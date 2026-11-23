Die Zahlen sprechen eigentlich eine klare Sprache. Im Vorquartal meldete Dell laut MarketBeat einen Umsatz von 46,97 Milliarden Dollar, ein Plus von 57,7 Prozent, und einen bereinigten Gewinn von 7,04 Dollar je Aktie bei einem Konsens von 4,91 Dollar. Der Konzern hob seine Jahresziele zum dritten Mal in Folge an: Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2027 rund 192 Milliarden Dollar erreichen, der Gewinn je Aktie etwa 25,50 Dollar. Zwei Quartale zuvor lag die Spanne beim Umsatz noch bei 165 bis 169 Milliarden Dollar (Earnings Whispers via Finviz).

Trotzdem ist die Dell Aktie vom Hoch bei knapp 596 Dollar auf zuletzt deutlich unter 350 Dollar gefallen; Finviz nennt in seiner Vorschau vom 16. November einen Kurs von rund 345 Dollar, seitdem ging es weiter abwärts. Die Börse Express meldete für die Xetra-Notierung am 22. November rund 254 Euro, ein Wochenminus von etwa 17,6 Prozent und ein Monatsminus von etwa 36,5 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten steht dennoch ein Plus von gut 137 Prozent.