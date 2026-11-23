Die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, FSE: 12DA, NYSE: DELL) hat am Freitag, 20. November 2026, mit 278,02 US-Dollar geschlossen – ein Tagesminus von 11,04 Prozent. Seit dem Rekordschluss von 588,40 Dollar im September ist das mehr als eine Halbierung, allein im November summiert sich der Rückgang auf rund 34 Prozent. Am Dienstag, 24. November, legt der Konzern nach US-Handelsschluss seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor – und die Dell Aktienprognose der Analysten steht damit auf dem Prüfstand.
Dell Aktie Prognose: Analysten kürzen Kursziele vor den Zahlen am Dienstag - Wie viel Erholung steckt nach dem Absturz drin?
Die Dell Aktie hat im November rund ein Drittel verloren, am Dienstag nach US-Börsenschluss kommen die Q3-Zahlen. Die Dell Aktienprognose im Überblick: Unternehmensziele, Konsens, Kursziele von 341 bis 650 Dollar und die Szenarien der Analysten.
Dell Aktie Prognose im Überblick
Warum die Dell Aktie vor den Q3-Zahlen so im Fokus steht
Stand dieses Artikels ist Montag, 23. November 2026, gegen 13 Uhr MEZ; die US-Börse hat noch nicht geöffnet, ein belastbarer vorbörslicher Kurs lag uns nicht vor. Alle Kursangaben beziehen sich deshalb auf den NYSE-Schlusskurs vom Freitag. Die Dell Aktie gehört derzeit zu den meistgesuchten US-Titeln, weil sie Gewinner und Verlierer der KI-Euphorie zugleich verkörpert: Der Konzern hat seine Jahresziele im September drastisch angehoben, die Aktie ist im Oktober und November trotzdem massiv unter Druck geraten.
Wichtig vorab: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de formuliert keine eigene Kursprognose, kein eigenes Kursziel und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Was ist bei der Dell Aktie passiert?
Der Absturz hat mehrere Auslöser. Seit Mitte Oktober verkaufen Anleger KI-Infrastrukturwerte breit ab; Hardware-Zulieferer wie Hewlett Packard Enterprise (am Freitag grob 9 bis 10 Prozent im Minus) und Super Micro (7 bis 9 Prozent) verloren am selben Tag ähnlich stark wie Dell. Hinzu kommen Zweifel an der Profitabilität des Servergeschäfts: Im zweiten Quartal lag die GAAP-Bruttomarge bei 20,9 Prozent, die Marge im Infrastrukturgeschäft bei 15,0 Prozent, und der freie Cashflow betrug nur rund 1 Milliarde Dollar bei einem operativen Cashflow von 2,23 Milliarden Dollar. Wachsende Umsätze, aber vergleichsweise dünne Margen – das ist der Kern der Debatte.
Zusätzlich haben mehrere Analystenhäuser ihre Ziele vor den Zahlen gesenkt, darunter Morgan Stanley und GF Securities. Die Aktie notiert inzwischen rund 53 Prozent unter ihrem Rekordschluss, liegt seit Jahresbeginn aber immer noch gut 120 Prozent im Plus.
Das Geschäftsmodell: Was verdient Dell – und womit?
Dell Technologies ist einer der größten Anbieter von Servern, Speichersystemen, PCs und IT-Dienstleistungen. Zwei Segmente prägen das Bild: die Infrastructure Solutions Group (Server, Speicher, Netzwerk), in der die KI-Server angesiedelt sind, und die Client Solutions Group (Notebooks, Desktops, Monitore). Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. Januar 2026) erzielte Dell 113,5 Milliarden Dollar Umsatz (+19 Prozent), davon 24,7 Milliarden Dollar mit KI-Servern. Im Geschäftsjahr 2027 soll der KI-Serverumsatz laut Unternehmensprognose auf 74 Milliarden Dollar steigen. Dell fungiert dabei als Systemintegrator: Der Konzern baut Racks mit Beschleunigern der großen Chiphersteller und liefert sie an Cloud-Anbieter, Unternehmen und Staaten.
Welche Zahlen und welche Prognose hat Dell vorgelegt?
Im zweiten Quartal (bis 31. Juli, berichtet am 1. September) wuchs der Umsatz um 58 Prozent auf 46,97 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 7,04 Dollar deutlich über den damaligen Markterwartungen von rund 4,9 Dollar. Die KI-Aufträge beliefen sich auf 60,9 Milliarden Dollar, der KI-Auftragsbestand auf rund 95 Milliarden Dollar. Daraufhin hob Dell die Jahresziele kräftig an.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Geschäftsjahr 2027 (neu)
|Geschäftsjahr 2027 (zuvor)
|Umsatz
|ca. 49,0 Mrd.
|192 Mrd.
|167 Mrd.
|Bereinigtes EPS
|6,50
|25,50
|17,90
|KI-Serverumsatz
|ca. 19 Mrd.
|74 Mrd.
|60 Mrd.
