Der Bundestag hat am Donnerstag, 12. November 2026, in erster Lesung zwei Anträge der AfD-Fraktion zur Industriepolitik beraten und ohne Abstimmung zur Sache an die Ausschüsse überwiesen. Die Debatte zeigt, wie unterschiedlich die Fraktionen den Zustand der deutschen Industrie beschreiben, die für den DAX mit Konzernen wie Volkswagen, BASF, Siemens oder Lanxess zentral ist. Der DAX notierte am Freitag um 14:05 Uhr mit minus 2,2 Prozent bei 24.899 Punkten (dpa-AFX); ein Zusammenhang mit der Debatte ist nicht belegt.
Deindustrialisierung: Bundestag streitet über AfD-Anträge zu Green Deal und Insolvenzwelle, Koalition verweist auf 6,5 Prozent mehr Exporte - Was heißt der Streit für DAX und Industrieaktien?
Der Bundestag hat zwei AfD-Anträge zur Industriepolitik in die Ausschüsse überwiesen. Die Fraktionen zeichneten unterschiedliche Bilder der deutschen Industrie. Die Positionen im Überblick, ohne Wertung, mit Blick auf DAX, Industrie- und Energieaktien.
Was fordern die beiden AfD-Anträge?
Der Antrag 21/9078 („Stopp der Deindustrialisierung – Beendigung des European Green Deal und des EU-Zentralismus“) verlangt laut Bundestag-Seite die Aussetzung und langfristige Abschaffung des EU-Emissionshandels und der nationalen CO2-Bepreisung, die Revision oder Beendigung von „Fit for 55“, den Wiedereinstieg in die Kernkraft und die Aufhebung der EU-Verordnung 2026/261 zum Verbot russischen Erdgases. Der Antrag 21/9079 („Insolvenzwelle stoppen – Deutsche Wirtschaft stärken“) fordert eine Senkung der Umsatzsteuer auf Erdgas und Fernwärme auf 7 Prozent, Stromsteuer und Energiesteuern auf EU-Mindestsätze, Kohleverstromung als Grundlast und ein Ende der Russland-Sanktionen.
Federführend sind der Ausschuss für Angelegenheiten der EU (21/9078) und der Ausschuss für Wirtschaft und Energie (21/9079). Eine Mehrheit für die Forderungen ist nicht in Sicht; ein Beschluss steht nicht an.
|Antrag
|Zentrale Forderungen
|21/9078
|Emissionshandel aussetzen und abschaffen, „Fit for 55“ revidieren, Kernkraft, Aufhebung des Verbots russischen Erdgases
|21/9079
|Umsatzsteuer auf Erdgas/Fernwärme 7 %, Energiesteuern auf EU-Mindestsätze, Kohle als Grundlast, Ende der Russland-Sanktionen
Angaben laut Textarchiv des Bundestags (Debatte 12.11.2026); Inhalte sind Forderungen der AfD-Fraktion, keine Beschlüsse.
Quelle: Deutscher Bundestag
Wie bewerten die Fraktionen die Lage der Industrie?
Micha Fehre (AfD) sprach von einer halben Million verlorener Industriearbeitsplätze seit 2019 und 190.000 geschlossenen Unternehmen im vergangenen Jahr. Tilman Kuban (CDU/CSU) hielt dagegen, die Warenexporte ins EU-Ausland seien 2025 um 6,5 Prozent gestiegen, der EU-Binnenmarkt sei „unser Stabilitätsanker“. Sebastian Roloff (SPD) nannte Deutschland die Nummer zwei beim Export von Klimatechnologien mit zehn Prozent Marktanteil. Auch Claudia Müller (Grüne) und Mirze Edis (Linke) sprachen. aktiencheck.de gibt die Angaben als Positionen der Redner wieder und bewertet sie nicht.
Im Antrag 21/9079 verweist die AfD auf Volkswagen: Vier Werke sollten schließen, langfristig fielen 100.000 Stellen weg, davon 50.000 bereits beschlossen. Diese Angaben stammen aus dem Antrag und sind nicht von aktiencheck.de geprüft.
Was bedeutet der Streit für Aktien und DAX?
Aus der Debatte folgen keine Beschlüsse und damit keine unmittelbaren Folgen für Unternehmen. Für Anleger relevant ist die Richtung der Diskussion: Energiekosten, CO2-Preise und Regulierung gehören zu den Kernthemen der energieintensiven Industrie. Die Redaktion ordnet als Einschätzung ein, dass Aktien aus Chemie, Stahl, Autoindustrie und Energieversorgung sensibel auf Veränderungen bei Energiepreisen und CO2-Kosten reagieren, etwa die Volkswagen Aktie, die BASF Aktie, Lanxess oder E.ON. Belegte Kursreaktionen auf die Debatte gibt es nicht.
Die aktuelle Kursschwäche hat andere Gründe: Der DAX fiel laut dpa-AFX zum sechsten Mal in Folge, getrieben vom Tech-Ausverkauf, Zinssorgen und einem starken US-Dollar; das Jahresplus ist auf unter zwei Prozent geschmolzen, nach zwischenzeitlich rund zehn Prozent.
Was beobachten Anleger als Nächstes?
die Beratung der Anträge in den Ausschüssen für EU-Angelegenheiten sowie für Wirtschaft und Energie (Termine nicht genannt),
die Haushaltsberatungen im Bundestag bis zum 27. November 2026 (laut inFranken),
die Entwicklung der Energiepreise und der CO2-Kosten für energieintensive Branchen.
FAQ: Häufige Fragen zur Industriedebatte im Bundestag
Was hat der Bundestag am 12. November 2026 beschlossen? Nichts in der Sache: Die beiden AfD-Anträge wurden in erster Lesung an die Ausschüsse überwiesen.
Was fordert die AfD? Unter anderem ein Ende des Emissionshandels, eine Revision von „Fit for 55“, Kernkraft, niedrigere Energiesteuern und ein Ende der Russland-Sanktionen.
Wie sieht die Koalition die Lage? CDU/CSU nannte ein Exportplus von 6,5 Prozent ins EU-Ausland 2025, die SPD verwies auf Deutschlands Rolle bei Klimatechnologien.
Was heißt das für Industrieaktien? Direkte Folgen gibt es nicht; die Redaktion beobachtet Energie- und CO2-Kosten als Einflussfaktor (Einschätzung der Redaktion).
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