Im August hatte Deere die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr auf 4,75 bis 5,0 Milliarden US-Dollar angehoben. Konzernchef John May erklärte, er gehe davon aus, dass 2026 den Tiefpunkt des aktuellen Zyklus im Agrargeschäft markiert. Ein erstes Indiz dafür: Die frühen Bestellungen für große Landmaschinen des Modelljahrs 2027 lagen im mittleren einstelligen Prozentbereich über dem Vorjahr. Am Mittwoch muss Deere zeigen, ob sich diese Zuversicht bestätigt. Belastend wirken Südamerika, wo die Erwartungen auf ein Minus von 15 bis 20 Prozent gekappt wurden, und europäische Ackerbaubetriebe unter Kostendruck.