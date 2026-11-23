Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche rund 8% verloren und am Freitag mit 48.147 Punkten (Tagestief 47.999) den tiefsten Stand seit April markiert. Damit notiere der Index mehr als 10% unter seinem Rekordhoch von 54.736 Punkten aus dem August und befinde sich formal in einer Korrektur. Mit dem Rückfall unter die Zone um 50.500 Punkte sei ein Umkehrmuster aktiviert worden, das sich nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über 53.750 Punkte ausgebildet habe. Die Volatilität sei deutlich erhöht (VIX knapp 36). Der Index liege unter allen drei maßgeblichen Linien – das Chartbild sei damit in allen Zeitebenen angeschlagen. Die 200-Tage-Linie (ca. 50.780 Punkte) sei am 17.11. erstmals seit April nach unten durchbrochen worden. Die 50-Tage-Linie (ca. 51.700 Punkte) habe nach unten gedreht, die 100-Tage-Linie (ca. 52.330 Punkte) bilde den äußeren Widerstand. Nach fünf Verlusttagen in Folge sei der Markt kurzfristig stark überverkauft. Technische Gegenbewegungen seien jederzeit möglich, zumal in der verkürzten Thanksgiving-Woche (Donnerstag geschlossen, Freitag verkürzter Handel) mit dünnen Umsätzen zu rechnen sei. Solange der Dow jedoch unter der 200-Tage-Linie bei rund 50.780 Punkten notiere, seien Erholungen als Pullbacks im Abwärtstrend zu werten. Erst ein Wochenschluss oberhalb dieser Marke würde das Bild neutralisieren. Ein nachhaltiger Bruch von 47.400 Punkten öffne dagegen Raum bis an das Apriltief um 45.000 Punkte.