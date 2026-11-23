Der DAX ist am Montag, 23. November 2026, mit klaren Gewinnen in die neue Woche gestartet. Gegenüber den Schlusskursen vom Freitag, 20. November 2026, legte der deutsche Leitindex um rund 2,2 Prozent zu. An der Spitze zogen Siemens Energy mit einem Plus von 7,34 Prozent und Infineon mit 6,56 Prozent an. Am anderen Ende rutschte die Deutsche Börse um 1,33 Prozent ab.
DAX zieht rund 2,2 Prozent an: Siemens Energy und Infineon vorn, Deutsche Börse am Ende
Der DAX ist am Montag, 23. November 2026, um rund 2,2 Prozent gestiegen. Siemens Energy gewann 7,34 Prozent, Infineon 6,56 Prozent. Die Deutsche Börse war mit minus 1,33 Prozent der schwächste Wert.
DAX Analyse: Breiter Kaufschub zum Wochenstart
Der Anstieg stand auf breitem Fundament: Von den 40 DAX-Mitgliedern schlossen 36 im Plus, nur 4 gaben nach. Unverändert blieb kein Wert. Diese DAX Analyse zeigt einen Handelstag, an dem die Käufer fast im gesamten Index den Ton angaben. Neben den Spitzenreitern legten auch Siemens um 4,12 Prozent auf 265,15 EUR, MTU Aero Engines um 3,06 Prozent auf 343,60 EUR und Airbus um 3,03 Prozent auf 195,72 EUR deutlich zu.
Die DAX Gewinner: Siemens Energy setzt sich an die Spitze
Unter den DAX Gewinnern stand der Münchner Energietechnikkonzern Siemens Energy ganz oben. Die Aktie schoss um 7,34 Prozent auf 127,00 EUR nach oben und war damit der stärkste Wert im Index. Dahinter folgte der Chiphersteller Infineon aus Neubiberg, dessen Papiere um 6,56 Prozent auf 48,42 EUR kletterten.
Rang drei belegte der Essener Baukonzern Hochtief: Die Aktie stieg um 5,38 Prozent auf 356,20 EUR. Auch die Deutsche Bank aus Frankfurt am Main zählte zu den DAX-Gewinnern des Tages und rückte um 4,79 Prozent auf 30,53 EUR vor.
Knapp dahinter schloss Rheinmetall den Kreis der fünf stärksten Werte. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern legte um 4,73 Prozent auf 726,20 EUR zu. Alle fünf DAX Gewinner übertrafen damit den Index deutlich.
Die DAX Verlierer: Deutsche Börse rutscht ans Tabellenende
Nur vier Werte schlossen im Minus. Den letzten Platz unter den DAX Verlierern belegte der Börsenbetreiber Deutsche Börse aus Eschborn, dessen Aktie um 1,33 Prozent auf 310,90 EUR nachgab. Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer aus Leverkusen verlor 0,71 Prozent auf 52,98 EUR.
Die Deutsche Telekom aus Bonn gab leicht um 0,34 Prozent auf 26,25 EUR nach. Beiersdorf, der Hamburger Konsumgüterhersteller, schloss mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 79,00 EUR. Die Abschläge der DAX-Verlierer blieben damit insgesamt überschaubar.
Mercedes-Benz gehörte zu den schwächsten Werten des Tages, ohne zu verlieren: Die Aktie des Stuttgarter Autobauers hielt sich mit einem Mini-Plus von 0,01 Prozent bei 37,63 EUR knapp im positiven Bereich. Auch BMW kam mit plus 0,04 Prozent auf 53,48 EUR kaum vom Fleck.
DAX Check: Kräftiger Montag mit wenigen Ausreißern nach unten
Der DAX Check zum 23. November 2026 fällt eindeutig aus: Mit einem Plus von rund 2,2 Prozent und 36 steigenden gegenüber 4 fallenden Werten war der Wochenauftakt von breiter Kauflaune geprägt. Siemens Energy, Infineon und Hochtief führten das Feld mit Gewinnen von jeweils mehr als 5 Prozent an.
Auf der Gegenseite blieb die Deutsche Börse mit minus 1,33 Prozent der einzige Wert mit einem Verlust von mehr als einem Prozent. Damit endet dieser DAX Check mit einem Handelstag, an dem die Spannweite zwischen Spitze und Schlusslicht groß war, die Richtung des Gesamtmarkts aber klar nach oben zeigte.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Siemens Energy
|127,00 EUR
|+7,34 %
|2
|Infineon
|48,42 EUR
|+6,56 %
|3
|Hochtief
|356,20 EUR
|+5,38 %
|4
|Deutsche Bank
|30,53 EUR
|+4,79 %
|5
|Rheinmetall
|726,20 EUR
|+4,73 %
|6
|Siemens
|265,15 EUR
|+4,12 %
|7
|MTU Aero Engines
|343,60 EUR
|+3,06 %
|8
|Airbus
|195,72 EUR
|+3,03 %
|9
|Zalando
|28,97 EUR
|+2,58 %
|10
|Heidelberg Materials
|177,70 EUR
|+2,39 %
|11
|Volkswagen
|63,96 EUR
|+2,14 %
|12
|Continental
|71,02 EUR
|+2,13 %
|13
|Merck
|149,50 EUR
|+2,08 %
|14
|RWE
|56,86 EUR
|+2,08 %
|15
|GEA Group
|69,55 EUR
|+1,90 %
|16
|adidas
|168,10 EUR
|+1,88 %
|17
|DHL Group
|58,12 EUR
|+1,79 %
|18
|Daimler Truck
|41,20 EUR
|+1,68 %
|19
|SAP
|186,34 EUR
|+1,45 %
|20
|Scout24
|81,85 EUR
|+1,36 %
|21
|Fresenius Medical Care
|38,09 EUR
|+1,30 %
|22
|BASF
|49,97 EUR
|+1,23 %
|23
|Allianz
|457,00 EUR
|+1,15 %
|24
|Fresenius
|51,94 EUR
|+1,09 %
|25
|Vonovia
|17,07 EUR
|+1,07 %
|26
|Commerzbank
|36,69 EUR
|+0,94 %
|27
|E.ON
|18,74 EUR
|+0,70 %
|28
|Munich Re
|582,40 EUR
|+0,41 %
|29
|Hannover Rück
|295,00 EUR
|+0,41 %
|30
|Symrise
|94,90 EUR
|+0,40 %
|31
|Siemens Healthineers
|43,12 EUR
|+0,37 %
|32
|Henkel
|85,88 EUR
|+0,19 %
|33
|Brenntag
|55,96 EUR
|+0,18 %
|34
|Qiagen
|45,10 EUR
|+0,07 %
|35
|BMW
|53,48 EUR
|+0,04 %
|36
|Mercedes-Benz
|37,63 EUR
|+0,01 %
|37
|Beiersdorf
|79,00 EUR
|-0,23 %
|38
|Deutsche Telekom
|26,25 EUR
|-0,34 %
|39
|Bayer
|52,98 EUR
|-0,71 %
|40
|Deutsche Börse
|310,90 EUR
|-1,33 %
Quelle: Montag, 23. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 20. November 2026
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