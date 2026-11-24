Die Dell-Aktie (Handelssymbol DELL, ISIN US24703L2025) steht heute Abend im Rampenlicht: Nach US-Börsenschluss legt der Computerkonzern seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Es ist der erste große Test, seit der Nasdaq am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um mehr als 6 Prozent hochschoss – und Dell zu den Kräftigsten im KI-Rebound gehörte.
Dell-Aktie: Heute Abend kommen die Zahlen – 95 Milliarden Dollar KI-Backlog und ein Kurs, der binnen Tagen um 20 Prozent sprang
Dell-Aktie vor den Quartalszahlen heute nach US-Börsenschluss: 95 Mrd. Dollar KI-Auftragsbestand, Q3-Ziel 49 Mrd. Dollar Umsatz – was der Markt erwartet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc., Round Rock (Texas)
- ISIN
- US24703L2025
- Handelssymbol
- DELL (NYSE)
- Zahlentermin
- heute nach US-Börsenschluss
- Quartalsdividende
- 0,63 $ je Aktie
Stand: 24.11.2026, Zahlen aus der Q2-Mitteilung vom 01.09.2026
Für Anleger geht es um eine einfache Frage mit großen Folgen: Verwandelt sich der gewaltige KI-Auftragsbestand in Umsatz und Gewinn, ohne dass die Margen unter der Last teurer Nvidia-Chips leiden? Die Dell-Aktie hat sich dieses Jahr mehr als verdoppelt und reagiert entsprechend empfindlich auf jede Zahl.
Die Ausgangslage
Wie stark ist die Dell-Aktie vor den Zahlen gelaufen?
Am Montag legte die Dell-Aktie im Zuge der KI-Erholung nach einer Marktübersicht um rund 20 Prozent zu. Zuletzt belegt ist der Schlusskurs vom 18. November mit 313,11 Dollar; verglichen mit dem Jahresschluss 2025 bei 125,88 Dollar ist das ein Plus von gut 150 Prozent. Der höchste Schlusskurs des Jahres lag nach Datenanbietern im September bei rund 588 Dollar. Wer zu den Höchstständen eingestiegen ist, sitzt also trotz der Rally noch auf einem tiefen Minus – ein Grund für die Nervosität vor dem Termin.
Was hat Dell für das dritte Quartal angekündigt?
Im Vorquartal lieferte Dell Zahlen, die den Ton setzen: Der Umsatz stieg um 58 Prozent auf 46,97 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 7,04 Dollar. Der Umsatz mit KI-optimierten Servern erreichte 16,4 Milliarden Dollar, die Bestellungen für KI-Server mit 60,9 Milliarden Dollar einen Rekord. Der Auftragsbestand stand zum Quartalsende bei 95 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q2 (Ist)
|Q3 (Ziel)
|Gesamtjahr (Ziel)
|Umsatz
|46,97 Mrd. $
|49,0 Mrd. $
|192,0 Mrd. $
|Bereinigtes EPS
|7,04 $
|6,50 $
|25,50 $
|KI-Server-Umsatz
|16,4 Mrd. $
|–
|74,0 Mrd. $
Geschäftsjahr 2027 endet am 29.01.2027. EPS bereinigt (non-GAAP).
Quelle: Dell Technologies, Unternehmensmitteilung 01.09.2026
Auffällig: Das Gesamtjahresziel für den Umsatz hob Dell von 167 auf 192 Milliarden Dollar an, den KI-Server-Umsatz von 60 auf 74 Milliarden. Für Q3 erwartet der Markt je nach Datenanbieter zwischen gut 49 und knapp 51 Milliarden Dollar Umsatz und rund 6,60 bis 6,75 Dollar Gewinn je Aktie. Beim KI-Server-Geschäft kursiert in Marktberichten ein Wert von etwa 19 Milliarden Dollar – eine Angabe, die Dell selbst nicht bestätigt hat.
Die Margenfrage
Warum schauen Anleger bei der Dell-Aktie so genau auf die Marge?
KI-Server sind Umsatzbringer, aber margenarm. Im zweiten Quartal betrug die bereinigte operative Marge 12,6 Prozent, die Bruttomarge bei 21,1 Prozent. Das Server-Segment ISG verdiente operativ 15,0 Prozent nach 8,8 Prozent im Vorjahr – ein klarer Sprung. Der freie Cashflow lag mit rund 1,0 Milliarden Dollar trotz des Umsatzbooms aber niedrig, ein Punkt, an dem Skeptiker ansetzen. Es sind vor allem Kosten für Speicherchips und GPUs, die den Gewinn je Dollar Umsatz drücken können.
Was bietet die Dell-Aktie bei Dividende und Rückkäufen?
Dell zahlt eine Quartalsdividende von 0,63 Dollar je Aktie – bei vier Zahlungen sind das 2,52 Dollar im Jahr, gemessen am Kurs von 313 Dollar knapp 0,8 Prozent. Dazu kommen Aktienrückkäufe: Im zweiten Quartal flossen laut Cashflow-Rechnung 3,8 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien, laut Unternehmen gab Dell insgesamt eine Rekordsumme von 4,3 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück. Als Bewertungsanker gilt: Auf Basis des Jahresziels von 25,50 Dollar Gewinn je Aktie ergibt sich beim Kurs von 313 Dollar ein KGV von rund 12 – eigene Rechnung, keine Kursprognose.
Häufige Fragen zur Dell-Aktie
Wann veröffentlicht Dell die Quartalszahlen?
Dell berichtet heute, Dienstag, den 24. November 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt nach Unternehmensangaben um 22.30 Uhr deutscher Zeit.
Welche Ziele hat Dell für das dritte Quartal?
Dell peilt 49,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Dell?
Zum Ende des zweiten Quartals meldete Dell einen Rekordbestand von 95 Milliarden Dollar.
Zahlt die Dell-Aktie eine Dividende?
Ja, 0,63 Dollar je Aktie pro Quartal, zuletzt gezahlt am 30. Oktober 2026.
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