 Prozent. Konkrete Werte für gleitende Durchschnitte lagen heute nicht belegt vor. Der Optionsmarkt liefert eine Orientierung: Der eingepreiste Ausschlag von ±47,78 Dollar spannt rechnerisch eine Spanne von 230,24 bis 325,80 Dollar auf. Eine andere Auswertung vom 18. November nannte dagegen nur ±9,7 Prozent. Beides sind Marktdaten, keine Kursprognose.
Welche Szenarien diskutieren Analysten für die Dell Aktie?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Orientierung
|Bull-Case
|Zahlen über Konsens, Jahresprognose erneut angehoben, KI-Backlog wächst weiter
|Goldman 590 $; Konsens-Ø 589 $
|Base-Case
|Zahlen im Rahmen, Reaktion hängt an Marge und Ausblick
|Optionsmarkt ±17 % (230–326 $)
|Bear-Case
|Margendruck durch Speicherkosten, KI-Zweifel im Sektor, Bewertungsabschläge
|Barclays „Equal Weight“, 574 $
Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab. Historische Kursreaktionen sind kein Indikator für künftige.
Quelle: Analystenstudien, Konsens- und Optionsdaten, Stand 18.–23.11.2026
Wie stark Dell auf Zahlen reagiert, zeigt die Historie: Nach den letzten Berichten stieg die Aktie am Folgetag um 15,8 Prozent (1. September 2026), 32,8 Prozent (28. Mai 2026) und 21,9 Prozent (26. Februar 2026); im November 2025 waren es +5,8 Prozent, im August 2025 dagegen −8,9 Prozent.
Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?
Im Mittelpunkt stehen am Dienstag nach US-Börsenschluss (22:30 Uhr MEZ Telefonkonferenz): der Umsatz im KI-Servergeschäft gegenüber den rund 19 Milliarden Dollar der Prognose, die Marge, ein möglicher Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028 und der Kommentar zu Speicherkosten. Am selben Abend berichtet auch HP Inc.; am Mittwoch folgen die US-Inflationsdaten (PCE), Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wie lautet die aktuelle Dell Aktienprognose? Das Konsens-Rating lautet „Moderate Buy“ (14 Buy, 7 Hold), das durchschnittliche Dell Kursziel beträgt 589,32 Dollar; einzelne Häuser nennen 550 (Citi), 574 (Barclays) und 590 Dollar (Goldman Sachs).
Wann legt Dell die nächsten Zahlen vor? Am Dienstag, dem 24. November 2026, nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr MEZ.
Was erwartet der Markt von den Dell-Zahlen? Der Konsens liegt bei rund 49,3 Milliarden Dollar Umsatz und 6,62 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie; Dell selbst prognostizierte rund 49 Milliarden Dollar und 6,50 Dollar.
Wie stark kann die Dell Aktie nach Zahlen schwanken? Eine Auswertung nennt ±17,2 Prozent als vom Optionsmarkt eingepreisten Ausschlag, eine andere ±9,7 Prozent; in den vergangenen Berichtssaisons lagen die Bewegungen zwischen −8,9 und +32,8 Prozent.
Welche Rolle spielen KI-Server für die Dell Aktie? Dell erwartet im Geschäftsjahr 2027 rund 74 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-optimierten Servern, der Backlog lag zuletzt bei rund 95 Milliarden Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Goldman Sachs (Buy, Kursziel 590 Dollar), Barclays (Equal Weight, Kursziel 574 Dollar) und Citi (Buy, Kursziel 550 Dollar) weiter. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte finden sich bei Goldman Sachs, Barclays und Citi. aktiencheck.de gibt keine eigene Anlageempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
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