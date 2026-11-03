DAX vorbörslich schwächer

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 08:47 2 Min. UBS

Der DAX scheitert trotz eines Anstiegs auf 26.022 Punkte erneut an der wichtigen 26.000er-Marke

Bild: © Deutsche Börse Group / Martin Joppen

Nach dem Rücksetzer vom Freitag (-0,9%) konnte der DAX zum Start in den November wieder um 0,6% auf 25.981 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Freitag die Kursgewinne aus den vorangegangenen Sitzungen konsolidiert habe, hätten die Blue Chips zum gestrigen Wochen- und Monatsauftakt wieder nach oben drehen können. Dabei hätten die Notierungen nach dem Opening bei 25.803 Punkten (Schlusskurs vom Freitag bei 25.818) zunächst das frühe Tagestief bei 25.742 Punkten markiert, seien später aber in die Gewinnzone zurückgekehrt. In der Spitze seien die Kurse sogar bis auf 26.022 Zähler gestiegen, seien zur Schlussglocke jedoch wieder unter die runde 26.000er-Schwelle gefallen. Ausblick: Vorbörslich zeichne sich für den DAX heute zunächst ein schwächerer Handelsstart ab. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite solle nun zunächst auf das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 geachtet werden. Würden die Kurse diesen Halt auch im regulären Handel verlieren, könnte die Auffangzone aus der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.576) und der 100-Tage-Linie (25.523) mit dem Januar-Top (25.508) auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter dürfte das September-Tief bei 25.164 mit der 25.000er-Marke stützend wirken, bevor die langfristige 200-Tage-Linie (24.901) als mögliche Unterstützung infrage käme. Der nächste Halt wäre dann am Juli-Tief bei 24.651 Punkten zu finden. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei dagegen die 26.000er-Barriere erneut als Widerstand bestätigt worden. Gelinge der Sprung über dieses Level (wichtig: per Tagesschluss), würden das Oktober-Top bei 26.106 und das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 in den Fokus rücken. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an den Bremsbereich rund um 26.400 Zähler, ehe es um das amtierende Allzeithoch bei 26.619 gehen dürfte.

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