Die Zalando-Aktie befindet sich in einer bemerkenswerten Ausgangslage. Während das Papier um 3,70 % auf 28,87 Euro steigt, hat Marshall Wace LLP seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 1,11 % auf 1,07 % reduziert. Damit hat der Hedgefonds seine Short-Exponierung um rund 3,6 % der bisherigen Position verkleinert. Zusammen mit den weiteren im November gemeldeten Positionen von Kintbury Capital, PDT Partners und AQR Capital Management ergibt sich eine rechnerische Short-Exponierung von 4,53 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Die jüngste Reduzierung zeigt, dass zumindest ein bedeutender institutioneller Investor seine Position auf fallende Zalando-Kurse etwas zurückgenommen hat. Von einem umfassenden Rückzug der Leerverkäufer kann jedoch keine Rede sein. Sollte Zalando operativ enttäuschen, könnten die Shortseller von ihren Positionen profitieren. Gelingt dem Online-Modehändler dagegen eine überzeugende Verbesserung seiner Geschäftsperspektiven, könnten mögliche Short-Eindeckungen eine weitere Kurserholung unterstützen. Die starke Tagesentwicklung und die umfangreichen Short-Positionen verdeutlichen, dass die Erwartungen am Markt auseinandergehen. Entscheidend bleibt deshalb, ob Zalando mit seiner operativen Entwicklung die skeptischen Erwartungen widerlegen kann. Die kommenden Unternehmensmeldungen und Veränderungen der Short-Positionen dürften zusätzliche Hinweise auf die weitere Entwicklung liefern.