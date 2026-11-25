Wann legt Deere die Zahlen vor?

Heute, am 25. November, vor dem Handelsstart in New York.

Was erwarten Analysten?

Im Schnitt rund 4,03 Dollar Gewinn je Aktie bei etwa 10,3 Milliarden Dollar Umsatz.

Worauf kommt es besonders an?

Auf den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027, die Zollkosten und die Nachfrage nach großen Landmaschinen.