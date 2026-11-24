Am Montag legte die Dell-Aktie im Zuge der KI-Erholung nach einer Marktübersicht um rund 20 Prozent zu. Zuletzt belegt ist der Schlusskurs vom 18. November mit 313,11 Dollar; verglichen mit dem Jahresschluss 2025 bei 125,88 Dollar ist das ein Plus von gut 150 Prozent. Der höchste Schlusskurs des Jahres lag nach Datenanbietern im September bei rund 588 Dollar. Wer zu den Höchstständen eingestiegen ist, sitzt also trotz der Rally noch auf einem tiefen Minus – ein Grund für die Nervosität vor dem Termin.