Angaben in Mrd. USD bzw. USD je Aktie (bereinigt, Non-GAAP). Q3: Umsatzprognose ca. +81 % zum Vorjahresquartal.
Quelle: Dell Technologies, Ergebnismitteilung zum 2. Quartal GJ 2027 (Stand 01.09.2026)
Für das dritte Quartal erwartet der Markt im Mittel rund 49,2 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von etwa 6,56 bis 6,63 Dollar; bei einzelnen Datenanbietern liegen die Erwartungen mit bis zu 50,6 Milliarden Dollar Umsatz etwas höher, die sogenannte Whisper-Zahl (inoffizielle Markterwartung) bei 7,25 Dollar. Der Optionsmarkt preist laut Auswertung vom 20. November eine Kursbewegung von rund ±10,5 Prozent nach den Zahlen ein; die durchschnittliche Reaktion der letzten zwölf Berichte lag bei 13,6 Prozent. Nach den drei vorherigen Berichten sprang die Aktie am Folgetag um 22, 33 und 16 Prozent nach oben.
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten für 2026 und 2027?
Beim Ergebnis je Aktie liegt der Konsens für das Geschäftsjahr 2027 bei rund 25,13 Dollar und damit leicht unter der Unternehmensprognose von 25,50 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2028 nennt eine Quelle 29,27 Dollar. Ein belastbarer Umsatzkonsens für 2028 lag uns nicht vor; eine ältere Erhebung vom Oktober sah für 2027 rund 195,7 Milliarden Dollar Umsatz und 26,09 Dollar je Aktie.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|113,5 Mrd. USD
|ca. 192–196 Mrd. USD
|–
|Bereinigtes EPS
|10,30 USD
|25,13 USD (Konsens)
|29,27 USD
|KGV (bereinigt)
|ca. 27
|ca. 11
|ca. 9,5
|Dividende
|0,63 USD je Quartal
|ca. 0,9 % Rendite
|–
KGV: eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses von 278,02 USD (20.11.2026). GJ 2028: nur eine Quelle, Umsatzkonsens liegt nicht vor.
Quelle: Konsensauswertungen von Datenanbietern (Stand 17.11.2026 bzw. Oktober 2026), Unternehmensprognose
Auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate wird die Aktie mit einem KGV von knapp 18 gehandelt. Die Nettoverschuldung ist nicht gering: Dell wies zum 31. Juli rund 34,5 Milliarden Dollar Schulden gegenüber 11,57 Milliarden Dollar liquiden Mitteln aus, im September kam eine Anleihe über 5 Milliarden Dollar hinzu.
Welches Kursziel trauen Analysten der Dell Aktie zu?
Der Konsens ist breit positiv, aber veraltet: Eine Auswertung vom 17. November zählte 36 Analysten, davon 27 mit Kaufempfehlung, 9 mit Halteempfehlung und keinen mit Verkaufsempfehlung. Das Durchschnittskursziel lag dort bei 563,64 Dollar – gut doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs von 278,02 Dollar. Diese Zahl hinkt den jüngsten Kürzungen hinterher; wie weit der Durchschnitt tatsächlich gefallen ist, lässt sich erst nach den nächsten Aktualisierungen sagen. Die Stimmen im Einzelnen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Mizuho
|Outperform
|650 USD
|06.10.2026
|von 600 USD
|Raymond James
|Outperform
|617 USD
|02.09.2026
|von 500 USD
|Bank of America
|Buy
|600 USD
|31.08.2026
|von 505 USD
|Barclays (Tim Long)
|Equal Weight
|574 USD
|14.10.2026
|von 603 USD, Abstufung
|Goldman Sachs
|Buy
|570 USD
|09.10.2026
|bestätigt
|Citi
|Buy
|550 USD
|um 20.11.2026
|von 600 USD
|TD Cowen
|Hold
|550 USD
|29.09.2026
|von 500 USD
|Morgan Stanley
|Equal Weight
|403 USD
|um 17.11.2026
|von 511 USD
|GF Securities
|Hold
|341 USD
|17.11.2026
|von 497 USD
Die Datumsangaben von Citi (um den 20.11.) und Morgan Stanley (um den 17.11.) sind ungefähr. Kursziele Dritter sind keine Garantie.
Quelle: Analystenhäuser laut Veröffentlichungen, Stand 23.11.2026
Auffällig: Selbst das niedrigste dieser Kursziele (341 Dollar bei GF Securities) liegt noch über dem Freitagsschluss. Zugleich zeigt die Tabelle, dass die Häuser zuletzt eher nach unten korrigiert haben, obwohl die Unternehmensprognose im September nach oben ging. Bei UBS ist der aktuelle Stand unklar: Das Haus hatte Dell im Mai auf Neutral abgestuft, in einer Datenbank taucht für den 2. September ein Outperform auf.
