Minus der Dell-Aktie im frühen US-Handel, einer der größten S&P 500 Verlierer -10,78 %

erwarteter bereinigter Gewinn je Aktie, rund 156 Prozent mehr als vor einem Jahr 6,62 $

erwarteter Quartalsumsatz, rund 83 Prozent mehr als im Vorjahr 49,3 Mrd. $