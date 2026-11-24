Nach der Pressemitteilung der Kommission vom 24. November 2026 stieg das gesamtstaatliche Defizit Deutschlands von 2,9 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf geschätzte 4,1 Prozent im Jahr 2026 und 4,4 Prozent im Jahr 2027. Als Treiber nennt Brüssel höhere Sozial- und Verteidigungsausgaben, ein verhaltenes Einnahmenwachstum und Entlastungen für Unternehmen und Haushalte. Die Kommission sieht beim deutschen Haushalt ein „Risiko der Nichteinhaltung“ der Fiskalregeln und fordert Berlin auf, im nationalen Haushaltsverfahren nachzusteuern.

Nach dpa-AFX (24.11.2026, 17:21 Uhr) soll die Schuldenquote 2027 bei 66,3 Prozent liegen. Die Nettoausgaben dürften stärker steigen, als der Rat empfohlen hat; die Ziele des mittelfristigen Haushaltsplans drohten verfehlt zu werden. Deutschland sei in der Übersicht der Kommission als „möglicherweise nicht regelkonform“ eingestuft. Bereinigt um die Ausnahmeklausel für Verteidigungsausgaben beträgt die erwartete Abweichung laut dpa-AFX 0,3 Prozent des BIP.