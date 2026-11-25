Die Deere Aktie (ISIN: US2441991054, FSE: DCO, NYSE: DE) steht heute im Rampenlicht: Der Landmaschinenhersteller legt vor der US-Börseneröffnung seine Zahlen zum vierten Quartal und den ersten Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 vor, in der verkürzten Woche vor Thanksgiving. Zum Redaktionsschluss lagen die Ist-Zahlen noch nicht vor, die Werte in diesem Beitrag sind Erwartungen. Die Deere Aktie Prognose hängt weniger am Quartal als am Ausblick für 2027.
Deere Aktie Prognose: Zahlen und erster Ausblick 2027 - Boden im Agrarzyklus oder neuer Reset?
Deere legt heute vor der US-Börseneröffnung Zahlen und den ersten Ausblick für 2027 vor. Die Deere Aktie Prognose: Was der Markt erwartet, warum Analysten vor einem Reset warnen und was Chartbild und Bewertung der Deere-Aktie verraten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deere & Company (John Deere)
- Sitz
- Moline, Illinois
- Branche
- Land-, Bau- und Forstmaschinen, Finanzierung
- Börse / Ticker
- NYSE, DE (in Deutschland u. a. Xetra)
- Chairman und CEO
- John May
- CFO
- Brent Norwood
- Geschäftsjahr
- endet Anfang November
- Schlusskurs 24.11.2026
- rund 610 USD
Stand: 25.11.2026, Kurs: Schluss NYSE am 24.11.2026, rund
Die Erwartungen
Was der Markt vom vierten Quartal erwartet
|Kennzahl
|Erwartung
|Vergleich
|EPS Q4
|rund 4,03 USD (Spanne 4,01 bis 4,07 USD)
|Vorjahr: 3,93 USD
|Umsatz Q4
|rund 10,34 bis 10,38 Mrd. USD
|Maschinengeschäft
|Nettogewinn Q4 (rechnerisch)
|rund 0,94 bis 1,19 Mrd. USD
|aus der Jahresprognose von 4,75 bis 5,00 Mrd. USD
|EPS Geschäftsjahr 2027
|rund 23,40 USD
|+29% laut Barchart
Konsens aus mehreren Quellen. Der Umsatz bezieht sich vermutlich auf das Maschinengeschäft; der Gesamtumsatz im Vorjahresquartal lag bei 12,39 Mrd. USD.
Quelle: Seeking Alpha, Investing.com, Barchart, Benzinga, Trend und Ticker
Nach neun Monaten lag der Nettogewinn bereits bei 3,808 Mrd. USD. Das Quartal gilt daher als vorhersehbar, entscheidend ist der Blick nach vorn.
Der Ausblick
Das Duell um das Geschäftsjahr 2027
Bernstein-Analyst Dillard (Market Perform, Kursziel 580 USD) erwartet einen Reset: Deere dürfte für 2027 einen Nettogewinn von etwa 5,4 Mrd. USD in Aussicht stellen, rund 20 USD je Aktie, laut Investing.com 5% bis 10% unter den Erwartungen von Buy- und Sell-Side. Im besten Fall rechnet Bernstein mit 6,3 Mrd. USD. Oppenheimer-Analystin Kristen Owen ist dagegen bullisch und sagt, der Markt erwarte für 2027 ein Umsatzplus von 7% bis 9% und ein Ergebnisplus je Aktie von 20% bis 25%. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von etwa 6,1% bis 6,4% nach den Zahlen ein.
Der Vorjahresvergleich mahnt zur Vorsicht: Im November 2025 lag der erste Ausblick mit 4,00 bis 4,75 Mrd. USD unter dem Ergebnis von 5,027 Mrd. USD, die Deere Aktie fiel damals um 5,2%.
