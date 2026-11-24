Die Dell-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Handelssymbol: DELL an der NYSE) steht vor der wichtigsten Prüfung des Jahres – und die Anleger werden schon vorher nervös. Im frühen US-Handel am Dienstag verliert die Dell Technologies Aktie rund 10,8 Prozent auf etwa 298,81 US-Dollar. Damit ist Dell einer der größten S&P 500 Verlierer des Tages. Am Montag war die Aktie nach dem Rekordtag der Chipwerte um rund 20 Prozent gesprungen. Heute nach Handelsschluss in New York legt der Serverhersteller seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor.
Dell-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 11 Prozent vor den Zahlen – jetzt zählt jede Zeile im KI-Server-Geschäft
Die Dell-Aktie verliert am 24. November 2026 im frühen US-Handel rund 10,8 Prozent auf 298,81 US-Dollar und ist einer der größten S&P 500 Verlierer des Tages. Dell legt heute nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vor. Nach Wochen der Achterbahnfahrt im KI-Sektor und einem Kurssprung von rund 20 Prozent am Montag ist die Nervosität groß.
Die Gründe für den Kursverlust
Gewinnmitnahmen vor dem Stresstest
Dell hat in diesem Jahr kaum ein Anleger kalt gelassen: Die Aktie hat sich seit Januar mehr als verdoppelt, im November aber zeitweise ein Drittel verloren. Heute geht es erneut kräftig nach unten.
Rücksetzer nach dem Montagssprung
Nach dem Plus von rund 20 Prozent nehmen Anleger Gewinne mit. Der Kurssprung war eine Gegenbewegung nach einem Ausverkauf, der die Aktie im November zeitweise um etwa 34 Prozent gedrückt hatte.
Margenwarnung von HPE
Konkurrent Hewlett Packard Enterprise fällt nach seinen Zahlen um rund 15 Prozent, weil die Marge im KI-Geschäft sinken soll. Anleger fragen, ob das auch für Dell gilt.
Der KI-Handel wackelt
Nvidia, dessen Chips in Dells KI-Servern stecken, fällt nach dem Kurssprung von 31 Prozent am Montag um rund 5 Prozent. Chip- und Speicherwerte geben ebenfalls deutlich nach.
Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich
Die Märkte rechnen laut Yahoo Finance mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Zinsschritt der Fed. Das belastet vor allem Aktien, die zuletzt stark gelaufen sind.
Was heute Abend zählt
Die Zahlen sind nur der Anfang
Analysten erwarten für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 6,62 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 49,3 Milliarden Dollar. Entscheidend wird, ob Dell sein Ziel von rund 74 Milliarden Dollar KI-Serverumsatz im laufenden Geschäftsjahr bestätigt oder anhebt und wie sich der Auftragsbestand entwickelt, zuletzt rund 95 Milliarden Dollar. Mindestens ebenso wichtig ist die Marge: Dell steht wie HPE vor der Frage, wie viel vom KI-Boom nach teuren Speicherchips tatsächlich als Gewinn übrig bleibt.
Häufige Fragen zur Dell-Aktie
Warum ist die Dell-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Anleger nehmen nach dem Kurssprung von rund 20 Prozent am Montag Gewinne mit. Die Margenwarnung von HPE, der Rücksetzer bei Nvidia und die Nervosität vor den Dell-Zahlen verstärken den Druck.
Wann legt Dell Quartalszahlen vor?
Dell veröffentlicht die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 heute, am 24. November 2026, nach US-Börsenschluss.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Dell-Aktie?
Die ISIN lautet US24703L2025, die WKN A2N6WP. An der NYSE wird die Aktie unter dem Kürzel DELL gehandelt.
Wie stark fällt die Dell Technologies Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 10,8 Prozent auf etwa 298,81 US-Dollar.
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