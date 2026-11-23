Der Anstieg stand auf breitem Fundament: Von den 40 DAX-Mitgliedern schlossen 36 im Plus, nur 4 gaben nach. Unverändert blieb kein Wert. Diese DAX Analyse zeigt einen Handelstag, an dem die Käufer fast im gesamten Index den Ton angaben. Neben den Spitzenreitern legten auch Siemens um 4,12 Prozent auf 265,15 EUR, MTU Aero Engines um 3,06 Prozent auf 343,60 EUR und Airbus um 3,03 Prozent auf 195,72 EUR deutlich zu.