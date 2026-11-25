Bernstein-Analyst Dillard (Market Perform, Kursziel 580 USD) erwartet einen Reset: Deere dürfte für 2027 einen Nettogewinn von etwa 5,4 Mrd. USD in Aussicht stellen, rund 20 USD je Aktie, laut Investing.com 5% bis 10% unter den Erwartungen von Buy- und Sell-Side. Im besten Fall rechnet Bernstein mit 6,3 Mrd. USD. Oppenheimer-Analystin Kristen Owen ist dagegen bullisch und sagt, der Markt erwarte für 2027 ein Umsatzplus von 7% bis 9% und ein Ergebnisplus je Aktie von 20% bis 25%. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von etwa 6,1% bis 6,4% nach den Zahlen ein.

Der Vorjahresvergleich mahnt zur Vorsicht: Im November 2025 lag der erste Ausblick mit 4,00 bis 4,75 Mrd. USD unter dem Ergebnis von 5,027 Mrd. USD, die Deere Aktie fiel damals um 5,2%.