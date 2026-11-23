Stand dieses Artikels ist Montag, 23. November 2026, gegen 13 Uhr MEZ; die US-Börse hat noch nicht geöffnet, ein belastbarer vorbörslicher Kurs lag uns nicht vor. Alle Kursangaben beziehen sich deshalb auf den NYSE-Schlusskurs vom Freitag. Die Dell Aktie gehört derzeit zu den meistgesuchten US-Titeln, weil sie Gewinner und Verlierer der KI-Euphorie zugleich verkörpert: Der Konzern hat seine Jahresziele im September drastisch angehoben, die Aktie ist im Oktober und November trotzdem massiv unter Druck geraten.

Wichtig vorab: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de formuliert keine eigene Kursprognose, kein eigenes Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.