Wie ist die Dell Aktie im Vergleich bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 11 auf das Geschäftsjahr 2027 ist Dell optisch günstig. Zum Vergleich: Hewlett Packard Enterprise kommt laut einer Auswertung vom 10. November auf ein Forward-KGV von etwa 10,1, Nvidia wurde in einer Reuters-Auswertung vom 13. November mit etwa 12 beziffert. Der Wert für Super Micro (3,6) erscheint uns unplausibel und wird hier nicht gewertet. Der Abschlag spiegelt, was der Markt einpreist: Margenrisiken, Zyklik des KI-Investitionsbooms und die Abhängigkeit von wenigen Großkunden.
Wie sieht die Charttechnik der Dell Aktie aus?
Die Aktie notiert deutlich unter ihren wichtigsten Durchschnittslinien. Nach den Daten vom 17. November lag die 50-Tage-Linie bei rund 489 Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 343 Dollar – seither ist der Kurs weiter gefallen. Die Unterstützung bei 295,25 Dollar wurde am Freitag unterschritten; als nächste Haltemarken werden 258 und 227 Dollar genannt. Widerstände liegen bei 352,25 Dollar und darüber im Bereich von 427 bis 431 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bewegt sich nach Angaben von Chartanalysten bei etwa 28 bis 33 und signalisiert damit eine überverkaufte Lage. Technische Marken sind keine Prognosen, sondern beschreiben nur den bisherigen Kursverlauf.
Dell Aktie Prognose: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
Die folgenden Szenarien geben wieder, was Analysten und Marktteilnehmer diskutieren – es sind keine Einschätzungen von aktiencheck.de.
|Szenario
|Argumentation
|Typische Marke in der Diskussion
|Bull-Case
|Auftragsbestand von rund 95 Mrd. USD wird in Umsatz gewandelt, Guidance wird erneut angehoben, Margen stabilisieren sich
|Rückeroberung des Bereichs um 350 USD (Widerstand 352,25 USD); Analystenziele 550–650 USD
|Base-Case
|Zahlen im Rahmen der Erwartungen (Umsatz ca. 49 Mrd. USD, EPS ca. 6,5 USD), Guidance bestätigt; Kurs pendelt, bis die Branche Boden findet
|Seitwärtsbewegung zwischen 258 USD und 352 USD
|Bear-Case
|Margen und Cashflow enttäuschen, KI-Nachfrage oder Finanzierung der Kunden gerät ins Wanken, Branche verkauft weiter
|Test der Unterstützungen 258 USD und 227 USD
Zusammenfassung der öffentlichen Diskussion, keine Prognose von aktiencheck.de. Kursziele Dritter siehe Tabelle oben.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Dell Aktie?
Im Mittelpunkt stehen die Zahlen am Dienstag nach US-Handelsschluss, also am späten Abend deutscher Zeit. Folgende Punkte stehen im Fokus: die Entwicklung der Bruttomarge, der freie Cashflow, der KI-Auftragseingang gegenüber den 60,9 Milliarden Dollar des Vorquartals und ob Dell die Jahresziele (192 Milliarden Dollar Umsatz, 25,50 Dollar Ergebnis je Aktie) bestätigt oder anhebt. Bereits heute Abend berichtet Hewlett Packard Enterprise nach US-Schluss und liefert damit einen ersten Hinweis auf die Stimmung im Segment. Am Donnerstag, 26. November, ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ zur Dell Aktie Prognose
Wann veröffentlicht Dell die Q3-Zahlen? Am Dienstag, 24. November 2026, nach US-Börsenschluss.
Wie lautet die Dell Aktienprognose von Dell selbst? Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Dell 192 Milliarden Dollar Umsatz, 25,50 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie und 74 Milliarden Dollar KI-Serverumsatz in Aussicht.
Welches Kursziel haben Analysten für die Dell Aktie? Die namentlich bekannten Kursziele reichen von 341 Dollar (GF Securities) bis 650 Dollar (Mizuho); der Durchschnitt lag Mitte November bei rund 564 Dollar, ist aber veraltet.
Wie hoch ist die Dell Aktie 2026 gestiegen? Seit Jahresbeginn rund 121 Prozent, vom Rekordhoch ist sie gut 50 Prozent entfernt.
Ist die Dell Aktie günstig bewertet? Das erwartete KGV liegt bei rund 11; ob das günstig ist, hängt von den Margen und der Nachhaltigkeit des KI-Booms ab – hier gehen die Meinungen auseinander.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel genannten Ratings und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben; es handelt sich nicht um eigene Empfehlungen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte der Häuser: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, TD Cowen, Mizuho. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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