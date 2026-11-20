Der Antrag 21/9078 („Stopp der Deindustrialisierung – Beendigung des European Green Deal und des EU-Zentralismus“) verlangt laut Bundestag-Seite die Aussetzung und langfristige Abschaffung des EU-Emissionshandels und der nationalen CO2-Bepreisung, die Revision oder Beendigung von „Fit for 55“, den Wiedereinstieg in die Kernkraft und die Aufhebung der EU-Verordnung 2026/261 zum Verbot russischen Erdgases. Der Antrag 21/9079 („Insolvenzwelle stoppen – Deutsche Wirtschaft stärken“) fordert eine Senkung der Umsatzsteuer auf Erdgas und Fernwärme auf 7 Prozent, Stromsteuer und Energiesteuern auf EU-Mindestsätze, Kohleverstromung als Grundlast und ein Ende der Russland-Sanktionen.

Federführend sind der Ausschuss für Angelegenheiten der EU (21/9078) und der Ausschuss für Wirtschaft und Energie (21/9079). Eine Mehrheit für die Forderungen ist nicht in Sicht; ein Beschluss steht nicht an.