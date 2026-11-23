Rückblick: Voller Rücklauf zum Beginn der DAX-Herbstrally bei 24.800, von 27.000 kommend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
DAX: Vierstelliges Minus - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Ausblick
in aller Kürze: Heute früh sei kein Weltuntergang, sondern erst mal etwas Entspannung. Zum heutigen DAX: Ausgangslage: Voller Rücklauf zum Beginn der Herbstrally bei 24.800, von 27.000 kommend. PRE-DAX 24.950, der "sichere Hafen" sei über 24.800. obere Ziele: 25.000, 25.135, 25.535/25.625, 25.810/25.940. Unterstützungen: 24.800 (PP), 24.750, 24.620. BÄR: unter 24.600 wahrscheinlich "CRASH" bis Jahrestief 21.950/21.865!
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