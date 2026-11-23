Die Dell-Aktie (Handelssymbol DELL, ISIN US24703L2025) geht mit zwei Gesichtern in den wichtigsten Termin des Börsenjahres: Auf der einen Seite steht ein KI-Auftragsbestand von einem Rekordwert, auf der anderen ein Kurs, der binnen eines Monats rund ein Drittel verloren hat. Am Dienstag, den 24. November, legt der Konzern nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor.
Dell-Aktie: 95 Milliarden Dollar KI-Backlog vor den Zahlen am Dienstag – Dreht der Absturz?
Die Dell-Aktie steht vor den Quartalszahlen am 24. November: Rekord-Auftragsbestand von 95 Mrd. Dollar, aber rund 36 Prozent Minus im Monat.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Handelssymbol
- DELL (NYSE)
- ISIN
- US24703L2025
- Quartalszahlen
- Dienstag, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss
- Telefonkonferenz
- 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ)
Stand: 23.11.2026, Termin laut MarketBeat; Zeitangaben US-Ostküstenzeit
Der Zeitpunkt könnte kaum heikler sein. Die Wall Street hat eine schwarze Woche hinter sich: Wie CNBC am 19. November berichtete, schlossen S&P 500 und Dow Jones in der Korrektur, der Nasdaq radierte seinen Jahresgewinn aus. Zum Wochenstart erholten sich die Terminmärkte zwar. Doch kaum ein Titel steht so sinnbildlich für die Frage, ob der KI-Hardware-Boom trägt, wie Dell.
Die Ausgangslage
Warum steht die Dell-Aktie vor den Zahlen so unter Druck?
Die Zahlen sprechen eigentlich eine klare Sprache. Im Vorquartal meldete Dell laut MarketBeat einen Umsatz von 46,97 Milliarden Dollar, ein Plus von 57,7 Prozent, und einen bereinigten Gewinn von 7,04 Dollar je Aktie bei einem Konsens von 4,91 Dollar. Der Konzern hob seine Jahresziele zum dritten Mal in Folge an: Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2027 rund 192 Milliarden Dollar erreichen, der Gewinn je Aktie etwa 25,50 Dollar. Zwei Quartale zuvor lag die Spanne beim Umsatz noch bei 165 bis 169 Milliarden Dollar (Earnings Whispers via Finviz).
Trotzdem ist die Dell Aktie vom Hoch bei knapp 596 Dollar auf zuletzt deutlich unter 350 Dollar gefallen; Finviz nennt in seiner Vorschau vom 16. November einen Kurs von rund 345 Dollar, seitdem ging es weiter abwärts. Die Börse Express meldete für die Xetra-Notierung am 22. November rund 254 Euro, ein Wochenminus von etwa 17,6 Prozent und ein Monatsminus von etwa 36,5 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten steht dennoch ein Plus von gut 137 Prozent.
Das große Bild
Was bedeutet der KI-Ausverkauf für die Dell-Aktie?
Dell ist in dieser Woche kein Einzelfall, sondern der erste große Prüfstein für eine ganze Branche. Die Aktie hängt am selben Faden wie Nvidia, Micron und die sogenannten Neoclouds: Alle verdienen am Ausbau der KI-Rechenzentren, und alle leiden, wenn Anleger an der Finanzierung dieser Investitionen zweifeln. Dell liefert die Server, in denen die Beschleunigerchips stecken, und kassiert dafür zweistellige Milliardenbeträge. Fallen die Bestellungen oder verschiebt sich die Auslieferung, trifft es den Hersteller direkt.
Genau darauf zielt der Auftragsbestand. Er stieg laut Earnings-Whispers-Vorschau auf den Rekordwert von 95 Milliarden Dollar, nach 51,3 Milliarden Dollar im Quartal zuvor. Allein in einem Quartal verbuchte Dell zuletzt Bestellungen für KI-Server im Wert von 60,9 Milliarden Dollar. Das Ziel für den KI-Server-Umsatz im Geschäftsjahr 2027 hob das Management auf 74 Milliarden Dollar an.
Backlog ist noch kein Umsatz
Ein Auftragsbestand zählt erst, wenn er ausgeliefert wird. Laut Vorschau war die Speicherversorgung bei jeder jüngsten Telefonkonferenz der limitierende Faktor; die Umwandlung in Lieferungen hängt von der Verfügbarkeit der Komponenten ab.
