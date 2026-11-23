Der DAX hat die Woche mit 24.803 Punkten (Xetra-Schluss 20.11.2026) und einem Minus von 7,3% beendet – dem größten Wochenverlust seit April 2025, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.
DAX und Dow Jones: Panikindex bei 9 von 10 – spricht das für eine Gegenbewegung?
Nach sechs Verlusttagen startet der DAX leicht im Plus, doch bei 24.770 Punkten liegt die nächste Bewährungsprobe.
Es sei der sechste Verlusttag in Folge gewesen, der Schluss habe praktisch auf dem Tagestief gelegen. Vom Rekordhoch bei 27.002 Punkten (12.11.2026) würden den Index nun gut 8% trennen. Nachbörslich habe er weiter bis rund 24.600 Punkte nachgegeben, der Wochenstart sei heute leicht positiv. Der Index notiere unter allen drei maßgeblichen charttechnischen Durchschnittslinien und befinde sich damit kurz-, mittel- und langfristig im Abwärtstrend. Die 200-Tage-Linie (ca. 24.990 Punkte) sei am Freitag erstmals seit dem 8. Oktober per Schlusskurs unterschritten worden. Die 50-Tage-Linie (ca. 25.620 Punkte) und die 100-Tage-Linie (ca. 25.680 Punkte) lägen eng beieinander und würden eine massive Widerstandszone bilden. Nach sechs Verlusttagen in Folge sei der DAX kurzfristig stark überverkauft, eine technische Gegenbewegung sei jederzeit möglich. Solange der Index jedoch unter der 200-Tage-Linie bei rund 24.990 Punkten notiere, bleibe das Chartbild angeschlagen. Eine echte Entspannung brächte erst ein Tagesschluss über der Zone aus 50- und 100-Tage-Linie um 25.620–25.680. Ein nachhaltiger Bruch von 24.770 Punkten aktiviere dagegen das bärische Szenario mit Ziel 24.000 / 23.940.
Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche rund 8% verloren und am Freitag mit 48.147 Punkten (Tagestief 47.999) den tiefsten Stand seit April markiert. Damit notiere der Index mehr als 10% unter seinem Rekordhoch von 54.736 Punkten aus dem August und befinde sich formal in einer Korrektur. Mit dem Rückfall unter die Zone um 50.500 Punkte sei ein Umkehrmuster aktiviert worden, das sich nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über 53.750 Punkte ausgebildet habe. Die Volatilität sei deutlich erhöht (VIX knapp 36). Der Index liege unter allen drei maßgeblichen Linien – das Chartbild sei damit in allen Zeitebenen angeschlagen. Die 200-Tage-Linie (ca. 50.780 Punkte) sei am 17.11. erstmals seit April nach unten durchbrochen worden. Die 50-Tage-Linie (ca. 51.700 Punkte) habe nach unten gedreht, die 100-Tage-Linie (ca. 52.330 Punkte) bilde den äußeren Widerstand. Nach fünf Verlusttagen in Folge sei der Markt kurzfristig stark überverkauft. Technische Gegenbewegungen seien jederzeit möglich, zumal in der verkürzten Thanksgiving-Woche (Donnerstag geschlossen, Freitag verkürzter Handel) mit dünnen Umsätzen zu rechnen sei. Solange der Dow jedoch unter der 200-Tage-Linie bei rund 50.780 Punkten notiere, seien Erholungen als Pullbacks im Abwärtstrend zu werten. Erst ein Wochenschluss oberhalb dieser Marke würde das Bild neutralisieren. Ein nachhaltiger Bruch von 47.400 Punkten öffne dagegen Raum bis an das Apriltief um 45.000 Punkte.
Die Märkte seien technisch deutlich angeschlagen. Zur heutigen Eröffnung seien Kursgewinne zu erwarten. Solange oben genannte Marken nicht überwunden würden, bleibe die übergeordnete Abwärtsbewegung intakt. Auf der anderen Seite signalisiere beispielsweise der Panic Index von Goldman Sachs, der auf einer Skala von null bis zehn Stress und Verkaufsdruck messe, eine Neun und zeige somit Panik an. Auch der Volatilitätsindex VIX stehe bei 36 und damit so hoch wie zuletzt im Frühjahr 2025 in der Phase des US-Zollchaos. In der Vergangenheit seien dies oftmals die besten Einstiegszeitpunkte für Investoren mit dem entsprechenden Mut und Risikobudget gewesen.
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