Das letzte Quartal
Rückenwind im Bau, Gegenwind in der Landwirtschaft
Im dritten Quartal (20. August 2026) verdiente Deere 1,379 Mrd. USD oder 5,10 USD je Aktie (+7%, Konsens: 4,69 USD) bei 12,608 Mrd. USD Umsatz (+5%). Die operative Marge im Maschinengeschäft lag bei 14,4%. Das Segment Production und Precision Ag verlor 6% auf 3,998 Mrd. USD, Construction und Forestry legte um 18% auf 3,618 Mrd. USD zu (Marge: 12,1%). Die Jahresprognose hob Deere auf 4,75 bis 5,00 Mrd. USD an. CEO John May sieht 2026 als Boden des aktuellen Zyklus bei Agrarmaschinen.
Bei den Zöllen fielen 2026 direkte Kosten von rund 1,1 Mrd. USD an, abzüglich 382 Mio. USD Rückerstattungen nach dem Urteil des Supreme Court zu den IEEPA-Zöllen. Für 2027 rechnet Deere mit rund 1 Mrd. USD Netto-Zollbelastung. Die Rückerstattungen fallen weg und belasten den Vergleich.
Das Chartbild
Deere Aktie Chart: Abstand zum Rekordhoch
Die Deere Aktie schloss am 24. November bei rund 610 USD (Xetra: 555,20 EUR). In der Vorwoche verlor sie etwa 7% bei sechs Verlusttagen in Folge. Das Allzeithoch stammt aus dem September, die 52-Wochen-Spanne reicht von 433 USD im August bis 674,19 USD. Laut Finexus liegt der Kurs unter der 50-Tage- und über der 200-Tage-Linie. Unterstützungen nennen Beobachter bei 618,73 USD (Pivot) und 601,45 USD. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 31%.
Bewertung und Analysten
Deere Aktie: Hohe Bewertung im Zyklustief
Die Marktkapitalisierung beträgt rund 165,5 Mrd. USD. Das KGV auf die letzten zwölf Monate liegt bei 34,1 (Ergebnis je Aktie: 17,99 USD), das erwartete KGV für 2027 bei etwa 26 bis 27. Die Dividende beträgt 6,48 USD je Jahr (1,06% Rendite). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 694,01 USD, laut Investing.com empfehlen 16 von 25 Analysten den Kauf. Bernstein rechnet vor, dass Deere auf den Gewinn 2027 mit 80% Aufschlag zum S&P 500 notiert, im Zyklustief seien etwa 40% üblich. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de nicht übernimmt.
Die Prognose
Deere Aktie Prognose: drei Szenarien für den Ausblick
Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Ausblick auf oder über Konsens (rund 23 USD je Aktie)
Bestätigt Deere den Zyklusboden und stellt 2027 eine Erholung in Aussicht, wäre das ein Erleichterungssignal für die Deere Aktie.
Ausblick Richtung Bernstein (rund 20 USD je Aktie)
Ein Reset würde Erwartungen kappen. Wie im Vorjahr, als die Aktie um 5,2% fiel, wäre Druck bei hoher Bewertung wahrscheinlich.
Mittel- bis langfristig: Zyklus und Technologie
Mittelfristig entscheidet, ob sich der Agrarzyklus 2027 dreht. Langfristig sehen Bernstein-Analysten durch Präzisionslandwirtschaft und Physical AI ein Mid-Cycle-Ergebnis von bis zu rund 43 USD je Aktie.
Häufige Fragen zur Deere Aktie
Wann veröffentlicht Deere die Zahlen? Heute, am 25. November, vor der US-Börseneröffnung. Die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr Central Time.
Was wird für das vierte Quartal erwartet? Ein Ergebnis je Aktie von rund 4,03 USD (Vorjahr: 3,93 USD) bei rund 10,3 Mrd. USD Umsatz.
Was zählt mehr als die Zahlen? Der erste Ausblick für 2027: Der Konsens liegt bei rund 23,40 USD je Aktie, Bernstein erwartet nur rund 20 USD.
Zahlt die Deere Aktie Dividende? Ja, 6,48 USD je Jahr, eine Rendite von rund 1,06%.
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