Gute Margen, aber nicht garantiert
Die Infrastruktursparte erreichte zuletzt eine operative Marge von 15 Prozent, 620 Basispunkte mehr als im Vorjahr. Das Management warnte, dass nicht alle Mix- und Preisvorteile jedes Quartal wiederkehren.
Breite statt Spitze
Das Geschäft mit klassischen Servern wuchs um 122 Prozent, das Speichergeschäft um 26 Prozent. Im PC-Geschäft steuert Dell mit einer Marge von rund 6 Prozent bewusst auf Marktanteil.
Der Termin
Was erwartet die Börse am Dienstagabend?
Die Latte liegt hoch, aber sie liegt nicht überall gleich hoch. Dell selbst peilt für das dritte Quartal einen Umsatz von etwa 49,0 Milliarden Dollar und einen Gewinn von rund 6,50 Dollar je Aktie an. Der Marktkonsens liegt laut Earnings Whispers bei 6,63 Dollar und 50,63 Milliarden Dollar, laut MarketBeat bei 6,56 Dollar und 49,22 Milliarden Dollar. Zum Vorjahresquartal (27,01 Milliarden Dollar Umsatz, 2,35 Dollar Gewinn je Aktie) wäre das beim Umsatz fast eine Verdoppelung.
|Kennzahl
|Gewinn je Aktie
|Umsatz
|Dell-Ziel (Guidance)
|rund 6,50 $
|rund 49,0 Mrd. $
|Konsens Earnings Whispers
|6,63 $
|50,63 Mrd. $
|Konsens MarketBeat
|6,56 $
|49,22 Mrd. $
|Vorjahresquartal
|2,35 $
|27,01 Mrd. $
Die Konsensschätzungen der beiden Quellen weichen voneinander ab; Whisper-Zahl laut Earnings Whispers. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Dell-Angaben, Earnings Whispers via Finviz (16.11.2026), MarketBeat (17.11.2026)
Dazu kommt die sogenannte Whisper-Zahl, die inoffizielle Erwartung am Markt: Sie liegt bei 7,25 Dollar. Earnings Whispers beschreibt die Stimmung der Anleger als von leicht optimistisch auf leicht skeptisch gedreht. Wichtig wird neben den Zahlen der Ausblick: Gelingt es Dell, die Jahresziele erneut anzuheben, wäre das ein starkes Signal gegen die Sorge um die KI-Nachfrage.
Die Stimmen der Analysten
Welche Kursziele der Analysten gibt es für die Dell Aktie?
Zahlreiche Banken hatten ihre Kursziele vor dem Kursrutsch angehoben; die Zahlen unten sind daher teils älter. Laut MarketBeat führen die Analysten Dell mit der Gesamteinstufung „Moderate Buy“ (1 Strong Buy, 26 Buy, 9 Hold) und einem durchschnittlichen Kursziel von 563,64 Dollar. Zu den genannten Häusern gehören Mizuho (Outperform, Ziel 650 Dollar, 6. Oktober), Raymond James (Outperform, 617 Dollar, 2. September), die Bank of America (Buy, 600 Dollar, 31. August) und TD Cowen (Hold, 550 Dollar, 29. September). Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Einschätzung von aktiencheck.de.
Die wichtigsten Fragen
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wann legt Dell die Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, den 24. November 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt laut MarketBeat um 16:30 Uhr US-Ostküstenzeit (22:30 Uhr MEZ).
Was erwarten Analysten für das dritte Quartal?
Der Konsens liegt je nach Quelle bei 6,56 bis 6,63 Dollar Gewinn je Aktie und 49,2 bis 50,6 Milliarden Dollar Umsatz. Dell selbst peilt rund 6,50 Dollar und 49,0 Milliarden Dollar an.
Wie hoch ist der KI-Auftragsbestand von Dell?
Laut Earnings-Whispers-Vorschau ein Rekordwert von 95 Milliarden Dollar, nach 51,3 Milliarden Dollar im Quartal zuvor.
Zahlt die Dell-Aktie eine Dividende?
Ja, laut MarketBeat 0,63 Dollar je Quartal, annualisiert 2,52 Dollar, eine Rendite von rund 0,8 Prozent.
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