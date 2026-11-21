Die Deere Aktie (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: DCO, US-Handelssymbol: DE, NYSE) steht vor einem Härtetest. Am Mittwoch, dem 25. November, legt der weltgrößte Landmaschinenhersteller vor Börsenbeginn die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Die Deere Aktie notierte zuletzt im Bereich um 640 US-Dollar, über der 200-Tage-Linie bei rund 613 US-Dollar, aber rund 10 Prozent unter dem Hoch von 721 US-Dollar nach den letzten Zahlen.
Deere Aktie: Zahlen am 25. November – war 2026 wirklich der Tiefpunkt im Agrarzyklus? – Die Stunde der Wahrheit
Die Deere Aktie geht in die entscheidenden Quartalszahlen. Der Landmaschinenriese soll trotz 17 Prozent weniger Umsatz mehr verdienen, das Management hat 2026 als Talsohle des Agrarzyklus ausgerufen. Was Analysten erwarten, wo die Risiken liegen und welche Marken zählen.
Die Erwartung
Weniger Umsatz, mehr Gewinn?
Die Wall Street erwartet einen Gewinn von 4,07 US-Dollar je Aktie, ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber 3,93 US-Dollar im Vorjahr. Gleichzeitig soll der Umsatz auf rund 10,30 Milliarden US-Dollar fallen, ein Rückgang von etwa 17 Prozent. Genau dieser Widerspruch ist der Kern des Quartals: Deere soll weniger verkaufen und trotzdem mehr verdienen, gestützt auf Preise, Kostendisziplin und geringere Zollbelastungen. Die inoffizielle Flüsterschätzung liegt mit 4,30 US-Dollar je Aktie sogar darüber.
Die These
Konzernchef May ruft die Talsohle aus
Im August hatte Deere die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr auf 4,75 bis 5,0 Milliarden US-Dollar angehoben. Konzernchef John May erklärte, er gehe davon aus, dass 2026 den Tiefpunkt des aktuellen Zyklus im Agrargeschäft markiert. Ein erstes Indiz dafür: Die frühen Bestellungen für große Landmaschinen des Modelljahrs 2027 lagen im mittleren einstelligen Prozentbereich über dem Vorjahr. Am Mittwoch muss Deere zeigen, ob sich diese Zuversicht bestätigt. Belastend wirken Südamerika, wo die Erwartungen auf ein Minus von 15 bis 20 Prozent gekappt wurden, und europäische Ackerbaubetriebe unter Kostendruck.
Einordnung der Redaktion: Die Deere Aktie hat die These vom Zyklustief bereits teilweise eingepreist, einen kräftigen Aufschwung aber noch nicht. Entscheidend wird der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Bestätigt das Management die Erholung, könnte das Hoch bei 721 US-Dollar wieder in Reichweite rücken. Verschiebt sich die Wende, ist die 200-Tage-Linie die nächste wichtige Marke.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Deere Aktie
Wann legt Deere die nächsten Zahlen vor?
Am Mittwoch, dem 25. November 2026, vor Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr US-Zentralzeit.
Was erwarten Analysten von Deere?
Einen Gewinn von 4,07 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von rund 10,30 Milliarden US-Dollar. Das wäre ein leichter Gewinnanstieg bei deutlich weniger Umsatz.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deere Aktie?
ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: DCO, US-Handelssymbol: DE (NYSE).
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