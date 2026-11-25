Für die Deere Aktie ist heute ein Schlüsseltag. Der weltgrößte Landmaschinenhersteller legt vor dem Börsenstart in New York die Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres vor. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund ein Drittel zugelegt, obwohl die Landwirtschaft in Nordamerika und Südamerika weiter schwächelt. Die Erwartungen an den Ausblick sind entsprechend hoch.
Deere Aktie: Heute fallen die Zahlen – ist der Boden im Landmaschinen-Zyklus wirklich erreicht?
Deere legt heute vor dem US-Börsenstart die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn gut 30 Prozent im Plus, obwohl der Umsatz mit großen Landmaschinen weiter schrumpft. Jetzt zählt vor allem eines: der Ausblick auf 2027. Worauf Anleger der Deere Aktie achten müssen.
Die Erwartungen
Was der Markt heute sehen will
Analysten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn von rund 4,03 Dollar je Aktie und einem Umsatz von etwa 10,3 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr hatte Deere im vierten Quartal 3,93 Dollar je Aktie verdient. Aus der eigenen Jahresprognose ergibt sich für das Quartal ein Gewinn zwischen rund 942 Millionen und 1,19 Milliarden Dollar. In drei der vergangenen vier Quartale hat Deere die Erwartungen übertroffen.
Im dritten Quartal hatte Deere den Umsatz um 5 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar gesteigert und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 4,75 bis 5,0 Milliarden Dollar angehoben. Das Management sprach davon, dass der Tiefpunkt im Zyklus der Agrartechnik erreicht sei. Gleichzeitig warnte es: Die Zölle kosten im laufenden Jahr direkt rund 1,1 Milliarden Dollar und dürften 2027 noch stärker belasten.
Die Knackpunkte
Ausblick, Zölle und Baumaschinen
Entscheidend wird der erste Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Für große Landmaschinen in Nordamerika rechnete Deere zuletzt mit einem Branchenrückgang von 15 bis 20 Prozent. Stärke kommt dagegen von Bau- und Forstmaschinen, wo der Umsatz 2026 um rund 20 Prozent steigen soll. Weil die Deere Aktie schon viel Erholung vorwegnimmt, könnte jede Enttäuschung beim Ausblick hart bestraft werden.
Die Börse feiert schon die Erholung der Landwirtschaft – heute muss Deere zeigen, dass sie auch kommt.
Die Deere Aktie wird an der NYSE und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Deere Aktie
Wann legt Deere die Zahlen vor?
Heute, am 25. November, vor dem Handelsstart in New York.
Was erwarten Analysten?
Im Schnitt rund 4,03 Dollar Gewinn je Aktie bei etwa 10,3 Milliarden Dollar Umsatz.
Worauf kommt es besonders an?
Auf den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027, die Zollkosten und die Nachfrage nach großen Landmaschinen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.